  1. Турция
  2. Анталья
  3. Экскурсии

Турецкие Мальдивы — остров Сулуада

4.6
17 отзывов
Talya T.
Talya T. – Гид из Антальи
В народе остров 🏝️ Сулуада прозвали турецкими мальдивами.

Есть за что! В бухтах на острове вода разного цвета — от прозрачного до изумрудно-бирюзового.

В некоторых местах вода просматривается на 25 метров! Мы остановимся в 5 бухтах — вы насладитесь атмосферой нетронутой цивилизации и искупаетесь в кристально чистой воде.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 38 человек

  • $35 за человека

    Заказать экскурсию
Турецкие Мальдивы — остров Сулуада
Турецкие Мальдивы — остров Сулуада

Что вы увидите

  • Остров Сулуада
  • Бухта Адрасан
Остров Сулуада в Средиземном море
Сулуада — это красивый, необитаемый остров 🏝️ вулканического происхождения, на котором есть замечательные бухты для купания, минеральный источник с целебными свойствами и множество гротов. Вода здесь настолько прозрачна, что дно можно рассмотреть на глубине 25 метров.
Программа экскурсии
Отправляемся к бухте Адрасан. Здесь мы сядем на яхту и отправимся к нашему острову. Путь до острова приблизительно 1 час, и за это время мы насладимся видами гор ⛰️ и безлюдными берегом. Береговая кромка слишком узкая для пляжей, но как же радостно оттого, что есть еще на свете такие места — с ослепительно-синей и бирюзовой водой, нетронутые цивилизацией, где царит совсем другая атмосфера отдыха.
На острове мы посетим 5 разных бухт. В каждой бухте будет время для купания. Вода во всех бухтах разного цвета от прозрачного до изумрудно-бирюзового.
После посещения острова мы возвращаемся в бухту Адрасана и едем в Анталию.
Организационные детали
  • В перерывах между купанием — чаепитие.
  • Также предусмотрен обед, который состоит из салата, макарон, рыбы или курицы (на выбор).
  • Напитки во время обеда за доп. плату. Но вы можете принести их с собой (тут это не запрещено).
  • Не забывайте купальные принадлежности.
Что входит
  • Трансфер из Анталии до Адрасана и обратно
  • Тур на яхте
  • Чаепитие
  • Обед во время тура
Что не входит
  • Напитки во время обеда
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Турецкие Мальдивы — остров Сулуада
Турецкие Мальдивы — остров Сулуада
Турецкие Мальдивы — остров Сулуада
Турецкие Мальдивы — остров Сулуада

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 38 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Talya T.
Talya T.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

17 отзывов оставили туристы

Talya T. проводит ещё 5 экскурсий

Древняя столица Мира и затонувший город Кекова — погружение в Античность
$55
12 часов
Древняя столица Мира и затонувший город Кекова — погружение в Античность
7 отзывов
Каньон Саклыкент, Олюдениз и пляж Чалыш в Фетхие
$50
14 часов
Каньон Саклыкент, Олюдениз и пляж Чалыш в Фетхие
4 отзыва
Лучшие пляжи Турции — Патара и Капуташ
$30
10 часов
Лучшие пляжи Турции — Патара и Капуташ
4 отзыва
Зеленый каньон – нефритовое царство Турции (страховка включена в стоимость)
$40
10 часов
Зеленый каньон – нефритовое царство Турции (страховка включена в стоимость)
4 отзыва
Однодневный тур в Стамбул
$195
19 часов
Однодневный тур в Стамбул
4 отзыва

Еще несколько необычных экскурсий в Анталье

Старый город Антальи
скидка25%
125
94
3 часа
Старый город Антальи
48 отзывов
Прогулка по знаковым местам древнейшего и самого романтичного района Калеичи
По старинным улочкам к сердцу Антальи
скидка10%
104
94
3 часа
По старинным улочкам к сердцу Антальи
45 отзывов
Открыть древнее наследие и почувствовать современную атмосферу
Неизвестная Анталья — побег из отеля!
57
4 часа
Неизвестная Анталья — побег из отеля!
11 отзывов
Пройти вдоль горной речки, заглянуть на рынок и понять турецкий характер за неспешным завтраком
Из Антальи — на горное озеро Салда!
скидка30%
350
245
6 часов
Из Антальи — на горное озеро Салда!
5 отзывов
Провести день на «турецких Мальдивах» и насладиться бирюзовой водой и марсианским ландшафтом
Дайвинг в Средиземном море
$84.38
7 часов
Дайвинг в Средиземном море
5 отзывов
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю
$50.63
7 часов
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю
5 отзывов