Мы покажем вам красоту Антальи: панорамы с высоты канатной дороги Тюнектепе, Старый город Калеичи с античными следами разных культур и водопад Дюден с легендой о любви. Расскажем об истории и географии города, его архитектуре, природных особенностях и местной кухне.

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Описание экскурсии

Дорога от вашего отеля до первой остановки (~1 ч)

В пути — живописные турецкие рельефы из окна автобуса.

Канатная дорога Тюнектепе (~1 ч)

Вы увидите город с высоты более 1000 метров. А мы расскажем о значении географического положения Антальи и особенностях её архитектуры.

Водопад Дюден (~1 ч)

Красивый и завораживающий. Вы полюбуетесь водой, узнаете о значении водопада для местной экосистемы и услышите о легенде, связанной с ним и парой влюблённых.

Старый город Калеичи и порт (~2 ч)

Исторический центр с узкими улочками, архитектурными памятниками и морской атмосферой. Мы расскажем о прошлом района — от античности до современности — и о том, как здания из прошлого отражают богатство наследия.

В финале экскурсии у вас будет около 40 мин свободного времени для отдыха и посещения торгового центра «Аргентум». Здесь можно ознакомиться с изделиями местных мастеров и другими товарами региона. Посещение магазина носит ознакомительный характер, а все покупки совершаются исключительно по желанию гостей.

Организационные детали