Прогулка по Анталии: прикосновение к великой истории

Групповая экскурсия в Анталии
5
1 отзыв
Предлагаем вам отправиться в увлекательное путешествие по историческим уголкам Анталии и её живописным окрестностям.

За два часа вы побываете в местах, окутанных тайнами и местными легендами, посетите достопримечательности времён Османской империи, а также сделаете множество ярких фотографий, чтобы сохранить эти впечатления на долгие годы. Присоединяйтесь к нам и окунитесь в удивительную историю Анталии!
Прогулка по Анталии: прикосновение к великой истории
Прогулка по Анталии: прикосновение к великой истории
Прогулка по Анталии: прикосновение к великой истории
Ближайшие даты:
27
фев
28
фев
29
фев
1
мар
2
мар
4
мар
5
мар
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый$29
Детский$14
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Площадь Республики (Джумхуриет)
  • Памятник Ататюрку
  • Музей Дервишей (музей Мевлевихане)
  • Старый город Калеичи
  • Ворота Адриана
  • Минарет Йивли (Йивлиминаре)
  • Морской порт Марина
  • Мечеть Искеле
  • Этнографический музей Анталии
  • Архитектурные памятники XIX века
  • Панорамные площадки с видом на море
  • Таврские горы
  • Мечеть Шехзаде Коркут и минарет Кесик
  • Пальмовая улица

Описание

Пешеходная экскурсия по Анталии даёт возможность погрузиться в богатое историческое наследие этого удивительного города, а наши гиды помогут вам открыть величие и узнать тайны всех культурных объектов и памятников. Что вас ждёт• Площадь Республики (Джумхуриет) — центральная площадь Анталии, где традиционная архитектура сливается с современной жизнью;
  • Старый город Калеичи с его узкими улочками и древние ворота Адриана, возведённые в 130 году нашей эры;
  • Минарет Йивли (Йивлиминаре) – величественный минарет, ставший одним из символов города;
  • живописный порт Калеичи Марина;
  • Мечеть Искеле под крепостными стенами и Мечеть Шехзаде Коркут — одна из главных мечетей Анталии с богатой историей, охватывающей несколько эпох.

Ежедневно в 10:00, 14:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Wi-Fi (бесплатно)
  • Бутылка воды (1 шт.)
Что не входит
  • Личные расходы (еда, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
На Площади Джумхуриет в центре города (Анталья)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00, 14:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Обязательно посмотрите прогноз погода перед началом экскурсии. Для вашего комфорта отдайте предпочтении удобной одежде и обуви.
  • Возьмите с собой деньги на личные расходы, сувениры и подарки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
О
9 фев 2024
Хорошая, информативная экскурсия по историческим местам.
Отдельное спасибо экскурсоводу Фикри за подачу информации исторических фактов.

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