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На этом маршруте вас ждут три уникальных водопада Антальи. Погрузитесь в прохладу природы и узнайте больше об истории этих мест

Начало: У вашего отеля

«В небольших прудах рядом с водопадом можно полюбоваться рыбками»