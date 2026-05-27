Жаркое солнце, прохладная вода, дорога среди зелени и день на свежем воздухе — наш маршрут для тех, кому хочется сбежать от курортного шума в объятия природы. Вы проедете по живописной местности на внедорожниках, пообедаете у озера, отправитесь в мини-круиз на лодке вокруг острова и сможете искупаться там, где когда-то был город.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание трансфер

Зелёный каньон

Здесь будет немного свободного времени, чтобы отдохнуть у реки, сделать фотографии или провести время у бассейна.

Сафари на внедорожниках

После инструктажа по технике безопасности вы пересядете на внедорожники и поедете по сельским дорогам среди лесов и гор. По пути предусмотрены остановки с водными развлечениями.

Лодочная прогулка, купание и грязевые ванны

После обеда вы прибудете к причалу и выйдете на лодке в озеро. Во время прогулки сможете полюбоваться природой, искупаться в районе затонувшего города и окунуться в природную грязевую ванну. На борту организуют развлекательную программу с аквагримом для детей. Затем вы вернётесь к внедорожникам, проедете ещё часть маршрута по сельской местности, а потом мы отвезём вас в отель.

Ориентировочный тайминг

8:30–9:30 — трансфер из отеля

9:30–10:00 — Зелёный каньон

10:00–12:30 — инструктаж и сафари на внедорожниках

12:30–13:30 — обед в ресторане у озера

13:30–15:30 — лодочная прогулка

15:30–18:00 — обратный путь на внедорожниках, трансфер в отель

Организационные детали