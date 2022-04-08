Однодневная экскурсия в Памуккале: невероятное приключение на индивидуальном трансфере на авто комфорт-класса (минивэн).
Желающим увидеть Хлопковый Замок Памуккале и окунуться в водах травертин мы предлагаем отправиться туда с комфортом, воспользовавшись индивидуальным трансфером на авто комфорт-класса (минивэн).
Цена за авто вместимость до 9 человек по маршруту.
Что же Вы увидите по маршруту? Позавтракав, в районе 7-8 утра можно отправляться в путь, а значит у отеля Вас уже ожидает индивидуальное авто с водителем. Путь в Памуккале займёт несколько часов, потому выехать рекомендуем пораньше.
✅ Памуккале - наследие Юнеско
✅ Музей национального парка
✅ Бассейн Клеопатры
✅ Прогулка по Иераполису
✅ Развалины древней Лаодикии
✅ Винный погребок с дегустацией
✅ Фабрика текстиля (по желанию)
Вас ждут самые красивые места и ФОТО!