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Индивидуальная
до 4 чел.
Два в одном: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
Погрузитесь в историю Анталии, посетив храм Святого Николая и древний город Мира. Узнайте тайны прошлого через архитектурные шедевры
«Вы погуляете по ее руинам и увидите наскальные гробницы и древнегреческий театр»
12 июл в 06:00
13 июл в 06:00
от €350 за всё до 4 чел.
Групповая
Из Антальи - в каньон Тазы и древний город Сельге
Постоять у края отвесных скал, увидеть руины театра и узнать легенды гор
Начало: У вашего отеля
«Вы пройдёте среди руин эллинистического театра, колонных улиц и крепостных стен, узнаете, как был устроен быт горожан и зачем строились эти сооружения»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
13 июл в 08:00
15 июл в 08:00
€40 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Из Антальи - в античный театр Аспендос и старый Сиде (в мини-группе)
Погрузиться в атмосферу Древнего Рима и Византии, узнать о гладиаторских боях и жизни простых римлян
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите единственный хорошо сохранившийся античный театр в мире»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:00
12 июл в 08:00
14 июл в 08:00
€175 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Каша и пляж Капуташ - из Антальи
Увидеть античный театр, погулять по уютному курортному городу и поплавать в бирюзовом море
Начало: У вашего отеля
«Мы увидим красивейший античный театр у моря»
Завтра в 08:00
13 июл в 08:30
от €400 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Н
Хочу поделиться своими впечатлениями от потрясающей экскурсии в Демре, которая оставила неизгладимый след в моей душе.
Церковь Святого Николая меня впечатлила
Церковь Святого Николая меня впечатлила
+1
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Л
Сегодня мы решили посетить древний город Мира и Церковь Святителя Николая Чудотворца в Демре-Мира. Накануне мы обратились к Исмету. Ровно
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А
Всё отлично. Исмет учел все наши пожелания, коммуникация прекрасная, русским владеет классно. Рекомендуем!
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А
Замечательная экскурсия. Советую.
Обязательно найдите время, посетить экскурсию Исмета. Были с ребенком 7 лет, прошло замечательно. Комфортная машина, общение, время посещения и формат экскурсии.
Благодарим Исмета за внимательность и отзывчивость.
Обязательно найдите время, посетить экскурсию Исмета. Были с ребенком 7 лет, прошло замечательно. Комфортная машина, общение, время посещения и формат экскурсии.
Благодарим Исмета за внимательность и отзывчивость.
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Прекрасно провели время. оно пролетело незаметно. интересно и ненавязчиво предоставлен материал. попробоволи местную кухню. рекомендуем всем.
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М
Погружение в мир Турции, её природу и историю состоялось. Экскурсия прошла замечательно, наши пожелания по программе были все учтены. Огромная благодарность Исмету.
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Н
Познавательная экскурсия, отличный неплохо образованный экскурсовод, Хотя в Турции и на экскурсиях здесь не в первый раз, узнали ещё много
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А
Экскурсия очень понравилась: комфортно, познавательно, увлекательно.
Исмет - замечательный экскурсовод: хорошо знает историю и обычаи страны, душевный человек, с тонким чувством
Исмет - замечательный экскурсовод: хорошо знает историю и обычаи страны, душевный человек, с тонким чувством
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Всего 8 отзывов в Анталье в категории "Театральные"
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Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Театральные»
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