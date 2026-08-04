Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы «Каньон Тазы 3в1» — активная экскурсия в Национальном парке Кёпрюлю, включающая рафтинг по реке Кёпрючай (10 км), зиплайн (включён в стоимость) и джип-сафари на Land Rover к смотровой площадке каньона Тазы с посещением древнеримских мостов. 4.2 6 отзывов

Татьяна Ваш гид в Аланье Задать вопрос Групповая экскурсия $39 за человека 4.2 6 отзывов 🇷🇺 🇬🇧 🇹🇷 12 часов Сплавы и рафтинг, джиппинг Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Приглашаем вас на активную экскурсию «Каньон Тазы 3в1» — насыщенный день в Национальном парке Кёпрюлю. В программе 10-километровый рафтинг по реке Кёпрючай с порогами 1–2 категории сложности, зиплайн высотой около 12 метров (включён в стоимость) и поездка на джипах Land Rover через каньон Кёпрюлю к знаменитому каньону Тазы. По пути вы увидите древнеримские мосты Бюгрюм и Олук. По желанию за дополнительную оплату можно совершить полёт на мегазиплайне над каньоном Тазы высотой около 410 метров и длиной почти 2 км. Важная информация: Экскурсия проходит в Национальном парке Кёпрюлю и занимает полный день. В программу входят рафтинг (10 км), зиплайн высотой около 12 м. (включён в стоимость) и джип-сафари к каньону Тазы. Во время экскурсии посещается альтернативная смотровая площадка каньона Тазы, откуда также стартует Mega Zip Line. При желании можно дополнительно посетить официальную панорамную террасу каньона Тазы, вход на неё оплачивается отдельно — 500 TRY. Дорога до парка может занимать до 2–3 часов в зависимости от региона проживания. Экскурсия активная и предполагает физическую нагрузку. Обувь для воды обязательна (шлёпанцы не подходят). Максимальный вес участника для зиплайна, включённого в программу, — 100 кг. Полёт на Mega Zip Line в каньоне Тазы возможен за дополнительную оплату, ограничения по весу — от 25 до 125 кг.

Среда, Пятница Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? 1-Каньон Кёпрюлю - территория национального парка, где проходит рафтинг и часть маршрута джип-сафари

2-Река Кёпрючай берёт начало в горах Тавр и проходит через каньон Кёпрюлю. В античные времена она называлась Евримедон (Eurymedon) и была важной водной артерией древней Памфилии

3-Каньон Тазы - альтернативная смотровая площадка с панорамным видом на долину

4-Мост Бюгрюм - древнеримский каменный мост

5-Мост Олук - римский мост II века н. э., сохранившийся до наших дней Что включено Страховка

Трансфер отель - база - отель

Рафтинг по реке Кёпрючай (10 км) с предоставлением снаряжения (каска, спасательный жилет, вёсла)

Джип-сафари на автомобилях Land Rover к каньону Тазы

Зиплайн высотой около 12 метров

Обед на базе (куриный шашлык, булгур, макароны, салаты) Что не входит в цену Напитки

Личные расходы

Аренда гидрокостюма

Специальная обувь для рафтинга (можно купить на базе)

Полёт на мегазиплайне в каньоне Тазы (по желанию, за дополнительную оплату)

Вход в каньон Тазы: 500 TL (≈10-12 $), оплачивается отдельно. Где начинаем и завершаем? Начало: Место встречи - главный въезд (шлагбаум) вашего отеля Завершение: По окончании экскурсии туристы доставляются обратно к основному въезду на территорию своего отеля (к шлагбауму) Когда и сколько длится? Когда: Среда, Пятница Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек. Важная информация Экскурсия проходит в Национальном парке Кёпрюлю и занимает полный день. В программу входят рафтинг (10 км)

Зиплайн высотой около 12 м (включён в стоимость) и джип-сафари к каньону Тазы. Во время экскурсии посещается альтернативная смотровая площадка каньона Тазы

Откуда также стартует Mega Zip Line. При желании можно дополнительно посетить официальную панорамную террасу каньона Тазы

Вход на неё оплачивается отдельно - 500 TRY. Дорога до парка может занимать до 2-3 часов в зависимости от региона проживания. Экскурсия активная и предполагает физическую нагрузку. Обувь для воды обязательна (шлёпанцы не подходят). Максимальный вес участника для зиплайна

Включённого в программу

100 кг. Полёт на Mega Zip Line в каньоне Тазы возможен за дополнительную оплату

Ограничения по весу - от 25 до 125 кг Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.