Райский остров 🏝️

Сулу Ада, что в переводе означает «Водный остров», назван так из-за присутствия на острове 🏝️ источника чистейшей родниковой воды. Единственным способом добраться до этого прекрасного места является путешествие на лодке ⚓. Это очень красивый район с прозрачной водой, отличным морем и девственной природой. На острове 🏝️ есть два пляжа длиной 50 и 150 метров. Один называется «Suluada Kumsal», находится на южной стороне, растянулся на 150 м. Основная часть берега на нём песчаная, лишь около скал имеются большие камни. Второй пляж 🏖️ треугольной формы со светлым песком и мелким гравием расположен в северо-западной части острова. Вокруг пляжа много валунов и больших скалистых обломков.

Сам по себе остров 🏝️ небольшой в ширину 100-350 м и длинной — 1, 3 км. Сулу Ада представляет собою гору с обрывающимися в море 🌊 скальными склонами ярко-оранжевого цвета. Он необитаем, имеет вулканическое происхождение. Морская вода вокруг острова настолько прозрачна, что позволяет рассмотреть подводную жизнь на глубине 20 м. Очень красива скальная часть берега. Прогулочные лодки везут отдыхающих сквозь проходы между каменными отвесными стенами. Здесь невероятно эффектные виды для фото и видеосъёмок.

Важная информация

Возьмите с собой: удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем. Принадлежности для купания: купальник / плавки, тапочки, полотенце, видео/фотокамеру и деньги для оплаты дополнительных услуг (или банковскую карту).

Расстояние от Центра Анталии до пляжа Адрасан — 90 км