Остров Сулуада в Средиземном море

Сулуада — это красивый, необитаемый остров 🏝️ вулканического происхождения, на котором есть замечательные бухты для купания, минеральный источник с целебными свойствами и множество гротов. Вода здесь настолько прозрачна, что дно можно рассмотреть на глубине 25 метров.

Программа экскурсии

Отправляемся к бухте Адрасан. Здесь мы сядем на яхту и отправимся к нашему острову. Путь до острова приблизительно 1 час, и за это время мы насладимся видами гор ⛰️ и безлюдными берегом. Береговая кромка слишком узкая для пляжей, но как же радостно оттого, что есть еще на свете такие места — с ослепительно-синей и бирюзовой водой, нетронутые цивилизацией, где царит совсем другая атмосфера отдыха.

На острове мы посетим 5 разных бухт. В каждой бухте будет время для купания. Вода во всех бухтах разного цвета от прозрачного до изумрудно-бирюзового.

После посещения острова мы возвращаемся в бухту Адрасана и едем в Анталию.

Организационные детали