Мы покажем вам красоту Антальи: панорамы с высоты канатной дороги Тюнектепе, Старый город Калеичи с античными следами разных культур и водопад Дюден с легендой о любви. Расскажем об истории и географии города, его архитектуре, природных особенностях и местной кухне.
Дорога от вашего отеля до первой остановки (~1 ч) В пути — живописные турецкие рельефы из окна автобуса.
Канатная дорога Тюнектепе (~1 ч) Вы увидите город с высоты более 1000 метров. А мы расскажем о значении географического положения Антальи и особенностях её архитектуры.
Водопад Дюден (~1 ч) Красивый и завораживающий. Вы полюбуетесь водой, узнаете о значении водопада для местной экосистемы и услышите о легенде, связанной с ним и парой влюблённых.
Старый город Калеичи и порт (~2 ч) Исторический центр с узкими улочками, архитектурными памятниками и морской атмосферой. Мы расскажем о прошлом района — от античности до современности — и о том, как здания из прошлого отражают богатство наследия.
В финале экскурсии у вас будет около 40 мин свободного времени для отдыха и посещения торгового центра «Аргентум». Здесь можно ознакомиться с изделиями местных мастеров и другими товарами региона. Посещение магазина носит ознакомительный характер, а все покупки совершаются исключительно по желанию гостей.
Организационные детали
Едем на комфортабельном автобусе
Дополнительные расходы: канатная дорога — 450 лир (~€8,7) за чел. в обе стороны, дети до 6 лет едут бесплатно; обед и личные покупки — по желанию
С вами будет один из гидов нашей команды
во вторник, четверг и субботу в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Взрослый билет с морской прогулкой и канатной дорогой
€90
Взрослый билет без канатной дороги и морской прогулки
€25
Взрослый билет с морской прогулкой без канатной дороги
€40
Детский билет (6–11) с морской прогулкой без канатной дороги
€30
Детский билет (6–11) с морской прогулкой и канатной дорогой
€72
Детский билет (6–11) без канатной дороги и морской прогулки
€23
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Халил — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 1036 туристов
Мы проводим экскурсии по Анталье, Бодруму, Каппадокии, Стамбулу и другим городам на русском и на английском языках. Наша команда — член ассоциации туристических агентств Турции. Будем рады показать вам разные уголки нашей прекрасной страны.
Отзывы и рейтинг
3.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
–
3
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О
Ольга
тур прошел отлично, немного не по программе, но заменили другими приятными впечатлениями ☺️
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А
Антонина
трансфер задержался на 40 минут на канатную дорогу вообще не повезли зато был выключен обед 🤷🏽♀️😅 обещали предоставить скидку за задержку трансфера - потом сказали форс мажор и можете покинуть читать дальшеуменьшить
автобус поставила бы 1 единицу, но гид Светлана интересно рассказывала за это поставлю вторую звезду на корабле катались 30 мин за 13$, хотя если тут брать переплатите лишние 3$ поддержка Tripster встала на сторону продавца просто знайте вы берёте тут, потом вас передают в одному туроператору - везет вас вообще третий
Халил
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Благодарим вас за отзыв и за то, что отметили профессионализм и интересный рассказ нашего гида Светланы.
Нам искренне жаль, что начало читать дальшеуменьшить
экскурсии было омрачено задержкой трансфера. К сожалению, в тот день на дороге произошла аварийная ситуация, из-за которой автобус прибыл позже запланированного времени. Это обстоятельство носило форс-мажорный характер и не зависело ни от нашей компании, ни от водителя. Как только мы получили точную информацию о причине задержки, мы сразу уведомили всех туристов и оставались на связи на протяжении всего ожидания.
Программа экскурсии полностью соответствовала описанию на сайте. Последовательность посещения объектов и продолжительность остановок могут незначительно меняться в зависимости от дорожной ситуации и организационных особенностей маршрута в день проведения экскурсии.
Что касается канатной дороги, её посещение включено только в специальный тариф с билетом на канатную дорогу. При бронировании был выбран стандартный вариант экскурсии, в который данный билет не входит. Эта информация также указана в описании экскурсии на сайте.
Дополнительная прогулка на корабле стоимостью 13 долларов является опциональной услугой, которую туристы могут приобрести по желанию непосредственно во время экскурсии.
Сожалеем, что у вас остались смешанные впечатления от поездки. В то же время мы рады, что работа нашего гида Светланы оставила у вас положительные эмоции.