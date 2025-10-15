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Театральные экскурсии в Анталье

Найдено 4 экскурсии в категории «Театральные» в Анталье, цены от €40. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Два в одном: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
На машине
11 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Два в одном: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
Погрузитесь в историю Анталии, посетив храм Святого Николая и древний город Мира. Узнайте тайны прошлого через архитектурные шедевры
«Вы погуляете по ее руинам и увидите наскальные гробницы и древнегреческий театр»
12 июл в 06:00
13 июл в 06:00
от €350 за всё до 4 чел.
Из Антальи - в каньон Тазы и древний город Сельге
На автобусе
10 часов
Групповая
Из Антальи - в каньон Тазы и древний город Сельге
Постоять у края отвесных скал, увидеть руины театра и узнать легенды гор
Начало: У вашего отеля
«Вы пройдёте среди руин эллинистического театра, колонных улиц и крепостных стен, узнаете, как был устроен быт горожан и зачем строились эти сооружения»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
13 июл в 08:00
15 июл в 08:00
€40 за человека
Из Антальи - в античный театр Аспендос и старый Сиде (в мини-группе)
На машине
На микроавтобусе
5 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Из Антальи - в античный театр Аспендос и старый Сиде (в мини-группе)
Погрузиться в атмосферу Древнего Рима и Византии, узнать о гладиаторских боях и жизни простых римлян
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите единственный хорошо сохранившийся античный театр в мире»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:00
12 июл в 08:00
14 июл в 08:00
€175 за человека
Сокровища Каша и пляж Капуташ - из Антальи
На машине
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Каша и пляж Капуташ - из Антальи
Увидеть античный театр, погулять по уютному курортному городу и поплавать в бирюзовом море
Начало: У вашего отеля
«Мы увидим красивейший античный театр у моря»
Завтра в 08:00
13 июл в 08:30
от €400 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Н
Два в одном: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
Хочу поделиться своими впечатлениями от потрясающей экскурсии в Демре, которая оставила неизгладимый след в моей душе.

Церковь Святого Николая меня впечатлила
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и поразила своей духовной силой. Древний некрополь и греко-римский театр открыли нам страницы истории, которые невозможно забыть. Каждая минута экскурсии была наполнена интересными фактами и захватывающими историями.

Наш гид превзошёл все ожидания! Имея три высших образования, он продемонстрировал исключительную эрудицию и профессионализм. Его глубокие знания в области христианства и истории региона позволили нам полностью погрузиться в атмосферу тех времён. Особенно ценно, что он смог доступно и понятно объяснить сложные исторические и религиозные концепции.

Отдельно хочу отметить его безупречное владение русским языком и умение создавать особую атмосферу во время рассказа. Благодаря его таланту рассказчика, мы словно перенеслись назад во времени, ощутив дух древности и значимость этих мест.

Хочу также подчеркнуть его пунктуальность и ответственное отношение к организации поездки. Гид оказался не только прекрасным рассказчиком, но и аккуратным водителем, который обеспечил комфортную и безопасную транспортировку. По дороге мы останавливались на небольшие перерывы попить кофе и перекусить в местах с прекрасным видами.

Без сомнения, я буду рекомендовать этого гида всем своим друзьям и знакомым. Его профессионализм, компетентность, пунктуальность и умение увлечь слушателей делают каждую экскурсию незабываемой. Если вы планируете посетить эти удивительные места, настоятельно рекомендую воспользоваться его услугами — вы не пожалеете!

