Приглашаем в захватывающее морское приключение на закате! Вы насладитесь купанием в чистой воде, откроете для себя скрытые пещеры и бухты, увидите знаменитый пляж Клеопатры и крепость Аланьи с необычного ракурса. На борту вас ждёт ужин, а после — пенная вечеринка и зажигательная дискотека.
Описание экскурсии
Морское приключение на пиратском корабле — отправление из порта Аланьи на закате, когда море и небо окрашены золотыми и розовыми оттенками.
Потрясающие виды на Аланью — крепость, Красная башня и древняя верфь 13 века с необычного ракурса.
Посещение пещер — Фосфорной, Пиратской, Глиняной и пещеры Влюблённых, доступных только с моря.
Купание в открытом море — остановка у пляжа Клеопатры для плавания в кристально чистой воде.
Ужин на борту — вкусное меню и освежающие безалкогольные напитки.
Веселье и драйв — пенная вечеринка и дискотека с диджеем прямо на корабле с видами на ночную Аланью.
Организационные детали
- Поедем на Volkswagen Crafter, Mercedes Sprinter или автобусе туристического класса
- Отправление лодки — в 18:00, возвращение в порт — в 21:15. Трансфер от отелей начинается с 16:30
- В стоимость входят безалкогольные напитки и ужин на борту. Алкогольные напитки оплачиваются отдельно по желанию. Приносить с собой алкоголь строго запрещено
- На борту есть спасательные жилеты и все необходимые средства первой помощи
- Гид из нашей команды поочерёдно даёт информацию на трёх языках
в понедельник, среду и пятницу в 17:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€15
|Дети до 12 лет
|€7
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 17:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мехмет — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 1057 туристов
Мы организуем экскурсии в Анталье, Аланье и Стамбуле для русскоговорящих путешественников. Наша цель — обеспечить наилучшее качество и высокий уровень сервиса по доступным ценам.
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