Мои заказы

Из Аланьи - к магии света и музыки в Land of Legends

Трансфер из отеля на ночное шоу и обратно
Вы знали что ночью знаменитый парк развлечений Land of Legends превращается в Огни, музыка и фонтаны создают совершенно иную реальность — здесь хочется забыть о времени и просто наблюдать за происходящим.

Мы организуем удобный трансфер, чтобы вы успели побывать на грандиозном ночном шоу и не устали в дороге.
Из Аланьи - к магии света и музыки в Land of Legends
Из Аланьи - к магии света и музыки в Land of Legends
Из Аланьи - к магии света и музыки в Land of Legends

Описание трансфер

Это будет спектакль под открытым небом:

  • световые эффекты высочайшего уровня превращают сцену и пространство вокруг в живой организм
  • хореография и акробатические номера заставляют замереть и взрослых, и детей
  • танцоры, вокалисты и уличные артисты мирового уровня разворачивают действо, полное неожиданных поворотов

Вечер в Land of Legends понравится всем:

  • семьям с детьми будет комфортно и безопасно
  • пары найдут здесь романтику и красивые виды
  • компании друзей получат яркие впечатления и отличный фон для совместных фото

Организационные детали

Что включено

  • Трансфер от/до отеля
  • Страховка

Что не включено

  • Личные расходы
  • Напитки

Важная информация

Само шоу бесплатное и проводится ежедневно, однако программа может меняться по решению организаторов отеля Kingdom. Мы заботимся о вашем комфорте, но не несём ответственности за изменения в расписании.

ежедневно в 16:00

Стоимость трансфер

Тип билетаСтоимость
Участник€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур
Заур — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 88 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Я работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи
читать дальшеуменьшить

экскурсий, сопровождал группы по самым значимым культурным и историческим местам Турции, делился фактами, легендами и атмосферой, которую не передаст ни один путеводитель. У меня высшее образование по специальности «Туризм», и я искренне увлечён историей и культурой этой страны. Сегодня, опираясь на многолетний опыт, я основал собственное агентство по продаже экскурсий. Мы предлагаем авторские и классические программы по всему турецкому побережью — от Анталии до Эгейского региона, а также экскурсии в Стамбуле и Каппадокии. Наша цель — не просто продать тур, а подарить гостям настоящее путешествие в культуру, историю и душу Турции. Мы подбираем программы с душой, работаем с проверенными партнёрами и всегда на связи с нашими клиентами.

Входит в следующие категории Аланьи

Похожие экскурсии на «Из Аланьи - к магии света и музыки в Land of Legends»

Вечерний трансфер в парк Land of Legends из Аланьи
На автобусе
7 часов
4 отзыва
Групповая
Вечерний трансфер в парк Land of Legends из Аланьи
С комфортом доехать до турецкого Диснейленда и вернуться обратно
Начало: Из отеля в Аланье
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€16 за человека
Трансфер из Аланьи на вечернее шоу в The Land of Legends
На автобусе
4 часа
6 отзывов
Групповая
Трансфер из Аланьи на вечернее шоу в The Land of Legends
Отправляйтесь на незабываемое вечернее шоу в The Land of Legends с комфортным трансфером из Аланьи. Вас ждут яркие эмоции и удобство
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 18:00
Завтра в 18:00
30 мая в 18:00
€20 за человека
Трансфер на ночное шоу в парке развлечений The Land of Legends
На автобусе
7 часов
-
18%
20 отзывов
Групповая
Трансфер на ночное шоу в парке развлечений The Land of Legends
Добраться до парка из Аланьи, впечатлиться современными визуальными эффектами и выступлениями
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 17:00
Сегодня в 17:00
29 мая в 17:00
€18€22 за человека
Трансфер в парк на вечернее шоу Тhe Land of Legends
На автобусе
5 часов
4 отзыва
Групповая
до 17 чел.
Трансфер в парк на вечернее шоу Тhe Land of Legends
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, четверг, суббота с 17:00 до 23:00
Завтра в 17:00
30 мая в 17:00
$25 за человека
У нас ещё много экскурсий в Аланье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Аланье
€25 за человека