Мозаика времён: прогулка по старому городу Антальи
Пройти по колоритным улочкам Калеичи в компании гида-историка
На прогулке по живописным кварталам вы перенесётесь в далёкое прошлое и представите, как жил и развивался город.
Познакомитесь с наследием разных цивилизаций и увидите площадь Республики, школу дервишей, главные символы Антальи — ворота Адриана, минарет Йивли и не только. И узнаете об истории и традициях — как ушедших, так и существующих.
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2 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00
Описание экскурсии
Ворота императора Адриана. Рассмотрим триумфальную арку, ставшую символом Старого города — это единственные сохранившиеся ворота древних стен.
Площадь Республики. На центральной площади Антальи вы увидите памятник основателю Турецкой республики Мустафе Кемалю Ататюрку.
Музей Мевлевихане. Посетим комплекс, где находилась школа дервишей. Вы познакомитесь с историей суфийского центра, построенного в 13 веке.
Минарет Йивли и древняя мечеть. Осмотрим символ всей Антальи — средневековый религиозный памятник, интересный своей архитектурой.
Этнографический музей. Вы изучите коллекцию экспонатов, посвящённую эпохе Османской империи.
Античные фортификации. Здесь я расскажу о римских крепостных стенах и оборонительной башне Хыдырлык.
Старый порт. Вы полюбуетесь колоритным морским портом, где стоят корабли, декорированные в стиле античной мифологии.
Организационные детали
Вход в музеи бесплатный
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пл. Республики
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг и субботу в 17:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ислам — ваша команда гидов в Анталье
Провели экскурсии для 227 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ислам. Моё детство и молодость прошли в моём любимом городе Анталье. После школы я окончил лицей туризма. Затем поступил в Средиземноморский
университет на факультет туризма. Выпустившись из университета, читать дальше
выучился в Министерстве туризма и культуры Турции на лицензионного гида-историка. Стаж работы гидом — 13 лет. В совершенстве владею русским языком. Вместе с командой профессиональных гидов буду рад показать вам достопримечательности Турции.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Виктория
30 сен 2024
Это просто вау-экскурсия! Столько красивого мы увидели в Анталии, а то мы жили и гуляли только по району Лара, и думали что это и есть Анталия) Но старый город - читать дальше
это волшебная сказка, улочки с домами османского периода, порт, лавочки с восточными сладостями, мечети, крепости и башни, ворота Адриана - Ислам показывает самые красивые и интересны места города и рассказывает так интересно, что слушаешь затаив дыхание. Много узнали как о древней истории, так и о современной жизни местных жителей. Также Ислам помог и подсказал, где обменять выгодно валюту, где что стоит купить, а где дорого, показал лучшие кафе и кофейни, где стоит покушать, подсказал какие блюда попробовать в Турции. Сразу чувствуется, что Ислам очень любит свою страну, ее историю и современную жизнь в Турции! Обязательно к посещению всем, кто находится в Анталии!!!
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Людмила
26 сен 2024
Я с удовольствием оставлю отзыв о гиде Исламе. Его экскурсия по старому городу Анталии была настоящим погружением в историю и культуру этого удивительного места. Ислам великолепно знал каждую деталь, от читать дальше
древнеримских ворот Адриана до средневековых мечетей, делясь увлекательными историческими фактами. Он также рассказывал о культуре и традициях, делая акцент на значимых событиях. Его страсть к своему делу и глубокие знания сделали экскурсию незабываемой. Рекомендую всем, кто хочет увидеть Анталию с профессиональной точки зрения!