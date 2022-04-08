Морская прогулка на пиратском корабле в Алании

Вам ведь нравятся фильмы «Пираты Карибского моря»

4.9
8 отзывов
Групповая
Вам ведь нравятся фильмы «Пираты Карибского моря»? Тогда тема «Пиратская лодка в Кемере» станет для вас идеальным выбором для экскурсии на яхте.

Ведь все убранство и оборудование нашей яхты будут отражать стили и жизнь пиратов! Кроме того, вы сможете насладиться великолепной красотой моря и Кемерских бухт, участвовать в соревнованиях на яхте, осматривать изысканные достопримечательности и плавать сколько угодно.
Морская прогулка на пиратском корабле в Алании
Морская прогулка на пиратском корабле в Алании
Морская прогулка на пиратском корабле в Алании
Морская прогулка на пиратском корабле в Алании
Морская прогулка на пиратском корабле в Алании
Морская прогулка на пиратском корабле в Алании

Что вас ожидает 🤩

  • Красная Башня
  • Пещера Пиратов
  • Замок Алании
  • Верфь
  • Пещера влюбленных
  • Фосфорная пещера
  • Клеопатра Бич

Прогулка на Яхте в Алании

Экскурсия Прогулка на Яхте в Алании подарит вам незабываемые моменты и, возможно, воплотит в жизнь одну из ваших детских мечтаний.
Может быть, вы хотите сосредоточиться на настоящем, а не на детстве. Вам ведь нравятся фильмы «Пираты Карибского моря»? Мы тоже об этом догадались… Тогда тема «Прогулка на Яхте в Алании» станет для вас идеальным выбором для экскурсии на яхте. Ведь все убранство и оборудование нашей яхты будут отражать стили и жизнь пиратов!
Кроме того, во время тура «Прогулка на Яхте в Алании» вы сможете насладиться великолепной красотой моря и бухт. Также вы можете участвовать в соревнованиях на яхте, осматривать изысканные достопримечательности и плавать сколько угодно.

Преимущества Прогулка на Яхте в Алании

На очаровательной яхте у вас будет возможность насладиться тихими идиллическими бухтами, пейзажами и природными красотами.
Во время экскурсии можно поучаствовать в развлекательных соревнованиях на яхте и посмотреть анимационные шоу.
Вы можете выбрать еду, которую хотите, из нашего открытого шведского меню и весело провести время в туре Прогулка на Яхте в Алании, который продлится около 6 часов.

Маршрут яхтенного тура

Обязательно возьмите с собой фотоаппарат! Потому что пиратская яхта из Алании покажет вам самые красивые берега Средиземного моря, как сочетаются синий и зеленый. Это также докажет, почему слово «чистый» используется для обозначения моря.

Во время тура «Прогулка на Яхте в Алании» вы также увидите следующие места:

    Красная Башня
    Пещера Пиратов
    Замок Алании
    Верфь
    Пещера влюбленных
    Фосфорная пещера
    Клеопатра Бич

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Трансфер
    • Прогулка на яхте целый день
    • Обед
    Что не входит
    • Все напитки на яхте
    • Личные расходы
    Место начала и завершения?
    Ваш отель
    Когда и сколько длится
    Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
    Экскурсия длится около 10 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
    Важная информация
    • Время начала экскурсии зависит от места, где находится ваш отель. Чтобы мы смогли забрать вас, нам нужно знать ваш адрес в Турции. Обязательно свяжитесь с нами, иначе мы не сможем вас найти.
    • Возьмите его с собой полотенце, купальники, солнцезащитный крем, шляпу, очки и собственное снаряжение для сноркелинга. У вас будет перерыв для купания
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

    Отзывы от туристов

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