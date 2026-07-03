Групповая
Из Аланьи - в античный Сиде, храм Аполлона и к водопаду «Скрытый рай»
Исследовать древние руины и отдохнуть в сердце природы
Начало: У вашего отеля
«античный Сиде откроет перед вами величественные колонны храма Аполлона, рядом с которыми вы представите себе оживлённую торговую жизнь на городской агоре»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
16 авг в 08:30
€40 за человека
Групповая
Зелёный каньон на яхте + античный Сиде - из Аланьи
Искупаться, половить рыбу с борта и увидеть руины храма Аполлона
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 08:30
Завтра в 08:30
18 авг в 08:30
€35 за человека
Групповая
Демре, Мира, храм Николая Чудотворца и остров Кекова - из Аланьи
Побывать в сакральных местах и подплыть на яхте с прозрачным дном к затонувшему острову
Начало: У вашего отеля
«Храм Святого Николая Чудотворца и его гробница в Демре»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 02:30
16 авг в 02:30
18 авг в 02:30
€45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Р
очень классно!!! всем советую!!!
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В целом не плохо организованный тур, интересно было посмотреть на античный город, попробовать гранатовое пиво, покупаться в водопаде. Не поняли
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Посетили 2 дня назад эту экскурсию. Понравился маршрут,рассказ экскурсовода Виктории. Красота античного города,водопада. Вот только вопросы по таймингу. У отеля нас высадили в 18:20!Рассчитывали вернуться раньше, как заявленно в программе.
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Наше путешествие в Сиде было невероятно интересным! Мы всегда заранее все читаем и мы знали в какую древность и красоту
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М
Сегодня мы отправились на потрясающую экскурсию по Античному городу Сиде и водопаду!
Хотя дорога была довольно долгой, тур прошёл очень организованно.
Хотя дорога была довольно долгой, тур прошёл очень организованно.
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Е
Экскурсия по Сиде действительно интересная, дорога приятная. Гид Виктория оказалась красавицей, про руины занимательно рассказывала, такой инфы в инете не
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Гиды очень мощные. Большую группу держать смогли на 100% Организация программы также понравилась. Делили группы на языковые. Подойдёт всем, кто готов гулять пешком долго, не опаздывать и наслаждаться отпуском.
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В
Всё понравилось, но была очень большая группа людей из за этого было не очень удобно слушать гида.
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Всего 14 отзывов в Аланье в категории "Соборы и храмы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Соборы и храмы»
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Сколько стоит экскурсия по Аланье в августе 2026
Сейчас в Аланье в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 45. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.47 из 5
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