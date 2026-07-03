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Сначала нас забрали на маленьком автобусе (кабриолете) из Алании, а затем пересадили в большой автобус. Спокойным темпом мы доехали до Сиде примерно за 1,5 часа, где нас встретила наш замечательный гид Виктория.



В группе было около 30 русскоговорящих туристов. Другая немецкая группа шла с другим гидом. В предыдущих отзывах я читала, что гиды часто кричат и зовут туристов. Но наш гид следила, чтобы все были вместе, объясняла очень понятно и интересно. Историческая информация была действительно впечатляющей.



Виктория, также во время тура предупреждала нас о некоторых вещах. Например, в Сиде очень много туристов, и если потеряетесь, чтобы вернуться в отель в Алании, придётся заплатить такси примерно 100€. Она была права, потому что многие увлекались покупками в магазинах, будто пришли не смотреть историю, а за покупками! Поэтому гид старалась держать всю группу вместе, чтобы не было отстающих туристов, и у неё это отлично получалось.



В целом, я осталась очень довольна туром. Организация и подача информации были отличными.

В конце тура я оставила чаевые 2 €,в Турции это принято.



Рекомендую этот тур!