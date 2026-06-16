На борту современной яхты вы отправитесь вдоль побережья Лары, увидите водопад Дюден со стороны моря, искупаетесь в бирюзовой воде и насладитесь обедом или ужином в атмосфере полного релакса.
Описание экскурсии
Ваше морское путешествие начинается с комфортного трансфера из отеля до Kundu Marina, где гостей встречает профессиональный экипаж. Перед отправлением проводится краткий инструктаж по безопасности, после чего вы поднимаетесь на борт современной приватной яхты с зоной джакузи.
Во время прогулки яхта проходит вдоль живописного побережья Антальи в районе Лара, где открываются красивые морские панорамы и природные пейзажи. На борту можно отдыхать на палубе, загорать, наслаждаться спокойной атмосферой, музыкой по желанию гостей и временем в зоне джакузи.
Одна из главных точек маршрута — водопад Нижний Дюден, который впечатляюще впадает прямо в Средиземное море. Здесь предусмотрена остановка для осмотра с воды и фотографий. Далее прогулка продолжается вдоль природных пещер и скалистых участков побережья, где в хорошую погоду возможны остановки для купания и отдыха в море.
На яхте сервируется обед или ужин в зависимости от выбранной программы. В меню входят блюда, приготовленные на гриле, холодные закуски, салат, паста, сезонные фрукты и безалкогольные напитки. В программе на закате ужин проходит в особенно романтичной атмосфере с видом на заходящее солнце.
После отдыха яхта продолжает панорамную прогулку вдоль побережья Антальи и возвращается в марину. В завершение программы гостей ожидает обратный трансфер в отель.
Организационные детали
- Судно: прогулка проходит на современной приватной моторной яхте класса luxury вместимостью до 28 гостей. На борту есть открытые зоны для отдыха и загара, зона джакузи, столовая зона, туалет, места для переодевания, музыкальная система и Wi-Fi. Яхта оборудована всем необходимым для комфортного морского путешествия
- Безопасность: перед отправлением проводится обязательный инструктаж. На борту имеются спасательные жилеты для взрослых и детей, аптечка первой помощи и всё необходимое оборудование, соответствующее морским требованиям. Прогулку обслуживает лицензированный экипаж. Яхта проходит регулярные технические проверки
- В стоимость включено: аренда приватной яхты с экипажем, использование зоны джакузи, обед или ужин (в зависимости от времени отправления), безалкогольные напитки, снеки, купания в море, музыкальное сопровождение и трансфер из отеля и обратно. Алкогольные напитки доступны на борту за дополнительную плату
- Багаж: на борт можно взять личные вещи, купальные принадлежности, полотенца, солнцезащитные средства, головные уборы и лёгкую ручную кладь. Рекомендуется брать только необходимое для комфортного отдыха на море
- Ограничения: прогулка подходит для большинства гостей, включая семьи с детьми. При наличии серьёзных заболеваний, ограничений по подвижности или беременности рекомендуется заранее сообщить организатору. Ответственность за соблюдение правил безопасности во время купания и нахождения на борту лежит на участниках
- Возможная отмена: прогулка может быть перенесена или изменена в случае неблагоприятных погодных условий, волнения на море, ограничений со стороны береговой охраны или других факторов, влияющих на безопасность