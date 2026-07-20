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Из Аланьи в Анамур: полёт на параплане, средневековая Мамуре и античный Анемуриум

Адреналин, живописные пейзажи и историческое наследие южного побережья Турции
Эта поездка сочетает яркие эмоции и знакомство с богатым прошлым Анамура. Вы почувствуете настоящую свободу, поднявшись над Средиземным морем на параплане.

А также исследуете достояние веков: цитадель нескольких империй Мамуре и осколки римского порта Анемуриум.
Из Аланьи в Анамур: полёт на параплане, средневековая Мамуре и античный Анемуриум
Из Аланьи в Анамур: полёт на параплане, средневековая Мамуре и античный Анемуриум
Из Аланьи в Анамур: полёт на параплане, средневековая Мамуре и античный Анемуриум

Описание экскурсии

7:00–9:30 — сбор из отелей, дорога вдоль Средиземного моря и Таврских гор

10:30–12:00 — на параплане вы пролетите над морем, побережьем, горами и получите яркие эмоции. Полёт проходит в тандеме с пилотом — справятся даже новички

12:30–13:00 — обед с традиционными блюдами

14:00–15:30 — вы погуляете по стенам, башням и дворам средневековой крепости Мамуре. Осмотрите античный город Анемуриум, где сохранились термы, театр, некрополь, римские и византийские мозаики

16:00–17:00 — трансфер в Аланью

Организационные детали

  • Полёт проходит в тандеме с сертифицированным опытным пилотом. Перед стартом вы пройдёте инструктаж и получите снаряжение
  • Для полёта используются современные парапланы и защитное оборудование, соответствующие международным стандартам безопасности
  • В стоимость включён обед без напитков
  • Дополнительно на месте оплачивается сбор за полёт — €20
  • По желанию можно заказать фото- и видеосъёмку в воздухе, подробности уточняйте у инструктора
  • С вами будут инструктор и гид из нашей команды

ежедневно в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет€75
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джамал
Джамал — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 644 туристов
Компания работает в сфере туризма с 2012 года и официально зарегистрирована в Ассоциации туристических агентств Турции. Мы соблюдаем все требования законодательства и предоставляем услуги в рамках действующих правил и стандартов. Основное
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направление нашей деятельности — организация экскурсионных программ и туристических мероприятий в регионе Средиземного моря. За годы работы мы накопили большой опыт и выстроили систему обслуживания, которая гарантирует надёжность, безопасность и комфорт для наших гостей. Мы предлагаем разнообразные экскурсии культурного, исторического и развлекательного характера, а также индивидуальные поездки. Все маршруты создавались годами и проходят с участием профессиональных гидов и водителей. Для нас важно, чтобы каждый гость почувствовал себя не просто путешественником, а желанным другом. Именно поэтому наши экскурсии — это не только красивые виды и фотографии, но и тёплая атмосфера, личное внимание и забота. До встречи!

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