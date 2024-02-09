Предлагаем вам отправиться в увлекательное путешествие по историческим уголкам Анталии и её живописным окрестностям.
За два часа вы побываете в местах, окутанных тайнами и местными легендами, посетите достопримечательности времён Османской империи, а также сделаете множество ярких фотографий, чтобы сохранить эти впечатления на долгие годы. Присоединяйтесь к нам и окунитесь в удивительную историю Анталии!
За два часа вы побываете в местах, окутанных тайнами и местными легендами, посетите достопримечательности времён Османской империи, а также сделаете множество ярких фотографий, чтобы сохранить эти впечатления на долгие годы. Присоединяйтесь к нам и окунитесь в удивительную историю Анталии!
Ближайшие даты:
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28
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|$29
|Детский
|$14
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Площадь Республики (Джумхуриет)
- Памятник Ататюрку
- Музей Дервишей (музей Мевлевихане)
- Старый город Калеичи
- Ворота Адриана
- Минарет Йивли (Йивлиминаре)
- Морской порт Марина
- Мечеть Искеле
- Этнографический музей Анталии
- Архитектурные памятники XIX века
- Панорамные площадки с видом на море
- Таврские горы
- Мечеть Шехзаде Коркут и минарет Кесик
- Пальмовая улица
Описание
Пешеходная экскурсия по Анталии даёт возможность погрузиться в богатое историческое наследие этого удивительного города, а наши гиды помогут вам открыть величие и узнать тайны всех культурных объектов и памятников. Что вас ждёт• Площадь Республики (Джумхуриет) — центральная площадь Анталии, где традиционная архитектура сливается с современной жизнью;
- Старый город Калеичи с его узкими улочками и древние ворота Адриана, возведённые в 130 году нашей эры;
- Минарет Йивли (Йивлиминаре) – величественный минарет, ставший одним из символов города;
- живописный порт Калеичи Марина;
- Мечеть Искеле под крепостными стенами и Мечеть Шехзаде Коркут — одна из главных мечетей Анталии с богатой историей, охватывающей несколько эпох.
Ежедневно в 10:00, 14:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Wi-Fi (бесплатно)
- Бутылка воды (1 шт.)
- Что не входит
- Личные расходы (еда, сувениры и пр.)
- Место начала и завершения?
- На Площади Джумхуриет в центре города (Анталья)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:00, 14:30Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Обязательно посмотрите прогноз погода перед началом экскурсии. Для вашего комфорта отдайте предпочтении удобной одежде и обуви.
- Возьмите с собой деньги на личные расходы, сувениры и подарки
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
9 фев 2024
Хорошая, информативная экскурсия по историческим местам.
Отдельное спасибо экскурсоводу Фикри за подачу информации исторических фактов.
Отдельное спасибо экскурсоводу Фикри за подачу информации исторических фактов.
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