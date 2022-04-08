Однодневная экскурсия в Памуккале: невероятное приключение на индивидуальном трансфере на авто комфорт-класса (минивэн).

Желающим увидеть Хлопковый Замок Памуккале и окунуться в водах травертин мы предлагаем отправиться туда с комфортом, воспользовавшись индивидуальным трансфером на авто комфорт-класса (минивэн).

Цена за авто вместимость до 9 человек по маршруту.

Что же Вы увидите по маршруту? Позавтракав, в районе 7-8 утра можно отправляться в путь, а значит у отеля Вас уже ожидает индивидуальное авто с водителем. Путь в Памуккале займёт несколько часов, потому выехать рекомендуем пораньше.

✅ Памуккале - наследие Юнеско

✅ Музей национального парка

✅ Бассейн Клеопатры

✅ Прогулка по Иераполису

✅ Развалины древней Лаодикии

✅ Винный погребок с дегустацией

✅ Фабрика текстиля (по желанию)

Вас ждут самые красивые места и ФОТО!