Остров Сулуада в Средиземном море
Сулуада — это красивый, необитаемый остров 🏝️ вулканического происхождения, на котором есть замечательные бухты для купания, минеральный источник с целебными свойствами и множество гротов. Вода здесь настолько прозрачна, что дно можно рассмотреть на глубине 25 метров.
Программа экскурсии
Отправляемся к бухте Адрасан. Здесь мы сядем на яхту и отправимся к нашему острову. Путь до острова приблизительно 1 час, и за это время мы насладимся видами гор ⛰️ и безлюдными берегом. Береговая кромка слишком узкая для пляжей, но как же радостно оттого, что есть еще на свете такие места — с ослепительно-синей и бирюзовой водой, нетронутые цивилизацией, где царит совсем другая атмосфера отдыха.
На острове мы посетим 5 разных бухт. В каждой бухте будет время для купания. Вода во всех бухтах разного цвета от прозрачного до изумрудно-бирюзового.
После посещения острова мы возвращаемся в бухту Адрасана и едем в Анталию.
Организационные детали
- В перерывах между купанием — чаепитие.
- Также предусмотрен обед, который состоит из салата, макарон, рыбы или курицы (на выбор).
- Напитки во время обеда за доп. плату. Но вы можете принести их с собой (тут это не запрещено).
- Не забывайте купальные принадлежности.