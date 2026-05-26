Из Аланьи - в древнюю Миру и на остров Кекова

Исследовать памятники прошлого и скрытые под водой руины
Отправляемся из Аланьи к городам Ликии, что хранят многовековую историю! В Мире вы увидите ликийские гробницы и греко-римский театр и зайдёте в храм Николая Чудотворца.

А потом на яхте с прозрачным дном подплывёте к затонувшему острова Кекова и античным руинам, что покоятся под толщей воды.
Описание экскурсии

Дорога от Аланьи до Демре

Из окна комфортабельного автобуса вы увидите несколько турецких городов — Кумлуджу, известную Фестивалем помидоров, и Финике, которая славится апельсиновыми рощами.

Демре — Мира

Выйдем в Демре — и отправимся к античному города Мира. Вы увидите ликийские гробницы, которые были разграблены в далёком прошлом, но всё же сохранили свою древнюю атмосферу. И греко-римский театр — напоминание о былом величии Миры.

Недалеко — храм Николая Чудотворца и его гробницы. Вы рассмотрите сохранившиеся мозаики на полу и фрески на стенах и сводах.

Остров Кекова

Отправимся туда на яхте с прозрачный дном. Вы окажетесь в практически оторванном от цивилизации месте — и в этом его прелесть и уют. Мы расскажем, всегда ли здесь был остров и что случилось с этой землёй после мощных землетрясений.

Примерный тайминг

3:00–4:00 — выезд из отелей
4:00–8:00 — дорога в Демре, завтрак
9:00–10:00 — ликийские гробницы и греко-римский театр в Мире
10:30–11:30 — храм Святого Николая Чудотворца в Демре
12:00–13:30 — обед
13:30–15:30 — прогулка на яхте от порта Демре к острову Кекова
15:30–20:30 — обратная дорога

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, прогулка на яхте, обед без напитков, страховка
  • Дополнительные расходы: вход в храм Святого Николая Чудотворца — €20 за чел., вход в Миру — €13 за чел., напитки на обеде — от €1, завтрак — можно взять с собой или купить в кафе
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€50
Дети до 7 лет€41
Дети до 4 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 03:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Султан
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 13 туристов
Предлагаем провести время в одном из самых аутентичных регионов мира с тысячелетней историей, природой и культурным разнообразием. Это невероятное чувство — ступить на исторические земли и увидеть своими глазами величественные природные образования истории спустя много лет. Слушайте, прикасайтесь и ощущайте красоту в сопровождении опытных и профессиональных гидов.

