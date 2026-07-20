Эта поездка сочетает яркие эмоции и знакомство с богатым прошлым Анамура. Вы почувствуете настоящую свободу, поднявшись над Средиземным морем на параплане.
А также исследуете достояние веков: цитадель нескольких империй Мамуре и осколки римского порта Анемуриум.
А также исследуете достояние веков: цитадель нескольких империй Мамуре и осколки римского порта Анемуриум.
Описание экскурсии
7:00–9:30 — сбор из отелей, дорога вдоль Средиземного моря и Таврских гор
10:30–12:00 — на параплане вы пролетите над морем, побережьем, горами и получите яркие эмоции. Полёт проходит в тандеме с пилотом — справятся даже новички
12:30–13:00 — обед с традиционными блюдами
14:00–15:30 — вы погуляете по стенам, башням и дворам средневековой крепости Мамуре. Осмотрите античный город Анемуриум, где сохранились термы, театр, некрополь, римские и византийские мозаики
16:00–17:00 — трансфер в Аланью
Организационные детали
- Полёт проходит в тандеме с сертифицированным опытным пилотом. Перед стартом вы пройдёте инструктаж и получите снаряжение
- Для полёта используются современные парапланы и защитное оборудование, соответствующие международным стандартам безопасности
- В стоимость включён обед без напитков
- Дополнительно на месте оплачивается сбор за полёт — €20
- По желанию можно заказать фото- и видеосъёмку в воздухе, подробности уточняйте у инструктора
- С вами будут инструктор и гид из нашей команды
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€75
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джамал — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 644 туристов
Компания работает в сфере туризма с 2012 года и официально зарегистрирована в Ассоциации туристических агентств Турции. Мы соблюдаем все требования законодательства и предоставляем услуги в рамках действующих правил и стандартов. Основное
Входит в следующие категории Аланьи
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