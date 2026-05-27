Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Этот день запомнится и взрослым, и детям! Отправимся на автобусах-внедорожниках по сельским дорогам, лесам и горам, а по пути устроим перестрелку из водяных пистолетов между машинами. Затем пообедаем на берегу озера и прокатимся на лодке.



Искупаемся в чистейшей воде и примем грязевые ванны! Поездка будет не только увлекательной, но и весёлой:)

Абылай Организатор в Анталье Задать вопрос Групповая экскурсия €47 за человека 8 часов Джиппинг, автобусе, лодке, круизы Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Удобный возврат При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты. При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты. Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии 8:30 — трансфер из отеля

9:30 — свободное время в Зелёной долине, чтобы погулять вдоль реки и сфотографироваться

10:00 — инструктаж и подготовка к сафари

10:30 — джип-сафари по сельской местности с водными играми

12:00 — обед в формате шведского стола в ресторане на берегу озера

13:00 — круиз на лодке вокруг острова, купание и грязевые ванны

14:15 — отдых на борту и аквагрим для детей

14:45 — возвращение на внедорожниках

16:00 — прощание на базе, свободное время

16:30 — трансфер в отель Организационные детали В стоимость входит трансфер из отеля и обратно, поездка на внедорожниках, пенное шоу, водные игры, обед в формате шведского стола у озера, круиз на лодке, купание и грязевая ванна, аквагрим и развлечения для детей

Дополнительные расходы по желанию: водяные пистолеты (продаются на месте) и чаевые

Программа не подходит беременным, людям с ограниченной подвижностью или с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также путешественникам на инвалидных колясках

На борту кораблика для каждого пассажира предусмотрен спасжилет

С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 08:30 Выбрать дату

Стоимость экскурсии Тип билета Стоимость Взрослый билет (12+) €47 Детский (4–11 лет) €31 Детский (0-3 лет) Бесплатно Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы Место начала и завершения? У вашего отеля в Анталье Когда и сколько длится? Когда: ежедневно в 08:30 Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.