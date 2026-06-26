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В античный Сагалассос, пещеру Инсую и на водопад Куршунлу (обед включён)

Увидеть фонтан, который работает 2000+ лет, и погулять в сосновых лесах (из Антальи)
Откроем вам три грани Турции за один день.

Вы прогуляетесь по античным руинам города на высоте 1500 метров, посмотрите на живописный водопад и спуститесь в загадочную пещеру со сталактитами и сталагмитами. Мы позаботимся о вашем комфорте во время насыщенной поездки.
В античный Сагалассос, пещеру Инсую и на водопад Куршунлу (обед включён)
В античный Сагалассос, пещеру Инсую и на водопад Куршунлу (обед включён)
В античный Сагалассос, пещеру Инсую и на водопад Куршунлу (обед включён)

Описание экскурсии

8:00–9:00 — сбор и отправление. По пути мы познакомим вас с программой дня и расскажем об истории региона

10:00 — винный погреб. Вы продегустируете местные вина и узнаете о винодельческих традициях Турции и особенностях производства напитков в этом регионе

11:30 — водопад Куршунлу. Вы прогуляетесь по тенистым сосновым лесам, пройдёте по деревянным мостикам и сможете сделать фотографии на фоне каскадов. Здесь мы расскажем о природных особенностях региона, местной флоре и фауне

13:00 — пещера Инсую. Вы увидите впечатляющие сталактиты и сталагмиты, которые формировались тысячи лет. Мы объясним, как образовались подземные залы, и расскажем легенды, связанные с этим местом

14:30 — обед в ресторане национальной кухни с живописными видами на горные пейзажи

16:00 — античный город Сагалассос. Настоящая жемчужина древней Писидии. Вы посмотрите на величественный театр, агору и знаменитый фонтан Антонинов, который работает почти две тысячи лет. А ещё узнаете о жизни горожан в эпоху Римской империи и причинах исчезновения этого процветающего города

18:00–19:30 (20:30) — возвращение в отели. Поездка через живописные горные районы с остановками для отдыха

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер, страховка, входные билеты на локации, обед и вода во время обеда
  • Дополнительно оплачивается: напитки во время обеда — от 2–5 € за напиток
  • Экскурсия подходит взрослым и детям от 5 лет. Людям с проблемами опорно-двигательного аппарата стоит учитывать наличие подъёмов и неровных дорожек на маршруте
  • Едем на автобусе с кондиционером. Детское кресло — по запросу
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 08:00 и 19:00

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет€65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 08:00 и 19:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бассат
Бассат — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 34 туристов
Если хотите увидеть настоящую Турцию без спешки, очередей, скрытых доплат и туристических ловушек — буду рад познакомиться и организовать для вас идеальный день. Мы выезжаем рано утром, пока город и достопримечательности
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ещё спокойны, а солнце комфортное. Устраиваем путешествие для своих: красивые маршруты, живые истории, комфортный темп и внимание к деталям. Вам не нужно ни о чём переживать — просто отдыхайте и получайте впечатления. На связи с первого сообщения и до конца вашей поездки.

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