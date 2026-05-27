Анталья за пределами пляжей (всё включено)

Атмосфера Старого города, шум водопадов Дюден и морская прогулка
Вы откроете для себя другую сторону знаменитого курорта: с тенистым парком и гротом у Верхнего Дюдена, живописными пейзажами побережья и Калеичи с колоритными османскими особняками и цветущими бугенвиллеями.

А ещё понаблюдаете за тем, как кусочек серебра превращается в украшение, и узнаете любопытные факты о локациях.
Описание экскурсии

Нижний и Верхний Дюден

Сначала вы увидите, как потоки воды с грохотом срываются со скал прямо в Средиземное море. А позже посетите второй водопад, прогуляетесь по тенистым аллеям парка, рассмотрите мостики над водой, преодолеете каменистые уступы и спуститесь в грот за водопадом.

Центр ювелирного искусства

Здесь на ваших глазах из кусочка серебра родится изящное украшение.

Морская прогулка

Корабль понесёт нас по волнам к Малому водопаду. По пути вы насладитесь видами побережья.

Калеичи

Завершите день в самом атмосферном районе Анталии. У вас будет свободное время, чтобы пройтись по старинным улочкам, рассмотреть османские особняки, цветущие бугенвиллеи, уютные дворики и посетить смотровые площадки.

Вы узнаете:

  • почему Нижний Дюден считают одним из редчайших водопадов
  • как река тысячелетиями формировала местный ландшафт
  • чем знаменит Калеичи и как старый порт превратился в гавань для яхт
  • почему минарет Йивли стал визитной карточкой города

Ориентировочный тайминг

7:50–8:50 — выезд из отелей
9:40–10:10 — водопад Нижний Дюден
10:30–11:00 — Центр ювелирного искусства
11:20–12:20 — Верхний Дюден
12:40–13:40 — морская прогулка к Малому водопаду
14:00–15:00 — обед
15:20–16:50 — свободное время в Калеичи
17:00–18:00 — возвращение в отели

Организационные детали

  • Транспорт зависит от количества путешественников: до 19 пассажиров (Volkswagen Crafter, Mercedes-Benz Sprinter), от 20 до 32 пассажиров (Anadolu Isuzu Novo, Otokar Sultan (Navigo), Temsa Prestij), от 40 до 46 пассажиров (Mercedes-Benz Travego, MAN Lion’s Coach, Temsa Safari)
  • В стоимость включены входные билеты, морская прогулка, услуги гида, а также обед (в меню — курица, рис/макароны, салат). Напитки оплачиваются отдельно
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
От 12 лет и старше€34
От 5 до 11 лет€24
Дети до 4 лет (с посадочным местом)€24
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Анталье
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анна
Анна — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 12421 туриста
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.

