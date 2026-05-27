Круиз «всё включено» на яхте Starcraft в Аланье

С развлекательной программой и отдыхом на побережье
Тёплый ветер, солёные брызги, лазурная гладь и палуба, залитая солнцем — идеальное комбо для приятного отдыха.

Вы увидите крепость Аланьи и морские пещеры, искупаетесь в живописных бухтах и ощутите атмосферу праздника на борту: для вас — живая музыка, пенная вечеринка и анимационная программа.
Описание экскурсии

Вы отправитесь в морское путешествие на роскошной яхте Starcraft, которую называют «белым лебедем». Просторные палубы, современный дизайн и качественный сервис сделают ваш отдых максимально комфортным.

Во время круиза вы:

  • полюбуетесь скалами, морем и крепостью на побережье
  • увидите знаменитые морские пещеры: Пиратскую, Влюблённую и Фосфорную
  • искупаетесь в лазурной воде и отдохнёте в красивой бухте
  • проведёте время на борту с живой музыкой, анимационной программой и пенной вечеринкой

Ориентировочный тайминг

8:30–9:30 — трансфер из отелей в порт
10:00–11:30 — выход из порта Аланьи и круиз вдоль побережья
11:30–12:00 — остановка для купания
12:30–13:30 — обед
13:30–14:30 — отдых на борту
14:30–15:00 — дополнительная остановка для купания
15:30 — возвращение в порт
15:30–16:30 — трансфер в отели

Организационные детали

  • Трансфер от и до вашего отеля, круиз, обед (курица-барбекю, салат, паста и фрукты) и алкогольные напитки, страховка входят в стоимость полного тарифа. Можно выбрать билет с другими опциями
  • Тайминг может меняться в зависимости от погодных условий, количества участников, загруженности порта и других организационных факторов
  • Путешествие не подходит людям с ограниченной мобильностью
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в понедельник, среду и субботу в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Starcraft с трансфером из Аланьи + безлимит пива и вина€48
Морская прогулка Starcraft без трансфера (от 11лет)€27
Морская прогулка Starcraft с встречей в гавани ( 4-10лет)€21
Starcraft всё включено (от 11лет)(безалкогольный пакет)€31
Starcraft всё включено (4-10лет)(безалкогольный пакет)€27
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Аланье
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 08:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Халил
Халил — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 980 туристов
Мы проводим экскурсии по Анталье, Бодруму, Каппадокии, Стамбулу и другим городам на русском и на английском языках. Наша команда — член ассоциации туристических агентств Турции. Будем рады показать вам разные уголки нашей прекрасной страны.

