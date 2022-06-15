Перге

Вы познакомитесь с историей города, а также осмотрите основные достопримечательности, сохранившиеся до наших дней. Одно из главных сооружений города, вызывающее восхищение — театр на 12 000 зрительных мест. Самые большие стадион и бани в регионе, городские ворота, сохранившиеся в виде полуразрушенных башен округлой формы, агора, церковь, акрополь и другие эллинистические памятники. Я расскажу вам, почему древний город Перге стал крупным портом Памфилии. Вы узнаете, кто являлся покровительницей города и как он стал важным центром распространения христианства. Я расскажу вам для чего посередине главной центральной улицы возведен каскадный водный канал и что повлияло на архитектуру города в целом.

Аспендос

Главная достопримечательность Аспендоса — прекрасно сохранившийся до наших дней амфитеатр, построенный во II веке н. э. вместимостью до 17 000 зрителей и поразительной акустикой. Вы узнаете, кто был основателем древнего города, а также когда начался его экономический и культурный расцвет. Почему он использовался в качестве караван-сарая и как церковь под открытым небом. Кроме известного римского театра, вы увидите еще один шедевр древней архитектуры — 15-ти километровый акведук, построенный во 2 веке н. э.

Водопад Куршунлу

Удивительный водопад Куршунлу — могучие стволы хвойных деревьев, оплетенные лианами и изумрудная гладь озера. Здесь легко почувствовать себя путешественником во времени, ведь все тропинки проложены так, чтобы максимально сохранить впечатление дикой природы. Сосны, дубы, покрытые мхом камни, озера с прохладной водой, где плавают разноцветные рыбки и белые утки — все, как было столетия назад. Живописное место, где можно отдохнуть, охладиться и сделать фантастические фотографии.

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