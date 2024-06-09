Этот день откроет вам самые интересные уголки Анталии! Мы увидим символ города — Минарет Йивли, прогуляемся к водопаду Дюден и рассмотрим уникальную архитектуру турецких домов 19-го века.
Вы узнаете, какие древние цивилизации проживали в регионе, услышите легенду об основании города и побываете в новом музее «Некрополис».
Вы узнаете, какие древние цивилизации проживали в регионе, услышите легенду об основании города и побываете в новом музее «Некрополис».
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 14:30
Что вас ожидает:
- Музей Некрополис
- Ворота Адриана
- Мечет Шехзаде Коркута
- Панорамная площадка (пауза для фотосессии)
- Турецкие дома с 19 века
- Старый город Калеичи
- Минарет Йивли
- Комплекс «Музей Дервишей»
- Площадь Джумхуриет
- Памятник Ататюрка
- Водопад Дюден
- Торговый центр TerraCity
Описание экскурсии
Насыщенный день в Анталии Во время нашей прогулки мы отыщем следы всех цивилизаций, живших в этом городе и регионе. Мы расскажем вам мифы и легенды об основании города, найдем ворота императора Адриана, рассмотрим исторические памятники сельджукского султана, а также главный символ Анталии — мечеть Минарет Йивли. Полюбуемся архитектурой турецких домов 19-го века и посетим новый музей «Некрополис Анталии» и водопад Дюден. В конце экскурсии у вас будет возможность отправиться в торговый центр Terra City.
Ежедневно в 10:30, 14:30
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей Некрополис
- Ворота Адриана
- Мечет Шехзаде Коркута
- Панорамная площадка (пауза для фотосессии)
- Турецкие дома с 19 века
- Старый город Калеичи
- Минарет Йивли
- Комплекс «Музей Дервишей»
- Площадь Джумхуриет
- Памятник Ататюрка
- Водопад Дюден
- Торговый центр TerraCity
Что включено
- Услуги гида
- Одна бутылка воды
- Tранспорт по маршруту тура
Что не входит в цену
- Личные расходы на еду и сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Новый Музей Анталии «Некрополис»
Завершение: Торговый Центр TerraCity
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:30, 14:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- На экскурсии вам будет комфортно в удобной одежде и обуви, желательно смотреть прогноз погоды города до начала тура
- Захватите деньги на личные расходы, сувениры и подарки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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