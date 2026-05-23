Отправьтесь на увлекательную морскую рыбалку у побережья Антальи! Вы поймаете на крючок средиземноморскую рыбу, а капитан приготовит её на гриле прямо на борту. Трансфер из отеля, всё оборудование, обед и безалкогольные напитки уже включены в стоимость.
Описание экскурсии
Трансфер из отеля и обратно в мини-группе до 12 человек.
Выход в море на полностью оборудованной рыболовной лодке.
Обучение от опытного капитана — инструкции по ловле рыбы и использованию снастей.
Рыбалка в Средиземном море — здесь можно поймать морского окуня, леща, групера (в зависимости от сезона).
Обед прямо на борту — капитан приготовит ваш улов на гриле.
Опыт ловли крабов — маленькое морское приключение для детей и взрослых.
Отдых на палубе с морскими пейзажами — наслаждение атмосферой Средиземного моря.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе, всё необходимое рыболовное снаряжение и наживка, обед на гриле, безалкогольные напитки и бутилированная вода
- Дорога от отеля занимает около 30 мин в одну сторону. Рыбалка — 5 ч
- На борт не разрешается приносить свои напитки и еду. Алкогольные напитки вы можете приобрести на месте за отдельную плату
- С вами будет капитан из нашей команды. У него есть все необходимые лицензии, судно оборудовано спасжилетами
в понедельник, четверг и субботу в 06:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Эксклюзивный мини-тур для групповой рыбалки с трансфером туда и обратно.
|€69
|Эксклюзивный мини-тур для групповой рыбалки с местом встречи в Белеке.
|€57
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 06:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 104 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзыве
В целом рыбалка скорее понравилась, чем нет. Организационная часть на высоте - вовремя забрали от отеля, оперативно загрузились на кораблик и вышли в море плюс обратный трансфер.
Минусы следующие: 1. Сама
