Описание экскурсии
Добро пожаловать в Анталию!
Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие по этому прекрасному курортному городу, чтобы узнать больше о его богатой истории, культуре и достопримечательностях.
Канатная дорога
Мы начнем нашу экскурсию с посещения Канатной дороги. Здесь у вас будет возможность прокатиться на ней или просто насладиться потрясающими видами, которые открываются с высоты.
Старый город Анталии
Следующей остановкой станет Старый город Анталии, который представляет собой настоящий живой музей истории. Здесь вы сможете увидеть:
- Древние руины
- Уютные улочки
- Старинные магазины
Не упустите возможность посетить Анталья Калеичи Марина, где можно полюбоваться яхтами и насладиться великолепным видом на море.
Дюден Водопады
Завершим нашу экскурсию в Дюден Водопадах, где вода впечатляюще обрушивается с высоких скал в море. Это одно из самых живописных мест в Анталии и отличная возможность для фотографий.
Спасибо, что выбрали нашу экскурсию по Анталии. Мы надеемся, что вы получили незабываемые впечатления от этого удивительного города!
Ежедневно в 8:00 (точное время выезда сообщит гид)
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Калеичи (Старый город)
- Андриановские ворота
- Водопад Дюден
- Канатная дорога Тунектепе
Что включено
- Услуги русскоязычного гида
- Трансфер из/в отель (комфортабельный автобус)
- Страховка
- Обед.
Что не входит в цену
- Билет на канатную дорогу (канатная дорога не будет работать до конца сезона)
- Прогулка на яхте (12$)
- Напитки.
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Мы свяжемся с вами после бронирования