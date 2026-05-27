Забудьте на один день про шезлонги у отеля, мы уходим в открытое море на настоящем пиратском корабле! Вас ждут дикие бухты, куда не добраться с суши, и один из красивейших водопадов Антальи. А ещё — музыка, пенная вечеринка, вкусный турецкий обед и море веселья.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

На пляже Лара вы садитесь на комфортабельный корабль в стиле пиратского судна, который следует вдоль красивого побережья Турецкой Ривьеры. На сушу не высаживаемся, отдых проходит на палубе и в воде.

В программе:

Праздник на корабле. Для детей организуем аквагрим и пиратские игры, для всех путешественников — развлекательные активности, которые создадут атмосферу настоящего приключения

Пенная вечеринка на палубе, где под ритмы популярной музыки все танцуют и весело проводят время

3–4 живописных бухты (остановка 30–60 минут в каждой). Можно искупаться, заняться снорклингом среди морской флоры и фауны или насладиться солнцем и панорамой побережья

Водопад Дюден. Вы посетите один из самых живописных объектов Антальи, при желании искупаетесь в водопаде и сделаете яркие снимки

Ориентировочный тайминг:

8:00 — сбор и трансфер из отелей

9:30 — отплытие с пляжа Лара

18:00 — возвращение в отель

Организационные детали