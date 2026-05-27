Каждый вечер в парке «Земля легенд» наполнен чудом. Замок озаряют огни, фонтаны пытаются дотянуться до звёзд, а по каналам скользят диковинные гондолы. Герои разыгрывают зрелищный спектакль, а трюкачи бросают вызов законам гравитации. Добро пожаловать в место, где магия реальна!
Описание трансфер
19:00 — выезд из отелей
19:45 — отдых в комплексе
У вас будет запас времени на прогулки, покупки, посещение кафе. В парке много красивой архитектуры и фотозон. За час до основного действия проходит короткое представление танцующих фонтанов.
22:00 — вечернее шоу и парад лодок
Главное событие ночи — красочное и динамичное театрализованное зрелище. Вы увидите:
- гимнастов, канатоходцев, артистов в образах мифических персонажей
- украшенные гондолы с танцорами, акробатами, сказочными героями
- музыкальные фонтаны, световую и лазерную иллюминацию, 3D-проекции
24:00 — возвращение в Анталью
Организационные детали
- Едем на комфортабельных микроавтобусах
- Питание не входит в стоимость
- Представление длится 45–60 мин
- С вами будет один из водителей нашей команды (без гида)
ежедневно в 19:00
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 132 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
