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Музеи и искусство Аланьи

Найдено 4 экскурсии в категории «Музеи» в Аланье, цены от $29, скидки до 8%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
На джипах по Алании: крепость, панорамные виды и легенды древнего города
Джиппинг
3.5 часа
-
8%
112 отзывов
Групповая
до 25 чел.
На джипах по Алании: крепость, панорамные виды и легенды древнего города
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 17:00
Завтра в 17:00
10 июл в 17:00
$35$38 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Н
На джипах по Алании: крепость, панорамные виды и легенды древнего города
Ставлю 7,5 из 10. Хорошая экскурсия, заняла в целом 4,5 часа. Понравилась крепость, туда нужно прям на целый день ехать,
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так как за полтора часа успеваешь только пробежаться по верхушке. Очень красивые виды, фото просто великолепные.
Из небольших минусов, водитель немножко перепутал отели на обратном пути, но извинился и все-таки довез обратно. Очень милый мужчина.
Из больших непонятных для нас историй это завоз на пляж Клеопатры с пещерой, и закладывание на его просмотр 30 минут, мне кажется 15 было бы вполне достаточно. Потому что в основном идет агитация на шопинг и просмотр пляжа в жару, на котором находится примерно 100500 отдыхающих.
Сразу предупреждаю: экскурсовод будет рассказывать саму экскурсию только перед подъемом на фуникулере, прогулка по башне будет самостоятельная. Нам это не чуть не мешало, но многие туристы удивились этому.

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V
На джипах по Алании: крепость, панорамные виды и легенды древнего города
Из отеля забрал джип с открытым верхом, девушки обязательно завязывайте волосы, потому что ветер в лицо во время поездки, особо
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назад. Привезли к пляжу Клеопатры дали на фото 10-15 минут, там больше и не надо. Затем на фуникулёре поднялись по канатке, а дальше самостоятельно пошли по тропе к вершине, виды невероятные, на все полтора часа. И затем на джипе поехали к надписи I ❤️ Alanya. И с сильным ветерком назад.

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А
На джипах по Алании: крепость, панорамные виды и легенды древнего города
Все хорошо. Времени конечно маловато для всего, но с другой стороны для белого просмотра норм.
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Е
На джипах по Алании: крепость, панорамные виды и легенды древнего города
Просили автобус, так как было написано в описании, что можно выбрать в определённые дни: джип или автобус. Но пришёл все равно джип, с ребёнком не очень комфортно, за это снимаю звезду. Виды красивые, нам понравилось.
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А
На джипах по Алании: крепость, панорамные виды и легенды древнего города
Супер
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В
На джипах по Алании: крепость, панорамные виды и легенды древнего города
В общем не плохо
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К
На джипах по Алании: крепость, панорамные виды и легенды древнего города
Забрали вовремя. Всё, как в описании. Очень мало времени даётся походить по крепости, всего час, приходится оббегать её.
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А
Из Аланьи в Анамур
Всё понравилось,отличная команда гидов, и классная организация. Алёна гид интересно всё рассказывала, увидели эксклюзивные места которые не показывают у других гидов, яркие впечатления от человека, живущего в этом районе. Всем рекомендую
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А
На джипах по Алании: крепость, панорамные виды и легенды древнего города
Очень понравилась поездка на джипе и фуникулерах. Жаль что крепость в темноте не удалось хорошо исследовать и осмотреть, пофотографировать. Было бы хорошо поехать днем когда светло и чтобы было больше времени в рамках экскурсии на прогулку за стенами крепости.
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N
На джипах по Алании: крепость, панорамные виды и легенды древнего города
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Всего 115 отзывов в Аланье в категории "Музеи"

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