Знали ли вы, что в Турции есть свои Мальдивы? Это необитаемый остров Сулуада: вода вокруг него настолько прозрачна, что видно дно на глубине до 25 метров! Вы посетите два пляжа — белый и красно-рыжий, поплаваете в кристально чистой воде. А также пообедаете прямо на борту яхты, наслаждаясь морскими просторами.
Описание экскурсии
Сулуада — это остров вулканического происхождения, с небольшими гротами, подскальными озёрами и минеральным источником с целебной водой. Вода здесь чистая и прозрачная. Мы сделаем 3 остановки с разных сторон острова. Вы увидите:
- Белый мальдивский пляж
- Красно-рыжий пляж
- Пещеру и бухту Аксеки
Также вас ждёт вкусный обед на борту.
Подробная программа
07:00-08:30 — Забираем вас из отеля
08:30-10:00 — Дорога в порт Адрасан
10:00-10:30 — Отправляемся на яхте к острову Сулуада
11:30-12:30 — Остановимся около белого пляжа для купания
12:30-13:30 — Обед на яхте с видом на остров (рыба на гриле, паста, салат)
13:30-14:30 — После обеда отправимся ко второму — красно-рыжему пляжу
14:30-15:15 — Сделаем остановку у скал и искупаемся в открытом море, также мы угостим вас фруктами и чаем
15:30 — Вернёмся в порт и отвезём вас до вашего отеля
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер от вашего отеля и обратно на комфортабельном туристическом автобусе или микроавтобусе Mercedes Sprinter, прогулка на яхте, обед (без напитков)
- Напитки можно приобрести на яхте за дополнительную плату
- Подробные рассказы гида в этой программе не предусмотрены
- С вами поедет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€35
|С 6 лет до 11 лет
|€20
|До 6 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрдал — Организатор в Анталье
Провёл экскурсии для 849 туристов
Я лицензированный гид (русский и немецкий язык) со стажем работы более 20 лет. Имею большой опыт в организации экскурсий, в том числе трансфера. Моя команда профессиональных гидов покажет вам самые известные достопримечательности нашей страны.
Входит в следующие категории Антальи
