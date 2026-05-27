Этот день запомнится и взрослым, и детям! Отправимся на автобусах-внедорожниках по сельским дорогам, лесам и горам, а по пути устроим перестрелку из водяных пистолетов между машинами. Затем пообедаем на берегу озера и прокатимся на лодке.
Искупаемся в чистейшей воде и примем грязевые ванны! Поездка будет не только увлекательной, но и весёлой:)
Искупаемся в чистейшей воде и примем грязевые ванны! Поездка будет не только увлекательной, но и весёлой:)
Описание экскурсии
8:30 — трансфер из отеля
9:30 — свободное время в Зелёной долине, чтобы погулять вдоль реки и сфотографироваться
10:00 — инструктаж и подготовка к сафари
10:30 — джип-сафари по сельской местности с водными играми
12:00 — обед в формате шведского стола в ресторане на берегу озера
13:00 — круиз на лодке вокруг острова, купание и грязевые ванны
14:15 — отдых на борту и аквагрим для детей
14:45 — возвращение на внедорожниках
16:00 — прощание на базе, свободное время
16:30 — трансфер в отель
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер из отеля и обратно, поездка на внедорожниках, пенное шоу, водные игры, обед в формате шведского стола у озера, круиз на лодке, купание и грязевая ванна, аквагрим и развлечения для детей
- Дополнительные расходы по желанию: водяные пистолеты (продаются на месте) и чаевые
- Программа не подходит беременным, людям с ограниченной подвижностью или с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также путешественникам на инвалидных колясках
- На борту кораблика для каждого пассажира предусмотрен спасжилет
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет (12+)
|€47
|Детский (4–11 лет)
|€31
|Детский (0-3 лет)
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Анталье
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 104 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
Входит в следующие категории Антальи
Похожие экскурсии на «Сафари по Зелёной долине и круиз по озеру в окрестностях Антальи»
Групповая
Из Антальи - к Зелёному каньону
Исследуйте красоты Зеленого каньона на однодневной яхтенной прогулке с уютным обедом и возможностью купания
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 07:00
Завтра в 07:00
1 июн в 07:00
€56 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Антальи - на горное озеро Салда
Погрузитесь в мир неповторимых горных пейзажей и чистейшей воды озера Салда. Откройте для себя его целебные свойства и насладитесь идиллическим отдыхом
31 мая в 08:00
1 июн в 08:00
€360 за всё до 5 чел.
Групповая
Джип-сафари и прогулка на яхте по озеру - два приключения за день из Антальи
Прокатиться на открытых джипах, пройтись по лесным тропам и отправиться на яхте по озеру
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€52 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Антальи к озеру Салда: побег от жары
Погрузитесь в прохладу турецких Мальдив - озера Салда. Бирюзовая вода и белоснежные берега ждут вас
7 июн в 08:00
9 июн в 08:00
€353 за всё до 6 чел.
€47 за человека