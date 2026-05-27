Знали ли вы, что в Турции есть свои Мальдивы? Это необитаемый остров Сулуада: вода вокруг него настолько прозрачна, что видно дно на глубине до 25 метров! Вы посетите два пляжа — белый и красно-рыжий, поплаваете в кристально чистой воде. А также пообедаете прямо на борту яхты, наслаждаясь морскими просторами.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Сулуада — это остров вулканического происхождения, с небольшими гротами, подскальными озёрами и минеральным источником с целебной водой. Вода здесь чистая и прозрачная. Мы сделаем 3 остановки с разных сторон острова. Вы увидите:

Белый мальдивский пляж

Красно-рыжий пляж

Пещеру и бухту Аксеки

Также вас ждёт вкусный обед на борту.

Подробная программа

*04:30-06:00 — Забираем вас из отеля

07:30-10:00 — Дорога в порт Адрасан

10:00-10:30 — Отправляемся на яхте к острову Сулуада

11:30-12:30 — Остановимся около белого пляжа для купания

12:30-13:00 — Обед на яхте с видом на остров (рыба на гриле, паста, салат)

13:00-14:00 — После обеда отправимся ко второму — красно-рыжему пляжу

14:00-14:45 — Сделаем остановку у скал и искупаемся в открытом море, также мы угостим вас фруктами и чаем

15:00-15:30 — Вернёмся в порт и отвезём вас до вашего отеля

Организационные детали