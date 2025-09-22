Групповая
Из Аланьи - в путешествие на крупнейшем пиратском корабле Legend Big Kral
Купание в открытом море, прекрасные панорамы, обед, музыка и веселье
Начало: У вашего отеля
«Вы искупаетесь в чистом и тёплом Средиземном море, насладитесь музыкой, потанцуете, побываете на пенной вечеринке»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
4 авг в 08:30
€35 за человека
Групповая
Вечерний трансфер из Аланьи в парк The Land of Legends
Оказаться в мире света, музыки и фантазии
Начало: У вашего отеля
«Световые инсталляции, музыка, водные эффекты, сказочные персонажи и знаменитый парад лодок создают атмосферу настоящего праздника»
Расписание: ежедневно в 16:30
Завтра в 16:30
3 авг в 16:30
€17 за человека
Групповая
Из Аланьи - к магии света и музыки в Land of Legends
Трансфер из отеля на ночное шоу и обратно
Начало: В вашем отеле
«Вы знали что ночью знаменитый парк развлечений Land of Legends превращается в Огни, музыка и фонтаны создают совершенно иную реальность — здесь хочется забыть о времени и просто наблюдать за происходящим»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 16:30, 16:45, 17:00 и 17:15
4 авг в 16:30
6 авг в 16:30
€27 за человека
Групповая
Из Аланьи - в круиз на яхте с обедом и пенной вечеринкой
А ещё с купанием, музыкой и невероятными видами
Начало: У вашего отеля или в порту Аланьи
«На борту — музыка, анимация, танцевальное шоу и пенная вечеринка»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:30
3 авг в 08:30
5 авг в 08:30
€25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
М
Спасибо большое!
Отличная прогулка и невероятные пейзажи! Ребенок требует еще поездку)
Отличная прогулка и невероятные пейзажи! Ребенок требует еще поездку)
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Всего 1 отзыв в Аланье в категории "Музыкальные"
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