Добро пожаловать в Анталию! Мы с вами отправимся в захватывающее однодневное путешествие по красивому курортному городу и узнаем больше о его истории, культуре и достопримечательностях.

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Описание экскурсии

Добро пожаловать в Анталию!

Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие по этому прекрасному курортному городу, чтобы узнать больше о его богатой истории, культуре и достопримечательностях.

Канатная дорога

Мы начнем нашу экскурсию с посещения Канатной дороги. Здесь у вас будет возможность прокатиться на ней или просто насладиться потрясающими видами, которые открываются с высоты.

Старый город Анталии

Следующей остановкой станет Старый город Анталии, который представляет собой настоящий живой музей истории. Здесь вы сможете увидеть:

Древние руины

Уютные улочки

Старинные магазины

Не упустите возможность посетить Анталья Калеичи Марина, где можно полюбоваться яхтами и насладиться великолепным видом на море.

Дюден Водопады

Завершим нашу экскурсию в Дюден Водопадах, где вода впечатляюще обрушивается с высоких скал в море. Это одно из самых живописных мест в Анталии и отличная возможность для фотографий.

Спасибо, что выбрали нашу экскурсию по Анталии. Мы надеемся, что вы получили незабываемые впечатления от этого удивительного города!