Представьте: сквозь прозрачную воду проходят солнечные лучи, освещая каменные рельефы и стайки рыб и создавая ощущение спокойствия и невесомости. А вы в сопровождении профессионального инструктора исследуете подводный мир Средиземного моря. Мы поможем вам испытать на себе этот необычный опыт. Даже если вы новичок — всё получится!
Описание экскурсии
- Комфортный трансфер из Антальи с живописными видами по пути
- Инструктаж перед погружением — объяснение техники дыхания, знакомство с оборудованием и подводными жестами
- Погружение в Средиземное море — прозрачная вода, каменные рельефы и стайки рыб
- Отдых на лодке — купание, загар на палубе и расслабленная морская атмосфера
- Обед на борту с видом на побережье
Примерный тайминг
8:00 — выезд из отелей
10:00–15:00 — время в море (обед около 13:00–14:00)
15:00 — трансфер обратно в отели
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе, оборудование для дайвинга, обед на борту
- Отдельно по желанию оплачиваются напитки и фото- или видеосъёмка под водой — стоимость по запросу
- Программа 12+
- С вами будет один из инструкторов нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 12+ (с погружением)
|€36
|Не дайвер
|€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 88 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Я работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
все понравилось, очень красиво, фото не грузятся
