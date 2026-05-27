По горам, лесам и озеру: приключения в окрестностях Анталии
Сафари на внедорожниках и лодочная прогулка с купанием в грязевых ваннах
Жаркое солнце, прохладная вода, дорога среди зелени и день на свежем воздухе — наш маршрут для тех, кому хочется сбежать от курортного шума в объятия природы.
Вы проедете по живописной местности на внедорожниках, пообедаете у озера, отправитесь в мини-круиз на лодке вокруг острова и сможете искупаться там, где когда-то был город.
Зелёный каньон
Здесь будет немного свободного времени, чтобы отдохнуть у реки, сделать фотографии или провести время у бассейна.
Сафари на внедорожниках
После инструктажа по технике безопасности вы пересядете на внедорожники и поедете по сельским дорогам среди лесов и гор. По пути предусмотрены остановки с водными развлечениями.
Лодочная прогулка, купание и грязевые ванны
После обеда вы прибудете к причалу и выйдете на лодке в озеро. Во время прогулки сможете полюбоваться природой, искупаться в районе затонувшего города и окунуться в природную грязевую ванну. На борту организуют развлекательную программу с аквагримом для детей. Затем вы вернётесь к внедорожникам, проедете ещё часть маршрута по сельской местности, а потом мы отвезём вас в отель.
Ориентировочный тайминг
8:30–9:30 — трансфер из отеля 9:30–10:00 — Зелёный каньон 10:00–12:30 — инструктаж и сафари на внедорожниках 12:30–13:30 — обед в ресторане у озера 13:30–15:30 — лодочная прогулка 15:30–18:00 — обратный путь на внедорожниках, трансфер в отель
Организационные детали
Поездка не подходит беременным женщинам, людям с ограниченной подвижностью и с заболеваниями сердца
Обед входит в стоимость. Отдельно оплачиваются водные пистолеты, если захотите купить их на месте, а также личные расходы и чаевые
Еду и напитки проносить в транспорт нельзя
С вами будет один из сопровождающих нашей команды
ежедневно в 08:30
Тип билета
Стоимость
Взрослый (12+)
€45
Детский (4-11)
€30
Детский (0-3)
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Халил — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 980 туристов
Мы проводим экскурсии по Анталье, Бодруму, Каппадокии, Стамбулу и другим городам на русском и на английском языках. Наша команда — член ассоциации туристических агентств Турции. Будем рады показать вам разные уголки нашей прекрасной страны.
