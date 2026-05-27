Турецкие Мальдивы - из Аланьи

Побывать на сказочном острове Сулуада, искупаться в открытом море и пообедать на яхте (в группе)
Знали ли вы, что в Турции есть свои Мальдивы? Это необитаемый остров Сулуада: вода вокруг него настолько прозрачна, что видно дно на глубине до 25 метров! Вы посетите два пляжа — белый и красно-рыжий, поплаваете в кристально чистой воде. А также пообедаете прямо на борту яхты, наслаждаясь морскими просторами.
Описание экскурсии

Сулуада — это остров вулканического происхождения, с небольшими гротами, подскальными озёрами и минеральным источником с целебной водой. Вода здесь чистая и прозрачная. Мы сделаем 3 остановки с разных сторон острова. Вы увидите:

  • Белый мальдивский пляж
  • Красно-рыжий пляж
  • Пещеру и бухту Аксеки

Также вас ждёт вкусный обед на борту.

Подробная программа

*04:30-06:00 — Забираем вас из отеля
07:30-10:00 — Дорога в порт Адрасан
10:00-10:30 — Отправляемся на яхте к острову Сулуада
11:30-12:30 — Остановимся около белого пляжа для купания
12:30-13:00 — Обед на яхте с видом на остров (рыба на гриле, паста, салат)
13:00-14:00 — После обеда отправимся ко второму — красно-рыжему пляжу
14:00-14:45 — Сделаем остановку у скал и искупаемся в открытом море, также мы угостим вас фруктами и чаем
15:00-15:30 — Вернёмся в порт и отвезём вас до вашего отеля

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер от вашего отеля и обратно на комфортабельном туристическом автобусе или микроавтобусе Mercedes Sprinter, прогулка на яхте, обед (без напитков), чаепитие с фруктами и сладостями
  • Напитки можно приобрести на яхте за дополнительную плату
  • Подробные рассказы гида в этой программе не предусмотрены
  • С вами поедет один из гидов нашей команды

в понедельник, среду и субботу в 05:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€55
Дети с 0 до 6 лет без места в автобусеБесплатно
Дети с 6 лет до 12€35
Дети с 0 до 6 лет с местом в автобусе€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 05:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрдал
Эрдал — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 979 туристов
Я лицензированный гид (русский и немецкий языки) со стажем работы более 20 лет. Имею большой опыт в организации экскурсий, в том числе трансфера. Моя команда профессиональных гидов покажет вам самые известные достопримечательности нашей страны.

