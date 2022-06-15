По следам Александра Македонского - Перге, Аспендос и Водопад Куршунлу

Древний город Перге - одна из интереснейших достопримечательностей для любителей живописных руин и истории

Древний город Перге — одна из интереснейших достопримечательностей для любителей живописных руин и истории.

Согласно легенде, он был основан после Троянской войны, а потом находился под властью Римской империи. Перге был завоеван Александром Македонским, здесь же проповедовал христианство апостол Павел.

Ступив ногой на эту древнюю землю, вы сможете побродить вдоль руин городских стен разных эпох и увидеть, как жили горожане много веков назад. Затем посетите величественные древние сооружения Аспендоса: амфитеатр и 15-ти километровый акведук. После исторической части экскурсии отдохнете у водопада Куршунлу.
По следам Александра Македонского - Перге, Аспендос и Водопад Куршунлу
По следам Александра Македонского - Перге, Аспендос и Водопад Куршунлу
По следам Александра Македонского - Перге, Аспендос и Водопад Куршунлу
По следам Александра Македонского - Перге, Аспендос и Водопад Куршунлу
По следам Александра Македонского - Перге, Аспендос и Водопад Куршунлу
По следам Александра Македонского - Перге, Аспендос и Водопад Куршунлу

Что вас ожидает 🤩

  • Перге:
  • Театр
  • Стадион и бани
  • Городские ворота
  • Агора
  • Церковь
  • Акрополь
  • Аспендос:
  • Амфитеатр
  • 15-километровый акведук
  • Водопад Куршунлу

Перге

Вы познакомитесь с историей города, а также осмотрите основные достопримечательности, сохранившиеся до наших дней. Одно из главных сооружений города, вызывающее восхищение — театр на 12 000 зрительных мест. Самые большие стадион и бани в регионе, городские ворота, сохранившиеся в виде полуразрушенных башен округлой формы, агора, церковь, акрополь и другие эллинистические памятники. Я расскажу вам, почему древний город Перге стал крупным портом Памфилии. Вы узнаете, кто являлся покровительницей города и как он стал важным центром распространения христианства. Я расскажу вам для чего посередине главной центральной улицы возведен каскадный водный канал и что повлияло на архитектуру города в целом.

Аспендос

Главная достопримечательность Аспендоса — прекрасно сохранившийся до наших дней амфитеатр, построенный во II веке н. э. вместимостью до 17 000 зрителей и поразительной акустикой. Вы узнаете, кто был основателем древнего города, а также когда начался его экономический и культурный расцвет. Почему он использовался в качестве караван-сарая и как церковь под открытым небом. Кроме известного римского театра, вы увидите еще один шедевр древней архитектуры — 15-ти километровый акведук, построенный во 2 веке н. э.

Водопад Куршунлу

Удивительный водопад Куршунлу — могучие стволы хвойных деревьев, оплетенные лианами и изумрудная гладь озера. Здесь легко почувствовать себя путешественником во времени, ведь все тропинки проложены так, чтобы максимально сохранить впечатление дикой природы. Сосны, дубы, покрытые мхом камни, озера с прохладной водой, где плавают разноцветные рыбки и белые утки — все, как было столетия назад. Живописное место, где можно отдохнуть, охладиться и сделать фантастические фотографии.

Важная информация

Возьмите с собой в путешествие:

  • удобную обувь;
  • солнцезащитные очки;
  • головные уборы;
  • деньги на личные расходы;
  • фотоаппарат.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит
  • Все входные билеты
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: по договорённости
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Возьмите с собой в путешествие:
  • Удобную обувь
  • Солнцезащитные очки
  • Головные уборы
  • Деньги на личные расходы
  • Фотоаппарат
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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