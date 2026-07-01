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Групповая
до 20 чел.
Водопады Антальи: Куршунлу, Верхний и Нижний Дюден (в группе)
На этом маршруте вас ждут три уникальных водопада Антальи. Погрузитесь в прохладу природы и узнайте больше об истории этих мест
Начало: У вашего отеля
«В небольших прудах рядом с водопадом можно полюбоваться рыбками»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
3 июл в 08:30
€65 за человека
-
49%
Групповая
Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии
Начало: Ваш отель
«Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии – одна из обязательных к посещению экскурсий, ведь именно 40-метровый водопад, каскадом обрушивающийся в Средиземное море, является визитной карточкой города»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$19.90
$39 за человека
-
17%
Групповая
Прогулка на пиратской яхте к Дюденскому водопаду в Анталии
Начало: По договоренности
«Атмосфера веселья, музыка, пенные брызги и шум водопада Дюден сделают этот день незабываемым»
Расписание: Апрель: по средам, субботам и воскресеньям. Ежедневно с 1 мая.
$24.90
$30 за человека
Групповая
до 20 чел.
Древняя Анталия, живописные Дюденские водопады и прогулка на теплоходе
Начало: На ресепшн вашего отеля
«Ваше путешествие продолжится на корабле к захватывающим водопадам Дюден, которые стремительно падают в море, создавая незабываемые виды и атмосферу»
Расписание: Каждый день в 8:00
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
$49 за человека
-
10%
Групповая
Тур в Анталью - старый город, архитектура и водопад Дюден из Анталии
Начало: Ваш отель
«Затем вы отправитесь к живописному Нижнему водопаду Дюден (Карпуз Калдыран), где сможете насладиться прохладой и сделать яркие фотографии на фоне бурлящих потоков»
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
$36
$40 за человека
Групповая
Пиратская яхта в Анталии: водопад Дюден, остров Сычан и пенная вечеринка
Начало: Главный въезд (шлагбаум) вашего отеля
«Первая остановка — водопад Дюден, где можно искупаться у падающей в море пресной воды и сделать красивые фотографии»
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота
Завтра в 08:30
4 июл в 08:30
$45 за человека
Групповая
Прогулка на лодке к водопаду Дюден (всё включено)
Увидеть 40-метровый каскад, искупаться в бухтах и проплыть вдоль побережья - из Антальи
Начало: У вашего отеля в Анталье
«Вы подплывёте к знаменитому водопаду Дюден, заглянете в морские пещеры, искупаетесь в бирюзовом море и расслабитесь на борту лодки»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
3 июл в 08:30
€30 за человека
-
49%
Групповая
Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии
Начало: Ваш отель
«Круиз к сердцу Анталии Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии – одна из обязательных к посещению экскурсий, ведь именно 40-метровый водопад, каскадом обрушивающийся в Средиземное море, является визитной карточкой города»
Расписание: понедельник, среда, пятница
$19.90
$39 за человека
Групповая
Прогулка на пиратской яхте в Анталии (Водопад Дюден)
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день.
$33 за человека
Групповая
Багги-сафари в окрестностях водопада Куршунлу
Начало: Ваш отель Не забудьте указать название отеля
«Багги-сафари в окрестностях водопада Куршунлу – драйв и приключения»
Расписание: Ежедневно
$55 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
По следам Александра Македонского - Перге, Аспендос и Водопад Куршунлу
Начало: По договоренности
«Водопад Куршунлу Удивительный водопад Куршунлу — могучие стволы хвойных деревьев, оплетенные лианами и изумрудная гладь озера»
Расписание: по договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$370 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Природa Анталии: водопады
Начало: Туззулар, Джумхуриет Джаддеси Но:5, Муратпаша Анта...
«Вас ожидает: Чудесная прогулка-трекинг по красивейшим водопадам знойного города»
28 окт в 09:00
2 фев в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Групповая
Квадроцикл-сафари в окрестностях водопада Куршунлу
Начало: Отель, в котором вы остановились
«Квадроцикл-сафари в окрестностях водопада Куршунлу – приключение в сердце природы»
Расписание: Ежедневно, по согласованию с гидом
$45 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Природные чудеса Анталии - два водопада
Начало: Ваш отель
«Водопады турецкой Ривьеры Сегодня мы посетим самые красивые природные чудеса Турецкой Ривьеры в Анталии — два водопада, Дюден и Куршунлу»
Расписание: Ежедневно в 10:00,11:00, 13:00, 14:00, 15:00
1 апр в 09:30
2 апр в 09:30
$400 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Античный город Сиде и водопад Манавгат
Начало: По договоренности
«Водопад Манавгат — очаровательный уголок планеты Вы полюбуетесь речными горными потоками и сделаете незабываемые снимки на фоне захватывающих пейзажей»
Расписание: по договорённости
$395 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Чегемские водопады»
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- Водопады Антальи: Куршунлу, Верхний и Нижний Дюден (в группе);
- Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии;
- Прогулка на пиратской яхте к Дюденскому водопаду в Анталии;
- Древняя Анталия, живописные Дюденские водопады и прогулка на теплоходе;
- Тур в Анталью - старый город, архитектура и водопад Дюден из Анталии.
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