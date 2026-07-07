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Авторский аудиогид с путеводителем по Анталии и Кемеру | Sам Гид

Прогуляйся по достопримечательностям Анталии с интересом и в своем темпе с Sам Гид! Сверкающее на солнце море всех оттенков бирюзы, высокие горы, цитрусовые рощи, живописные бухты и длинные пляжи. Турция уже много
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лет привлекает туристов своим климатом и незабываемыми видами.

Это не только прекрасное место для отдыха, но и средоточие уникальных достопримечательностей! Пешеходная аудио прогулка по центру Антальи состоит из 7 достопримечательностей и занимает в среднем 1 час. Вы можете менять последовательность или количество прохождения объектов самостоятельно. В путеводителе по Анталии собраны свыше 40 интересных мест и достопримечательностей, включая достопримечательности Кемера и древние города Ликии.

Авторский аудиогид с путеводителем по Анталии и Кемеру | Sам Гид
Авторский аудиогид с путеводителем по Анталии и Кемеру | Sам Гид
Авторский аудиогид с путеводителем по Анталии и Кемеру | Sам Гид

Описание аудиогида

Путеводитель Sам Гид создан для самостоятельного изучения достопримечательностей. Это прекрасная альтернатива индивидуальной экскурсии + удобный путеводитель! С пешеходной аудио прогулкой, вы ни от кого не зависите, можете выбирать любое время, день и темп прохождения объектов. Вам не нужно ни кого ждать или согласовывать маршрут, меняйте последовательность прохождения достопримечательностей, делайте остановки на кофе и сувениры, либо вовсе отменяйте дальнейшую прогулку, вы Sам себе Гид! В путеводителях собраны наиболее популярные достопримечательности, музеи, театры, памятники и знаковые места. К каждому объекту прикреплена ссылка на карту, для построения маршрута из вашего текущего местоположения, также указан официальный сайт (при наличии), на котором можно посмотреть часы работы, стоимость билетов и т. д. Все объекты разделены на темы:
  • аудио прогулка по достопримечательностям в центре города;
  • культурный отдых;
  • досуговый отдых;
  • интересные места за городом. Sам Гид Открой мир по-новому! Важная информация: Sам Гид - это путеводители и аудиогиды в твоем телефоне! . Sам Гид — это удобный путеводитель по городу и за его пределами + аудио гид по достопримечательностям в центре для самостоятельного использования! Это индивидуальная обзорная экскурсия по городу без сопровождения. Цена указана за один 2-х недельный доступ к аудиогиду. После оплаты Вы получите ссылку к аудиогиду, который находится на закрытом ресурсе в Телеграм. Для комфортного прослушивания рекомендуем использовать наушники. Достопримечательности в аудиогиде подобраны таким образом, чтобы можно было менять их количество и последовательность без потери общего смысла заявленного в теме экскурсии. Обзорная прогулка по городу с аудиогидом, позволит Вам познакомиться с его историей, сложиться общее представление об объектах и людях оставивших след в истории города.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 1. Минарет Йивли
  • 2. Часовая башня
  • 3. Улица зонтиков
  • 4. Ворота Адриана
  • 5. Старый город - Калеичи
  • 6. Минарет Кесик
  • 7. Башня Хыдырлык
Что включено
  • 3-х недельный доступ к путеводителю с аудиогидом по Анталии (+Кемер)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Анталья, Муратпаша, Сельчук, улица Искеле, 26/3
Завершение: Анталья, Муратпаша, Кылычаслан, улица Хыдырлык, 60
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Sам Гид - это путеводители и аудиогиды в твоем телефоне
  • Sам Гид - это удобный путеводитель по городу и за его пределами + аудио гид по достопримечательностям в центре для самостоятельного использования
  • Это индивидуальная обзорная экскурсия по городу без сопровождения. Цена указана за один 2-х недельный доступ к аудиогиду. После оплаты Вы получите ссылку к аудиогиду, который находится на закрытом ресурсе в Телеграм
  • Для комфортного прослушивания рекомендуем использовать наушники
  • Достопримечательности в аудиогиде подобраны таким образом, чтобы можно было менять их количество и последовательность без потери общего смысла заявленного в теме экскурсии
  • Обзорная прогулка по городу с аудиогидом, позволит Вам познакомиться с его историей, сложиться общее представление об объектах и людях оставивших след в истории города
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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