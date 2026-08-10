Отправляемся в круиз к красивому острову Сулуада! Пройдём вдоль живописного побережья Средиземного моря, сделаем остановки для купания в прозрачных бухтах и окажемся у пляжа в золотой час — перед самым закатом. Неспешный вечер в море — отличное завершение дня.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

С 13:00 — трансфер из отеля в Анталье или Кемере

Точное время выезда зависит от расположения вашего отеля.

16:30 — отправление на яхте

Прогулка начнётся вдоль живописного побережья Средиземного моря.

Первая остановка в бухте

Вы искупаетесь в бухте с прозрачной водой и позагораете на борту.

Вторая остановка в бухте

Остановимся ещё в одной красивой бухте для отдыха и купания.

19:00 — ужин на борту

В спокойной атмосфере и с вкусными блюдами. Для вас — рыба или курица, салаты, фрукты.

Закат на пляже

Прибудем к пляжу острова Сулуада в тот самый момент дня, когда солнце уходит за горизонт.

20:30 — возвращение в порт

И трансфер обратно в отель.

Организационные детали