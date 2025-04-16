Особая атомсфера Старого города и Андриановские ворота

Добро пожаловать в Анталию! Мы с вами отправимся в захватывающее однодневное путешествие по красивому курортному городу и узнаем больше о его истории, культуре и достопримечательностях.
5
1 отзыв
Особая атомсфера Старого города и Андриановские ворота
Особая атомсфера Старого города и Андриановские ворота
Особая атомсфера Старого города и Андриановские ворота
Ближайшие даты:
9
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мая12
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мая14
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мая
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Добро пожаловать в Анталию!

Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие по этому прекрасному курортному городу, чтобы узнать больше о его богатой истории, культуре и достопримечательностях.

Канатная дорога

Мы начнем нашу экскурсию с посещения Канатной дороги. Здесь у вас будет возможность прокатиться на ней или просто насладиться потрясающими видами, которые открываются с высоты.

Старый город Анталии

Следующей остановкой станет Старый город Анталии, который представляет собой настоящий живой музей истории. Здесь вы сможете увидеть:

  • Древние руины
  • Уютные улочки
  • Старинные магазины

Не упустите возможность посетить Анталья Калеичи Марина, где можно полюбоваться яхтами и насладиться великолепным видом на море.

Дюден Водопады

Завершим нашу экскурсию в Дюден Водопадах, где вода впечатляюще обрушивается с высоких скал в море. Это одно из самых живописных мест в Анталии и отличная возможность для фотографий.

Спасибо, что выбрали нашу экскурсию по Анталии. Мы надеемся, что вы получили незабываемые впечатления от этого удивительного города!

Ежедневно в 8:00 (точное время выезда сообщит гид)

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Калеичи (Старый город)
  • Андриановские ворота
  • Водопад Дюден
  • Канатная дорога Тунектепе
Что включено
  • Услуги русскоязычного гида
  • Трансфер из/в отель (комфортабельный автобус)
  • Страховка
  • Обед.
Что не входит в цену
  • Билет на канатную дорогу (канатная дорога не будет работать до конца сезона)
  • Прогулка на яхте (12$)
  • Напитки.
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00 (точное время выезда сообщит гид)
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Мы свяжемся с вами после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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16 апр 2025

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