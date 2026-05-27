Держим курс к водопаду Дюден — с видами на побережье и атмосферой праздника. На пиратском борту — шоу, аквагрим, пенная вечеринка и меню для всей семьи.
Всё проходит под присмотром опытной команды, с остановками для фото и продуманной организацией, чтобы вы могли просто отдыхать и наслаждаться этим днём.
Описание билета
Вы отправитесь в пиратское приключение. На комфортабельном судне пройдёте вдоль побережья и с морской стороны увидите водопад Дюден — мощный, шумный и впечатляющий.
Увидите каскады воды, уходящие прямо в море, и красивые виды берегов.
Испытаете атмосферу праздника — с пиратскими шоу, анимацией, аквагримом и зажигательной пенной вечеринкой.
Попробуете блюда из нашего меню и освежающие напитки. Для детей приготовлены угощения, которые им точно понравятся.
И увезёте с собой море эмоций и десятки ярких фото.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер в обе стороны (если выбрали нужный билет), водная прогулка, обед (жареная курица, рис, паста, салат, хайдари, гамбургеры для детей), безалкогольные напитки
- Дополнительные расходы (по желанию): алкогольные напитки, чаевые
- Судно оборудован всем необходимым, в том числе душевыми
- Время отправления может меняться в зависимости от дорожной ситуации и сезона
- С вами будет опытный персонал
ежедневно в 09:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Билет с трансфером от вашего отеля и обратно
|€33
|Билет без трансфера
|€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля или в порту
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 09:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Халил — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 980 туристов
Мы проводим экскурсии по Анталье, Бодруму, Каппадокии, Стамбулу и другим городам на русском и на английском языках. Наша команда — член ассоциации туристических агентств Турции. Будем рады показать вам разные уголки нашей прекрасной страны.
