Экскурсия на Остров Сулуада из Сиде

Экскурсия на Остров Сулуада из Сиде предлагает вам возможность увидеть Мальдивы в Турции.

Действительно, эти заливы, которые называют «Мальдивы в Турции», заслуживают этого титула до конца. Мы уверены, что вы согласитесь с нами, как только увидите!

Приготовьтесь быть очарованными красотой Сулуады!

Чтобы все было еще лучше, мы заберем вас из вашего отеля и отвезем в порт Адрасан. Когда все наши гости будут готовы, мы займем свое место на палубе и поплывем в бесконечную синеву!

Во время поездки вы можете задаться вопросом, почему поблизости нет отелей или объектов. Потому что «Разве такой природный курорт, как Сулуада, не будет отличным вариантом для нереста?» Кто-нибудь так думал?

Может быть, так и предполагалось, но некоторые бухты и побережья на нашем маршруте являются родиной Кареттас, и поэтому эти жилые районы должны быть защищены от людей, загрязнения или построек. По этой причине эти природные места не были затронуты.

Если вам повезет, вы сможете увидеть их собственными глазами!

Чистое Великолепие Сулуады

Конечно, суть нашей программы «Экскурсия на Остров Сулуада из из Аланьи» – это Сулуада. Так что мы должны коротко об этом поговорить, не так ли?

Хотя Сулуада является меньшим по размеру естественным образованием, чем другие острова, он пользуется большой популярностью по сравнению с его размерами! Помимо белого песка, как на Мальдивах, благодаря прозрачности воды вы можете четко видеть, как рыба плавает вокруг!

В Сулуаде вы возможно будете думать чем заняться? Так как у вас будет несколько выборов: сделать много снимков прекрасного пейзажа, либо поплавать в кристаллическо-чистой воде.

Вкусный Обед

Через некоторое время купание, фотографирование, прогулки по берегу, общение с близкими или солнечные ванны могут утомить вас, поэтому вам следует заполнить свой энергетический бар.

Для этого мы вместе насладимся вкусным обедом. После того, как мы восстановим силы, мы продолжим наше путешествие!

Бухта Аксэки: Лучшее Место Для Трагической Любви

Следующая остановка – залив Аксеки, известный своей небольшой пещерой. И эта пещера называется Пещера Любви (или Залив Любви, Остров Любви) и сама по себе имеет довольно удивительную особенность.

Вода в пещере Любви прохладнее, чем нормальная температура морской воды. А согласно некоторым легендам, более низкая температура воды в этом месте связана со слезами молодой девушки, которая много плакала после того, как ее отвели в гарем и разлучили с возлюбленным. Слишком грустная история для такого красивого места …

Но не расстраивайтесь, ведь там вас ждет идеальное плавание! Вы должны смешать его с прохладной, нетронутой водой, чтобы успокоить и очистить наше тело и разум.

По окончании плавания мы поднимемся на борт и вернемся в порт Адрасан.

Посетите Остров Сулуада с Нами

Участие в нашей программе «Экскурсия на остров Сулуада из из Сиде» – это самый приятный способ насладиться чудесами природы, посетить самые красивые места для купания и позагорать! У вас останутся прекрасные воспоминания, которые вы никогда не забудете, путешествуя с нами по Сулуаде из Адрасана.

Мы доставим вас из вашего отеля в Аланью на частном трансфере. Обычно этот тур не организуется из Аланьи. Но в этом году мы сделали нововведение и предложили эту услугу вам. Вечером вас отвезут в отель на том же частном транспортном средстве.