Мои заказы

По горам, лесам и озеру: приключения в окрестностях Анталии

Сафари на внедорожниках и лодочная прогулка с купанием в грязевых ваннах
Жаркое солнце, прохладная вода, дорога среди зелени и день на свежем воздухе — наш маршрут для тех, кому хочется сбежать от курортного шума в объятия природы.

Вы проедете по живописной местности на внедорожниках, пообедаете у озера, отправитесь в мини-круиз на лодке вокруг острова и сможете искупаться там, где когда-то был город.
По горам, лесам и озеру: приключения в окрестностях Анталии
По горам, лесам и озеру: приключения в окрестностях Анталии
По горам, лесам и озеру: приключения в окрестностях Анталии

Описание трансфер

Зелёный каньон

Здесь будет немного свободного времени, чтобы отдохнуть у реки, сделать фотографии или провести время у бассейна.

Сафари на внедорожниках

После инструктажа по технике безопасности вы пересядете на внедорожники и поедете по сельским дорогам среди лесов и гор. По пути предусмотрены остановки с водными развлечениями.

Лодочная прогулка, купание и грязевые ванны

После обеда вы прибудете к причалу и выйдете на лодке в озеро. Во время прогулки сможете полюбоваться природой, искупаться в районе затонувшего города и окунуться в природную грязевую ванну. На борту организуют развлекательную программу с аквагримом для детей. Затем вы вернётесь к внедорожникам, проедете ещё часть маршрута по сельской местности, а потом мы отвезём вас в отель.

Ориентировочный тайминг

8:30–9:30 — трансфер из отеля
9:30–10:00 — Зелёный каньон
10:00–12:30 — инструктаж и сафари на внедорожниках
12:30–13:30 — обед в ресторане у озера
13:30–15:30 — лодочная прогулка
15:30–18:00 — обратный путь на внедорожниках, трансфер в отель

Организационные детали

  • Поездка не подходит беременным женщинам, людям с ограниченной подвижностью и с заболеваниями сердца
  • Обед входит в стоимость. Отдельно оплачиваются водные пистолеты, если захотите купить их на месте, а также личные расходы и чаевые
  • Еду и напитки проносить в транспорт нельзя
  • С вами будет один из сопровождающих нашей команды

ежедневно в 08:30

Стоимость трансфер

Тип билетаСтоимость
Взрослый (12+)€45
Детский (4-11)€30
Детский (0-3)Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Халил
Халил — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 980 туристов
Мы проводим экскурсии по Анталье, Бодруму, Каппадокии, Стамбулу и другим городам на русском и на английском языках. Наша команда — член ассоциации туристических агентств Турции. Будем рады показать вам разные уголки нашей прекрасной страны.

Входит в следующие категории Антальи

Похожие экскурсии на «По горам, лесам и озеру: приключения в окрестностях Анталии»

Приключения в горах Турции: поездка из Антальи
На машине
5 часов
64 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Приключения в горах Турции: поездка из Антальи
Погрузитесь в атмосферу древних времен и насладитесь красотой Таврских гор во время уникальной поездки из Антальи
31 мая в 08:00
1 июн в 08:00
€244 за всё до 4 чел.
Джип-сафари и прогулка на яхте по озеру - два приключения за день из Антальи
Джиппинг
На машине
Сплавы и рафтинг
На яхте
7 часов
4 отзыва
Групповая
Джип-сафари и прогулка на яхте по озеру - два приключения за день из Антальи
Прокатиться на открытых джипах, пройтись по лесным тропам и отправиться на яхте по озеру
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€52 за человека
Приключение на квадроциклах - в Анталье
На квадроциклах
3 часа
1 отзыв
Групповая
Приключение на квадроциклах - в Анталье
Прокатиться по лесам, холмам и деревням региона
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 14:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€42 за человека
Багги-сафари в Анталье
Багги
3.5 часа
Групповая
Багги-сафари в Анталье
Приключение для всей семьи
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€56 за человека
У нас ещё много экскурсий в Анталье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Анталье
€45 за человека