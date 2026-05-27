Забудьте на один день про шезлонги у отеля, мы уходим в открытое море на настоящем пиратском корабле! Вас ждут дикие бухты, куда не добраться с суши, и один из красивейших водопадов Антальи. А ещё — музыка, пенная вечеринка, вкусный турецкий обед и море веселья.
Описание экскурсии
На пляже Лара вы садитесь на комфортабельный корабль в стиле пиратского судна, который следует вдоль красивого побережья Турецкой Ривьеры. На сушу не высаживаемся, отдых проходит на палубе и в воде.
В программе:
- Праздник на корабле. Для детей организуем аквагрим и пиратские игры, для всех путешественников — развлекательные активности, которые создадут атмосферу настоящего приключения
- Пенная вечеринка на палубе, где под ритмы популярной музыки все танцуют и весело проводят время
- 3–4 живописных бухты (остановка 30–60 минут в каждой). Можно искупаться, заняться снорклингом среди морской флоры и фауны или насладиться солнцем и панорамой побережья
- Водопад Дюден. Вы посетите один из самых живописных объектов Антальи, при желании искупаетесь в водопаде и сделаете яркие снимки
Ориентировочный тайминг:
8:00 — сбор и трансфер из отелей
9:30 — отплытие с пляжа Лара
18:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер на автобусе, обед (шведский стол, безалкогольные напитки) на борту, страховка
- Время отплытия и возвращения может меняться в зависимости от погоды и ситуации на море
- Дополнительно оплачиваются алкогольные напитки, фото и видео
- Персонал на корабле русскоговорящий, можно обратиться по любому вопросу
- С вами будет гид из нашей команды
во вторник, четверг и субботу в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€30
|Дети до 11 лет
|€20
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в отель
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 132 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
Входит в следующие категории Антальи
