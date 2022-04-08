Прогулка на Яхте в Алании
Экскурсия Прогулка на Яхте в Алании подарит вам незабываемые моменты и, возможно, воплотит в жизнь одну из ваших детских мечтаний.
Может быть, вы хотите сосредоточиться на настоящем, а не на детстве. Вам ведь нравятся фильмы «Пираты Карибского моря»? Мы тоже об этом догадались… Тогда тема «Прогулка на Яхте в Алании» станет для вас идеальным выбором для экскурсии на яхте. Ведь все убранство и оборудование нашей яхты будут отражать стили и жизнь пиратов!
Кроме того, во время тура «Прогулка на Яхте в Алании» вы сможете насладиться великолепной красотой моря и бухт. Также вы можете участвовать в соревнованиях на яхте, осматривать изысканные достопримечательности и плавать сколько угодно.
Преимущества Прогулка на Яхте в Алании
На очаровательной яхте у вас будет возможность насладиться тихими идиллическими бухтами, пейзажами и природными красотами.
Во время экскурсии можно поучаствовать в развлекательных соревнованиях на яхте и посмотреть анимационные шоу.
Вы можете выбрать еду, которую хотите, из нашего открытого шведского меню и весело провести время в туре Прогулка на Яхте в Алании, который продлится около 6 часов.
Маршрут яхтенного тура
Обязательно возьмите с собой фотоаппарат! Потому что пиратская яхта из Алании покажет вам самые красивые берега Средиземного моря, как сочетаются синий и зеленый. Это также докажет, почему слово «чистый» используется для обозначения моря.
Во время тура «Прогулка на Яхте в Алании» вы также увидите следующие места:
Красная Башня
Пещера Пиратов
Замок Алании
Верфь
Пещера влюбленных
Фосфорная пещера
Клеопатра Бич