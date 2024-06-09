Этот день откроет вам самые интересные уголки Анталии! Мы увидим символ города — Минарет Йивли, прогуляемся к водопаду Дюден и рассмотрим уникальную архитектуру турецких домов 19-го века. Вы узнаете, какие древние цивилизации проживали в регионе, услышите легенду об основании города и побываете в новом музее «Некрополис».

Описание экскурсии

Насыщенный день в Анталии Во время нашей прогулки мы отыщем следы всех цивилизаций, живших в этом городе и регионе. Мы расскажем вам мифы и легенды об основании города, найдем ворота императора Адриана, рассмотрим исторические памятники сельджукского султана, а также главный символ Анталии — мечеть Минарет Йивли. Полюбуемся архитектурой турецких домов 19-го века и посетим новый музей «Некрополис Анталии» и водопад Дюден. В конце экскурсии у вас будет возможность отправиться в торговый центр Terra City.