Хочу поделиться своими впечатлениями от потрясающей экскурсии в Демре, которая оставила неизгладимый след в моей душе.
Хочу поделиться своими впечатлениями от потрясающей экскурсии в Демре, которая оставила неизгладимый след в моей душе.
Хочу поделиться своими впечатлениями от потрясающей экскурсии в Демре, которая оставила неизгладимый след в моей душе.
Хочу поделиться своими впечатлениями от потрясающей экскурсии в Демре, которая оставила неизгладимый след в моей душе.+1
Хочу поделиться своими впечатлениями от потрясающей экскурсии в Демре, которая оставила неизгладимый след в моей душе.
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Л
Два в одном: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
Сегодня мы решили посетить древний город Мира и Церковь Святителя Николая Чудотворца в Демре-Мира. Накануне мы обратились к Исмету. Ровно
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к назначенному времени подъехал комфортабельный автомобиль, и, познакомившись с водителем и гидом в одном лице, мы отправились в путешествие. Наша экскурсия длилась более 7 часов, и на протяжении всего времени Исмет рассказывал нам интереснейшие исторические факты и легенды. Его багаж знаний об истории родного края и всей страны огромен.

Помимо основной тематики экскурсии, он оказался очень интересным собеседником на различные жизненные и культурные темы. Исмет — высокопрофессиональный гид, не только глубоко знающий историю страны, но и умеющий увлекательно её рассказывать. Он прекрасный водитель: аккуратный и законопослушный. Также он отлично владеет русским и английским языками. Его отличают интеллигентность и порядочность. Если бы таких гидов было больше, знания туристов о Турции значительно расширились бы, и хотелось бы снова и снова открывать новые маршруты.

Спасибо вам, Исмет, за прекрасно проведённый день и полученную интересную информацию. Ждём новых встреч с вами!

Лиля и Тамара

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А
Два в одном: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
Всё отлично. Исмет учел все наши пожелания, коммуникация прекрасная, русским владеет классно. Рекомендуем!
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А
Два в одном: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
Замечательная экскурсия. Советую.
Обязательно найдите время, посетить экскурсию Исмета. Были с ребенком 7 лет, прошло замечательно. Комфортная машина, общение, время посещения и формат экскурсии.

Благодарим Исмета за внимательность и отзывчивость.
Замечательная экскурсия. Советую.
Замечательная экскурсия. Советую.
Замечательная экскурсия. Советую.
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алексндр
Два в одном: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
Прекрасно провели время. оно пролетело незаметно. интересно и ненавязчиво предоставлен материал. попробоволи местную кухню. рекомендуем всем.
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М
Два в одном: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
Погружение в мир Турции, её природу и историю состоялось. Экскурсия прошла замечательно, наши пожелания по программе были все учтены. Огромная благодарность Исмету.
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Н
Два в одном: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
Познавательная экскурсия, отличный неплохо образованный экскурсовод, Хотя в Турции и на экскурсиях здесь не в первый раз, узнали ещё много
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нового из истории здешних мест. Получили ровно то, чего ожидали. Из неожиданного. Очень понравился завтрак в аутентичном ресторанчике. Не были готовы к посещению магазина икон, с далеко не гуманными ценами))).

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А
Два в одном: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
Экскурсия очень понравилась: комфортно, познавательно, увлекательно.
Исмет - замечательный экскурсовод: хорошо знает историю и обычаи страны, душевный человек, с тонким чувством
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юмора. Интересно было и взрослому, и подростку 13 лет.
Сразу же договорились и об экскурсии по старому городу Антальи, - тоже очень понравилось.
Это - совсем другое ощущение Турции, чем ездить на массовые автобусные экскурсии (где, к тому же, половину времени вас, как обычно, будут возить по лавкам и магазинам).
Смело могу рекомендовать и экскурсию в Демре - Мира, и Исмета как гида.

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Всего 8 отзывов в Анталье в категории "Театральные"

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Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Театральные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Два в одном: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира;
  2. Из Антальи - в каньон Тазы и древний город Сельге;
  3. Из Антальи - в античный театр Аспендос и старый Сиде (в мини-группе);
  4. Сокровища Каша и пляж Капуташ - из Антальи.
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Каньоны Кепрюлю;
  2. Памуккале;
  3. Дюденский водопад;
  4. Калеичи;
  5. Старый город;
  6. Старый порт;
  7. Ворота Адриана;
  8. Древний город Мира;
  9. Старый город Калеичи;
  10. Минарет Йивли.
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июле 2026
Сейчас в Анталье в категории "Театральные" можно забронировать 4 экскурсии от 40 до 400. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.64 из 5
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