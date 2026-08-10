Отправляемся в круиз к красивому острову Сулуада! Пройдём вдоль живописного побережья Средиземного моря, сделаем остановки для купания в прозрачных бухтах и окажемся у пляжа в золотой час — перед самым закатом. Неспешный вечер в море — отличное завершение дня.
Описание экскурсии
С 13:00 — трансфер из отеля в Анталье или Кемере
Точное время выезда зависит от расположения вашего отеля.
16:30 — отправление на яхте
Прогулка начнётся вдоль живописного побережья Средиземного моря.
Первая остановка в бухте
Вы искупаетесь в бухте с прозрачной водой и позагораете на борту.
Вторая остановка в бухте
Остановимся ещё в одной красивой бухте для отдыха и купания.
19:00 — ужин на борту
В спокойной атмосфере и с вкусными блюдами. Для вас — рыба или курица, салаты, фрукты.
Закат на пляже
Прибудем к пляжу острова Сулуада в тот самый момент дня, когда солнце уходит за горизонт.
20:30 — возвращение в порт
И трансфер обратно в отель.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, водная прогулка, ужин
- Дополнительные расходы: напитки на борту
- На борту есть спасжилеты, перед отправлением проводим инструктаж
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 13:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети от 4 до 11 лет — из Антальи
|€25
|Дети от 4 до 11 лет — из Кемера
|€24
|Стандартный — из Кемера
|€28
|Стандартный
|€33
|Стандартный — из Антальи
|€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 358 туристов
Я живу в Турции на протяжении многих лет и являюсь гражданкой этой страны. С 2014 года я работаю в туристической отрасли. За это время я побывала в самых интересных, загадочных
Входит в следующие категории Антальи
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