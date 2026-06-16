Эта прогулка создана для тех, кто ценит комфорт, приватность и красивые виды. На борту современной яхты вы отправитесь вдоль побережья Лары, увидите водопад Дюден со стороны моря, искупаетесь в бирюзовой воде и насладитесь обедом или ужином в атмосфере полного релакса.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-28 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Ваше морское путешествие начинается с комфортного трансфера из отеля до Kundu Marina, где гостей встречает профессиональный экипаж. Перед отправлением проводится краткий инструктаж по безопасности, после чего вы поднимаетесь на борт современной приватной яхты с зоной джакузи.

Во время прогулки яхта проходит вдоль живописного побережья Антальи в районе Лара, где открываются красивые морские панорамы и природные пейзажи. На борту можно отдыхать на палубе, загорать, наслаждаться спокойной атмосферой, музыкой по желанию гостей и временем в зоне джакузи.

Одна из главных точек маршрута — водопад Нижний Дюден, который впечатляюще впадает прямо в Средиземное море. Здесь предусмотрена остановка для осмотра с воды и фотографий. Далее прогулка продолжается вдоль природных пещер и скалистых участков побережья, где в хорошую погоду возможны остановки для купания и отдыха в море.

На яхте сервируется обед или ужин в зависимости от выбранной программы. В меню входят блюда, приготовленные на гриле, холодные закуски, салат, паста, сезонные фрукты и безалкогольные напитки. В программе на закате ужин проходит в особенно романтичной атмосфере с видом на заходящее солнце.

После отдыха яхта продолжает панорамную прогулку вдоль побережья Антальи и возвращается в марину. В завершение программы гостей ожидает обратный трансфер в отель.

Организационные детали