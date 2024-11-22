Когда: в понедельник в 15:00 и 17:00, во вторник в 10:00, 18:00 и 19:00, в среду в 17:00 и 18:00, в четверг, пятницу и субботу в 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00, в воскресенье в 12:00

Экскурсия длится около 1.5 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала