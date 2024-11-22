Недалеко от Старого города Антальи проходит уникальный мастер-класс по приготовлению турецкого кофе.
Участники изучат историю напитка, познакомятся с пятью видами кофейных зерен и освоят техники заваривания. Практическая часть включает приготовление кофе на песке и дегустацию с традиционными сладостями. В завершение участники научатся гадать на кофейной гуще и получат в подарок кофейный набор. Подходит для всех от 12 лет
Участники изучат историю напитка, познакомятся с пятью видами кофейных зерен и освоят техники заваривания. Практическая часть включает приготовление кофе на песке и дегустацию с традиционными сладостями. В завершение участники научатся гадать на кофейной гуще и получат в подарок кофейный набор. Подходит для всех от 12 лет
5 причин купить этот мастер-класс
- ☕ Изучение турецкой кофейной культуры
- 📚 Узнаете о традициях и истории
- 👨🏫 Обучение от опытного мастера
- 🎁 Подарок: кофейный набор
- 🔮 Навыки гадания на гуще
Время начала: 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Что можно увидеть
- Старый город Антальи
Описание мастер-класса
Кофейная теория
- Вы послушаете о месте кофе в турецкой культуре.
- Выясните, какие традиции связаны с крепким напитком.
- Узнаете, как появился рецепт кофе по-турецки.
- Послушаете о характеристиках 5 видов кофейных зерен и выберите тот сорт, который вам понравится.
- Изучите оборудование, используемое для приготовления турецкого кофе.
Практика
- Выбрав сорт зерён, вы измельчите их и подготовите к варке.
- Наш мастер научит вас двум техникам заваривания. Под его руководством вы приготовите настоящий кофе по-турецки на плите или на песке.
- Оцените вкус напитка и традиционных турецких сладостей, которые вам подадут к чашечке кофе.
- Научитесь гадать на кофейной гуще: узнаете значение различных символов и потренируете фантазию.
- Получите в подарок кофейный набор: медный кофейник, чашку и блюдце.
Организационные детали
- Мастер-класс проведёт русскоязычный инструктор из нашей команды.
- Подходит для участников от 12 лет.
- При желании после мастер-класса вы сможете купить у нас разные виды кофе и кофемолку.
в понедельник в 15:00 и 17:00, во вторник в 10:00, 18:00 и 19:00, в среду в 17:00 и 18:00, в четверг, пятницу и субботу в 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00, в воскресенье в 12:00
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с Калеичи
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 15:00 и 17:00, во вторник в 10:00, 18:00 и 19:00, в среду в 17:00 и 18:00, в четверг, пятницу и субботу в 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00, в воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Орхан — Организатор в Анталье
Провёл экскурсии для 49 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Орхан, я родился и вырос в Анталье. Очень хорошо знаю местные традиции и культурные особенности. Много путешествовал, некоторое время жил в России. Сейчас с дружной командой занимаюсь организацией мастер-классов в родном городе. Ждём вас!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Milana
22 ноя 2024
Очень понравилось посещение, записались вечером, утром уже посетили. Изначально планировали сходить на мастер-класс по варке кофе, но в итоге сделали ещё и светильники.
Нам рассказали интересную историю появления кофе, далее мы
Нам рассказали интересную историю появления кофе, далее мы
V
Volha
8 ноя 2024
Посетила мастер-класс по приготовлению турецкого кофе на песке и осталась в полном восторге! Узнала много интересных деталей об этой древней традиции, а сам процесс оказался увлекательным и необычным. Результат получился потрясающим – ароматный, насыщенный кофе с глубоким вкусом. Рекомендую всем, кто хочет попробовать нечто новое и погрузиться в атмосферу восточного гостеприимства!
A
Arina
7 ноя 2024
The coffee master was great. We learned how to make Turkish coffee, and at the end of the workshop each of us got a gift box.
So, it is a unique experience in Antalya which you should definitely try out. I also highly recommend mosaic lamp workshop from Orhan 🙏
So, it is a unique experience in Antalya which you should definitely try out. I also highly recommend mosaic lamp workshop from Orhan 🙏
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