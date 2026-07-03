Мои заказы

Храмы и соборы Аланьи с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Аланье, цены от €35. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Из Аланьи - в античный Сиде, храм Аполлона и к водопаду «Скрытый рай»
На автобусе
6.5 часов
13 отзывов
Групповая
Из Аланьи - в античный Сиде, храм Аполлона и к водопаду «Скрытый рай»
Исследовать древние руины и отдохнуть в сердце природы
Начало: У вашего отеля
«античный Сиде откроет перед вами величественные колонны храма Аполлона, рядом с которыми вы представите себе оживлённую торговую жизнь на городской агоре»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
16 авг в 08:30
€40 за человека
Зелёный каньон на яхте + античный Сиде - из Аланьи
На автобусе
На яхте
8 часов
1 отзыв
Групповая
Зелёный каньон на яхте + античный Сиде - из Аланьи
Искупаться, половить рыбу с борта и увидеть руины храма Аполлона
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 08:30
Завтра в 08:30
18 авг в 08:30
€35 за человека
Демре, Мира, храм Николая Чудотворца и остров Кекова - из Аланьи
На автобусе
На яхте
13 часов
Групповая
Демре, Мира, храм Николая Чудотворца и остров Кекова - из Аланьи
Побывать в сакральных местах и подплыть на яхте с прозрачным дном к затонувшему острову
Начало: У вашего отеля
«Храм Святого Николая Чудотворца и его гробница в Демре»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 02:30
16 авг в 02:30
18 авг в 02:30
€45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Р
Из Аланьи - в античный Сиде, храм Аполлона и к водопаду «Скрытый рай»
очень классно!!! всем советую!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Надежда
Из Аланьи - в античный Сиде, храм Аполлона и к водопаду «Скрытый рай»
В целом не плохо организованный тур, интересно было посмотреть на античный город, попробовать гранатовое пиво, покупаться в водопаде. Не поняли
читать дальшеуменьшить

смысла заезда в мечеть, но это субьективно наше мнение. Так как мы были и других более значимых мечетях. Самое гдавное берите побольше воды, везде вода платная, даже на обеде не дают воды. Воду только покупать. Не очень понравилось что на водопаде мало раздевалок, пришлось немного постоять в очереди.

В целом не плохо организованный тур, интересно было посмотреть на античный город, попробовать гранатовое пиво, покупаться
В целом не плохо организованный тур, интересно было посмотреть на античный город, попробовать гранатовое пиво, покупаться
В целом не плохо организованный тур, интересно было посмотреть на античный город, попробовать гранатовое пиво, покупаться
В целом не плохо организованный тур, интересно было посмотреть на античный город, попробовать гранатовое пиво, покупаться
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Из Аланьи - в античный Сиде, храм Аполлона и к водопаду «Скрытый рай»
Посетили 2 дня назад эту экскурсию. Понравился маршрут,рассказ экскурсовода Виктории. Красота античного города,водопада. Вот только вопросы по таймингу. У отеля нас высадили в 18:20!Рассчитывали вернуться раньше, как заявленно в программе.
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Из Аланьи - в античный Сиде, храм Аполлона и к водопаду «Скрытый рай»
Наше путешествие в Сиде было невероятно интересным! Мы всегда заранее все читаем и мы знали в какую древность и красоту
читать дальшеуменьшить

мы едем. Экскурсия организована шикарно! Забрали нас даже пораньше, все было везде чётко по времени. Гид Виктория дала такие интересные подробности о жизни людей в те времена, что до сих пор с мужем все это обсуждаем! Самая большая ценность гида - давать материал, которого нет в инете. Виктория очень много знает и очень любит свою работу. Все преподносилось, конечно ещё и с юмором👍🏻 Мы очень очень довольны и благодарны за чудесную экскурсию! Рекомендуем!

Вам был полезен этот отзыв?
М
Из Аланьи - в античный Сиде, храм Аполлона и к водопаду «Скрытый рай»
Сегодня мы отправились на потрясающую экскурсию по Античному городу Сиде и водопаду!
Хотя дорога была довольно долгой, тур прошёл очень организованно.
читать дальшеуменьшить

Сначала нас забрали на маленьком автобусе (кабриолете) из Алании, а затем пересадили в большой автобус. Спокойным темпом мы доехали до Сиде примерно за 1,5 часа, где нас встретила наш замечательный гид Виктория.

В группе было около 30 русскоговорящих туристов. Другая немецкая группа шла с другим гидом. В предыдущих отзывах я читала, что гиды часто кричат и зовут туристов. Но наш гид следила, чтобы все были вместе, объясняла очень понятно и интересно. Историческая информация была действительно впечатляющей.

Виктория, также во время тура предупреждала нас о некоторых вещах. Например, в Сиде очень много туристов, и если потеряетесь, чтобы вернуться в отель в Алании, придётся заплатить такси примерно 100€. Она была права, потому что многие увлекались покупками в магазинах, будто пришли не смотреть историю, а за покупками! Поэтому гид старалась держать всю группу вместе, чтобы не было отстающих туристов, и у неё это отлично получалось.

В целом, я осталась очень довольна туром. Организация и подача информации были отличными.
В конце тура я оставила чаевые 2 €,в Турции это принято.

Рекомендую этот тур!

Сегодня мы отправились на потрясающую экскурсию по Античному городу Сиде и водопаду!
Сегодня мы отправились на потрясающую экскурсию по Античному городу Сиде и водопаду!
Сегодня мы отправились на потрясающую экскурсию по Античному городу Сиде и водопаду!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Из Аланьи - в античный Сиде, храм Аполлона и к водопаду «Скрытый рай»
Экскурсия по Сиде действительно интересная, дорога приятная. Гид Виктория оказалась красавицей, про руины занимательно рассказывала, такой инфы в инете не
читать дальшеуменьшить

нароешь:) Правда, личного времени на осмотр города немного не хватило. Успели только сделать фото. Потом приятно было в жару оказаться близ водопада, обед тоже был супер.
Благодарность организатору Джамалу, который на личном авто доставил до автобуса экскурсантов, по недоразумению не успевших присоединиться к группе на своей остановке:) Спасибо за ответственный поход.

Вам был полезен этот отзыв?
Лейсан
Из Аланьи - в античный Сиде, храм Аполлона и к водопаду «Скрытый рай»
Гиды очень мощные. Большую группу держать смогли на 100% Организация программы также понравилась. Делили группы на языковые. Подойдёт всем, кто готов гулять пешком долго, не опаздывать и наслаждаться отпуском.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Из Аланьи - в античный Сиде, храм Аполлона и к водопаду «Скрытый рай»
Всё понравилось, но была очень большая группа людей из за этого было не очень удобно слушать гида.
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 14 отзывов в Аланье в категории "Соборы и храмы"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Соборы и храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аланье
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Из Аланьи - в античный Сиде, храм Аполлона и к водопаду «Скрытый рай»;
  2. Зелёный каньон на яхте + античный Сиде - из Аланьи;
  3. Демре, Мира, храм Николая Чудотворца и остров Кекова - из Аланьи.
Какие места ещё посмотреть в Аланье
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Памуккале;
  2. The land of legends;
  3. Набережная;
  4. Диснейленд;
  5. Старый город.
Сколько стоит экскурсия по Аланье в августе 2026
Сейчас в Аланье в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 45. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.47 из 5
Уникальные экскурсии по соборам и храмам Аланьи. Познакомьтесь с архитектурными памятниками, историей и культурой региона. Участвуйте в наших экскурсиях и получите массу положительных эмоций!