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Групповая
до 25 чел.
На джипах по Алании: крепость, панорамные виды и легенды древнего города
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 17:00
Завтра в 17:00
10 июл в 17:00
$35
$38 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Н
Ставлю 7,5 из 10. Хорошая экскурсия, заняла в целом 4,5 часа. Понравилась крепость, туда нужно прям на целый день ехать,
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V
Из отеля забрал джип с открытым верхом, девушки обязательно завязывайте волосы, потому что ветер в лицо во время поездки, особо
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А
Все хорошо. Времени конечно маловато для всего, но с другой стороны для белого просмотра норм.
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Е
Просили автобус, так как было написано в описании, что можно выбрать в определённые дни: джип или автобус. Но пришёл все равно джип, с ребёнком не очень комфортно, за это снимаю звезду. Виды красивые, нам понравилось.
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А
Супер
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В
В общем не плохо
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К
Забрали вовремя. Всё, как в описании. Очень мало времени даётся походить по крепости, всего час, приходится оббегать её.
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А
Всё понравилось,отличная команда гидов, и классная организация. Алёна гид интересно всё рассказывала, увидели эксклюзивные места которые не показывают у других гидов, яркие впечатления от человека, живущего в этом районе. Всем рекомендую
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А
Очень понравилась поездка на джипе и фуникулерах. Жаль что крепость в темноте не удалось хорошо исследовать и осмотреть, пофотографировать. Было бы хорошо поехать днем когда светло и чтобы было больше времени в рамках экскурсии на прогулку за стенами крепости.
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N
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Всего 115 отзывов в Аланье в категории "Музеи"
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