Атмосфера Старого города, шум водопадов Дюден и морская прогулка
Вы откроете для себя другую сторону знаменитого курорта: с тенистым парком и гротом у Верхнего Дюдена, живописными пейзажами побережья и Калеичи с колоритными османскими особняками и цветущими бугенвиллеями.
А ещё понаблюдаете за тем, как кусочек серебра превращается в украшение, и узнаете любопытные факты о локациях.
Описание экскурсии
Нижний и Верхний Дюден
Сначала вы увидите, как потоки воды с грохотом срываются со скал прямо в Средиземное море. А позже посетите второй водопад, прогуляетесь по тенистым аллеям парка, рассмотрите мостики над водой, преодолеете каменистые уступы и спуститесь в грот за водопадом.
Центр ювелирного искусства
Здесь на ваших глазах из кусочка серебра родится изящное украшение.
Морская прогулка
Корабль понесёт нас по волнам к Малому водопаду. По пути вы насладитесь видами побережья.
Калеичи
Завершите день в самом атмосферном районе Анталии. У вас будет свободное время, чтобы пройтись по старинным улочкам, рассмотреть османские особняки, цветущие бугенвиллеи, уютные дворики и посетить смотровые площадки.
Вы узнаете:
почему Нижний Дюден считают одним из редчайших водопадов
как река тысячелетиями формировала местный ландшафт
чем знаменит Калеичи и как старый порт превратился в гавань для яхт
почему минарет Йивли стал визитной карточкой города
Ориентировочный тайминг
7:50–8:50 — выезд из отелей 9:40–10:10 — водопад Нижний Дюден 10:30–11:00 — Центр ювелирного искусства 11:20–12:20 — Верхний Дюден 12:40–13:40 — морская прогулка к Малому водопаду 14:00–15:00 — обед 15:20–16:50 — свободное время в Калеичи 17:00–18:00 — возвращение в отели
Организационные детали
Транспорт зависит от количества путешественников: до 19 пассажиров (Volkswagen Crafter, Mercedes-Benz Sprinter), от 20 до 32 пассажиров (Anadolu Isuzu Novo, Otokar Sultan (Navigo), Temsa Prestij), от 40 до 46 пассажиров (Mercedes-Benz Travego, MAN Lion’s Coach, Temsa Safari)
В стоимость включены входные билеты, морская прогулка, услуги гида, а также обед (в меню — курица, рис/макароны, салат). Напитки оплачиваются отдельно
С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
От 12 лет и старше
€34
От 5 до 11 лет
€24
Дети до 4 лет (с посадочным местом)
€24
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Анталье
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 12421 туриста
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.
