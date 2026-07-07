The Land of Legends вечером превращается в настоящую сказку: эффектная архитектура, яркая подсветка, музыка и праздничная атмосфера создают ощущение другого мира. У вас будет свободное время для прогулки по парку, ужина или шопинга. А главным событием станет масштабное вечернее шоу с фонтанами, световыми эффектами, музыкой и представлениями на воде.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание трансфер

Трансфер. Мы заберём вас из отеля в Белеке и довезём до парка. На месте расскажем, где проходит шоу, назначим место и время обратного сбора.

Свободное время в парке. Вы сможете:

прогуляться по территории с вечерней подсветкой

заглянуть в магазины Shopping Avenue

поужинать в одном из ресторанов или кафе

Вечернее шоу. Вас ждут:

поющие фонтаны

световые и мультимедийные эффекты

красочные костюмы

представления на воде и суше

лодки, скользящие по каналам под музыку

Организационные детали