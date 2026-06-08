Приглашаем в захватывающее морское приключение на закате! Вы насладитесь купанием в чистой воде, откроете для себя скрытые пещеры и бухты, увидите знаменитый пляж Клеопатры и крепость Аланьи с необычного ракурса. На борту вас ждёт ужин, а после — пенная вечеринка и зажигательная дискотека.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Морское приключение на пиратском корабле — отправление из порта Аланьи на закате, когда море и небо окрашены золотыми и розовыми оттенками.

Потрясающие виды на Аланью — крепость, Красная башня и древняя верфь 13 века с необычного ракурса.

Посещение пещер — Фосфорной, Пиратской, Глиняной и пещеры Влюблённых, доступных только с моря.

Купание в открытом море — остановка у пляжа Клеопатры для плавания в кристально чистой воде.

Ужин на борту — вкусное меню и освежающие безалкогольные напитки.

Веселье и драйв — пенная вечеринка и дискотека с диджеем прямо на корабле с видами на ночную Аланью.

Организационные детали