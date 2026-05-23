Морская рыбалка в Белеке с обедом на борту - из Антальи

Свежий улов, гриль и Средиземное море
Отправьтесь на увлекательную морскую рыбалку у побережья Антальи! Вы поймаете на крючок средиземноморскую рыбу, а капитан приготовит её на гриле прямо на борту. Трансфер из отеля, всё оборудование, обед и безалкогольные напитки уже включены в стоимость.
4
1 отзыв
Описание экскурсии

Трансфер из отеля и обратно в мини-группе до 12 человек.

Выход в море на полностью оборудованной рыболовной лодке.

Обучение от опытного капитана — инструкции по ловле рыбы и использованию снастей.

Рыбалка в Средиземном море — здесь можно поймать морского окуня, леща, групера (в зависимости от сезона).

Обед прямо на борту — капитан приготовит ваш улов на гриле.

Опыт ловли крабов — маленькое морское приключение для детей и взрослых.

Отдых на палубе с морскими пейзажами — наслаждение атмосферой Средиземного моря.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе, всё необходимое рыболовное снаряжение и наживка, обед на гриле, безалкогольные напитки и бутилированная вода
  • Дорога от отеля занимает около 30 мин в одну сторону. Рыбалка — 5 ч
  • На борт не разрешается приносить свои напитки и еду. Алкогольные напитки вы можете приобрести на месте за отдельную плату
  • С вами будет капитан из нашей команды. У него есть все необходимые лицензии, судно оборудовано спасжилетами

в понедельник, четверг и субботу в 06:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Эксклюзивный мини-тур для групповой рыбалки с трансфером туда и обратно.€69
Эксклюзивный мини-тур для групповой рыбалки с местом встречи в Белеке.€57
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 06:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай
Абылай — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 104 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
читать дальшеуменьшить

туры в 12 популярных регионах Турции: от Анталии и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Каждую программу мы тестируем лично и работаем только с проверенными гидами и партнёрами — так мы гарантируем качественный сервис и комфорт нашим гостям. Наша миссия — помочь путешественникам открыть Турцию с лучшей стороны и сделать поездки безопасными, насыщенными и доступными. Скоро мы выйдем за пределы Турции, чтобы дарить путешествия по всему миру.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Dmitriy
В целом рыбалка скорее понравилась, чем нет. Организационная часть на высоте - вовремя забрали от отеля, оперативно загрузились на кораблик и вышли в море плюс обратный трансфер.
Минусы следующие: 1. Сама
читать дальшеуменьшить

рыбалка длилась 3 часа в море + около 1 часа ловля крабов, хотя крабы не интересовали от слова совсем. Хотелось взять максимум от морской рыбалки. Считаю, что программу важно обсуждать и согласовывать.
2. Выход в море смогли совершить только на 2ой день по причине ветренной погоды и волн в первый день. Пришлось менять планы и 2ой день подряд вставить в 5:30 утра с пропуском нормального завтрака 3. Неплохо было бы сменить локации в море на места с лучшим клёвом и рыбой крупнее

