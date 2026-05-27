Мои заказы

Из Антальи к водопаду Дюден - на пиратском корабле

Превратить обычный день в незабываемое приключение с пенной вечеринкой и купанием в бирюзовой воде
Забудьте на один день про шезлонги у отеля, мы уходим в открытое море на настоящем пиратском корабле! Вас ждут дикие бухты, куда не добраться с суши, и один из красивейших водопадов Антальи. А ещё — музыка, пенная вечеринка, вкусный турецкий обед и море веселья.
Из Антальи к водопаду Дюден - на пиратском корабле
Из Антальи к водопаду Дюден - на пиратском корабле
Из Антальи к водопаду Дюден - на пиратском корабле

Описание экскурсии

На пляже Лара вы садитесь на комфортабельный корабль в стиле пиратского судна, который следует вдоль красивого побережья Турецкой Ривьеры. На сушу не высаживаемся, отдых проходит на палубе и в воде.

В программе:

  • Праздник на корабле. Для детей организуем аквагрим и пиратские игры, для всех путешественников — развлекательные активности, которые создадут атмосферу настоящего приключения
  • Пенная вечеринка на палубе, где под ритмы популярной музыки все танцуют и весело проводят время
  • 3–4 живописных бухты (остановка 30–60 минут в каждой). Можно искупаться, заняться снорклингом среди морской флоры и фауны или насладиться солнцем и панорамой побережья
  • Водопад Дюден. Вы посетите один из самых живописных объектов Антальи, при желании искупаетесь в водопаде и сделаете яркие снимки

Ориентировочный тайминг:

8:00 — сбор и трансфер из отелей
9:30 — отплытие с пляжа Лара
18:00 — возвращение в отель

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер на автобусе, обед (шведский стол, безалкогольные напитки) на борту, страховка
  • Время отплытия и возвращения может меняться в зависимости от погоды и ситуации на море
  • Дополнительно оплачиваются алкогольные напитки, фото и видео
  • Персонал на корабле русскоговорящий, можно обратиться по любому вопросу
  • С вами будет гид из нашей команды

во вторник, четверг и субботу в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€30
Дети до 11 лет€20
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в отель
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 132 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
читать дальшеуменьшить

тех, кто любит яркие эмоции. Наш опыт и профессиональная команда позволяют гарантировать высокий уровень сервиса. Мы берём на себя все организационные вопросы — от продуманных программ отдыха до комфортных трансферов, чтобы ваше путешествие проходило легко и без забот. Ваше удобство и впечатления — наш главный приоритет. Мы сделаем всё, чтобы отдых в Турции оставил только тёплые воспоминания и желание вернуться снова!

Входит в следующие категории Антальи

Похожие экскурсии на «Из Антальи к водопаду Дюден - на пиратском корабле»

Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду - из Анталии
На яхте
7 часов
2 отзыва
Групповая
Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду - из Анталии
Провести день на воде с живописными панорамами и остановками для купания
Начало: Около вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€35 за человека
Пиратский корабль «Гонстер» - тур из Анталии
6 часов
-
20%
9 отзывов
Групповая
Пиратский корабль «Гонстер» - тур из Анталии
Начало: Главный вход в отель. Место встречи с отелями в ра...
$36$45 за человека
На пиратском корабле к водопаду Дюден из Антальи
6 часов
1 отзыв
Групповая
На пиратском корабле к водопаду Дюден из Антальи
Морская прогулка с включённым трансфером, обедом и безалкогольными напитками
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€25 за человека
Прогулка на пиратской яхте к Дюденскому водопаду в Анталии
На яхте
10 часов
-
25%
22 отзыва
Групповая
Прогулка на пиратской яхте к Дюденскому водопаду в Анталии
Начало: По договоренности
Расписание: Апрель: по средам, субботам и воскресеньям. Ежедневно с 1 мая.
$30$40 за человека
У нас ещё много экскурсий в Анталье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Анталье
€30 за человека