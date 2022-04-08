Трансфер-тур в Памуккале

Трансфер-тур в Памуккале
Трансфер-тур в Памуккале
Трансфер-тур в Памуккале
Трансфер-тур в Памуккале
Трансфер-тур в Памуккале
Трансфер-тур в Памуккале

Что вас ожидает 🤩

  • ✅ Памуккале - наследие Юнеско.
  • ✅ Музей национального парка
  • ✅ Бассейн Клеопатры
  • ✅ Прогулка по Иераполису
  • ✅ Развалины древней Лаодикии
  • ✅ Винный погребок с дегустацией
  • ✅ Фабрика текстиля (по желанию)
Однодневная экскурсия в Памуккале: невероятное приключение на индивидуальном трансфере на авто комфорт-класса (минивэн).
Желающим увидеть Хлопковый Замок Памуккале и окунуться в водах травертин мы предлагаем отправиться туда с комфортом, воспользовавшись индивидуальным трансфером на авто комфорт-класса (минивэн).
Цена за авто вместимость до 9 человек по маршруту.
Что же Вы увидите по маршруту? Позавтракав, в районе 7-8 утра можно отправляться в путь, а значит у отеля Вас уже ожидает индивидуальное авто с водителем. Путь в Памуккале займёт несколько часов, потому выехать рекомендуем пораньше.
✅ Памуккале - наследие Юнеско
✅ Музей национального парка
✅ Бассейн Клеопатры
✅ Прогулка по Иераполису
✅ Развалины древней Лаодикии
✅ Винный погребок с дегустацией
✅ Фабрика текстиля (по желанию)
Вас ждут самые красивые места и ФОТО!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Индивидуальное авто минивэн комфорт класса вместимостью до 9 человек
  • Детское автокресло
  • Вода
  • Страховка в пути
Что не входит
  • Услуги гида
  • Питание
  • Входные билеты
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
Завершение: Вернем по месту требования Анталия Кемер Белек Сиде
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Важная информация
  • Мы скоро с Вами свяжемся
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анталии

🎩Индивидуальные🧒Можно с детьми⚙️Необычные☀️На весь день🚘ТрансферПамуккале🗽Достопримечательности📜История и культура

Еще несколько похожих предложений в Анталии

Необычная Турция: Памуккале, восьмое чудо света
14 часов
🚌 На автобусе
Мини-группа
BREEZES
3
6 отзывов
Необычная Турция: Памуккале, восьмое чудо света
Поездка в Памуккале - наслаждение для глаз, оздоровление и культурное развитие в одном флаконе
$84.38 за 1 человека
Травертины Памуккале и Античный город Иераполис из Анталии (без шопинга)
15 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Tunar
5
14 отзывов
Травертины Памуккале и Античный город Иераполис из Анталии (без шопинга)
Белоснежные террасы Памуккале - чудо природы, которое стоит посетить каждому! Приглашаем вас
$40 за 1 человека
Памуккале на рассвете + Воздушные шары из Анталии (на 1 день, без шопинга)
15 часов
🚌 На автобусе
🎈 На воздушном шаре
Групповая
Tunar
4
14 отзывов
Памуккале на рассвете + Воздушные шары из Анталии (на 1 день, без шопинга)
Белоснежные террасы Памуккале - чудо природы, которое стоит посетить каждому! Приглашаем вас
$230 за 1 человека
Индивидуальный трансфер: встречи и проводы в аэропорту
1 час
Индивидуальная
BreezesTour
5
1 отзыв
Индивидуальный трансфер: встречи и проводы в аэропорту
Трансфер в Анталии - в аэропорту вас встретит водитель, владеющий русским
$60 за 1-12 чел.
Из Антальи - в Памуккале
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Ismet
5
6 отзывов
Из Антальи - в Памуккале
Увидеть «восьмое чудо света», искупаться в бассейне Клеопатры и погулять по древнему городу
300 за 1-4 чел.
Памуккале и античный Иераполис
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Василиса
5
2 отзыва
Памуккале и античный Иераполис
Посетить «восьмое чудо света», искупаться в бассейне Клеопатры и погулять по руинам древнего курорта
350 за 1-6 чел.
Экскурсия в Памуккале из Антальи
12 часов
🚌 На автобусе
Групповая
EKM
4.5
2 отзыва
Экскурсия в Памуккале из Антальи
Пляжный отдых необходимо разнообразить яркими впечатлениями! Приглашаем вас
$45 за 1 человека
Из Антальи - в Памуккале и античный Иераполис
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Угур
5
3 отзыва
Из Антальи - в Памуккале и античный Иераполис
Погулять по белоснежным склонам, отдохнуть в горячих термальных водах и посетить древний город
316285 за 1-4 чел.
Памуккале и озеро Салда из Анталии
12 часов
🚌 На автобусе
Групповая
EKM
Нет отзывов
Памуккале и озеро Салда из Анталии
Ни один отдых на побережье Турции не обходиться без этого места
$40 за 1 человека
2 в 1: Памуккале и древний Иераполис
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Firat
4
1 отзыв
2 в 1: Памуккале и древний Иераполис
Посетить символ Южной Турции, искупаться в бассейне Клеопатры и оценить античный амфитеатр
400 за 1-3 чел.
Из Антальи в Памуккале - белоснежную крепость Турции
13 часов
🚌 На автобусе
Для красивых фото
Анна
4.2
5 отзывов
Из Антальи в Памуккале - белоснежную крепость Турции
На автобусе к знаменитым травертинам, античному Иераполису и бассейну Клеопатры - без шоппинга
50 за 1 человека
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Антальи
13 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Анна
4.6
16 отзывов
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Антальи
Отдохнуть на бирюзовом озере Салда, увидеть белоснежные террасы и побывать в античном городе
50 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Анталии. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Анталии
ХОРОШО
🇹🇷
ТАМ