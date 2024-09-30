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это волшебная сказка, улочки с домами османского периода, порт, лавочки с восточными сладостями, мечети, крепости и башни, ворота Адриана - Ислам показывает самые красивые и интересны места города и рассказывает так интересно, что слушаешь затаив дыхание. Много узнали как о древней истории, так и о современной жизни местных жителей. Также Ислам помог и подсказал, где обменять выгодно валюту, где что стоит купить, а где дорого, показал лучшие кафе и кофейни, где стоит покушать, подсказал какие блюда попробовать в Турции. Сразу чувствуется, что Ислам очень любит свою страну, ее историю и современную жизнь в Турции! Обязательно к посещению всем, кто находится в Анталии!!!