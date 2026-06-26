Откроем вам три грани Турции за один день. Вы прогуляетесь по античным руинам города на высоте 1500 метров, посмотрите на живописный водопад и спуститесь в загадочную пещеру со сталактитами и сталагмитами. Мы позаботимся о вашем комфорте во время насыщенной поездки.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

8:00–9:00 — сбор и отправление. По пути мы познакомим вас с программой дня и расскажем об истории региона

10:00 — винный погреб. Вы продегустируете местные вина и узнаете о винодельческих традициях Турции и особенностях производства напитков в этом регионе

11:30 — водопад Куршунлу. Вы прогуляетесь по тенистым сосновым лесам, пройдёте по деревянным мостикам и сможете сделать фотографии на фоне каскадов. Здесь мы расскажем о природных особенностях региона, местной флоре и фауне

13:00 — пещера Инсую. Вы увидите впечатляющие сталактиты и сталагмиты, которые формировались тысячи лет. Мы объясним, как образовались подземные залы, и расскажем легенды, связанные с этим местом

14:30 — обед в ресторане национальной кухни с живописными видами на горные пейзажи

16:00 — античный город Сагалассос. Настоящая жемчужина древней Писидии. Вы посмотрите на величественный театр, агору и знаменитый фонтан Антонинов, который работает почти две тысячи лет. А ещё узнаете о жизни горожан в эпоху Римской империи и причинах исчезновения этого процветающего города

18:00–19:30 (20:30) — возвращение в отели. Поездка через живописные горные районы с остановками для отдыха

Организационные детали