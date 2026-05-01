Движение, эмоции и перезагрузка на природе — приглашаем поучаствовать в сплаве в окружении гор.
Вы преодолеете пороги и спокойные участки с остановками в живописных местах и у древнего римского моста. Полюбуетесь видами горной реки и сосновых склонов.
Рафтинг подойдёт всем: сначала запланирован инструктаж, а на маршруте будут сопровождать инструкторы.
Вы преодолеете пороги и спокойные участки с остановками в живописных местах и у древнего римского моста. Полюбуетесь видами горной реки и сосновых склонов.
Рафтинг подойдёт всем: сначала запланирован инструктаж, а на маршруте будут сопровождать инструкторы.
Описание экскурсии
7:30–9:30 — трансфер до каньона Кёпрюлю
10:00–11:00 — прибытие и подробный инструктаж по правилам поведения на воде, технике гребли и действиях на порогах. Отправление к месту старта
11:00–15:00 — рафтинг 14 км в каньоне, остановка у римского моста, отдых в секретной локации
15:00–16:30 — обед и отдых на базе
16:30 — обратный трансфер в отели
Организационные детали
- Трансфер до каньона длится 1,5–2,5 часа в зависимости от района вашего проживания. От базы до точки старта проедем ещё около 10 км
- Сплав проходит на многоместных надувных рафтах
- Трансфер от отеля и обратно, страховка, шлем, спасжилет, весло, неопреновый костюм (при необходимости), обед (куриный шашлык, рис, макароны и сезонный салат) включены
- Дополнительные расходы (по желанию): фото и видеосъёмка, напитки, аренда специальной обуви для рафтинга, солнцезащитных очков и водонепроницаемого чехла для телефона
- С вами будут англоговорящие инструкторы из нашей команды и сотрудники базы (русскоговорящие — по запросу)
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Анталье
Я работаю в сфере туризма и хорошо знаю Турцию изнутри. За это время мне довелось работать и жить в разных городах страны, что позволило глубоко понять местную культуру, традиции и особенности жизни. В настоящее я менеджер в официальном туристическом агентстве в Анталье и занимаюсь организацией экскурсий, трансферов и прогулок на яхте для гостей региона.
