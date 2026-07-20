Эта поездка сочетает яркие эмоции и знакомство с богатым прошлым Анамура. Вы почувствуете настоящую свободу, поднявшись над Средиземным морем на параплане. А также исследуете достояние веков: цитадель нескольких империй Мамуре и осколки римского порта Анемуриум.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

7:00–9:30 — сбор из отелей, дорога вдоль Средиземного моря и Таврских гор

10:30–12:00 — на параплане вы пролетите над морем, побережьем, горами и получите яркие эмоции. Полёт проходит в тандеме с пилотом — справятся даже новички

12:30–13:00 — обед с традиционными блюдами

14:00–15:30 — вы погуляете по стенам, башням и дворам средневековой крепости Мамуре. Осмотрите античный город Анемуриум, где сохранились термы, театр, некрополь, римские и византийские мозаики

16:00–17:00 — трансфер в Аланью

Организационные детали