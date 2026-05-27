Старый город Антальи и водопад Дюден: дуэт истории и природы

Увидеть бурлящие потоки и поплутать в лабиринте улочек Калеичи
Анталья — многослойный город, где восточный колорит встречается с античным наследием. Вы раскроете эти контрасты в сердце курорта, Старом городе Калеичи: время здесь будто замерло. А после погуляете по пляжу и посетите Дюденские водопады.
Описание экскурсии

  • Организуем трансфер из вашего отеля.
  • Заедем в аутлет, где у вас будет свободное время.
  • Вы побываете у Нижнего Дюденского водопада.
  • Пообедаете в ресторане.
  • Погуляете по Калеичи — историческому центру Антальи внутри крепостных стен. Увидите главные достопримечательности: Ворота Адриана, античные укрепления, мечеть Коркута и башню Хыдырлык.
  • Посетите Этнографический музей с богатой коллекцией традиционных костюмов, ремесленных изделий и музыкальных инструментов.
  • Побываете на смотровой, откуда открывается вид на порт, и отдохнёте на пляже Коньяалты.
  • Познакомитесь с историей и тайнами Аланьи, узнаете, как создавался её архитектурный облик, и послушаете рассказ о древних морских путях, ведущих в город.

Организационные детали

  • Трансфер из/в отель, обед, билет в музей и страховка входят в стоимость.
  • Напитки оплачиваются дополнительно.
  • Этнографический музей работает только по будням.
  • С вами будет один из гидов нашей команды.

ежедневно в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (11+)€36
Дети до 3 летБесплатно
Дети от 4 до 10 лет€27
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Султан
Султан — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 16 туристов
Предлагаем провести время в одном из самых аутентичных регионов мира с тысячелетней историей, природой и культурным разнообразием. Это невероятное чувство — ступить на исторические земли и увидеть своими глазами величественные природные образования истории спустя много лет. Слушайте, прикасайтесь и ощущайте красоту в сопровождении опытных и профессиональных гидов.

Входит в следующие категории Антальи

