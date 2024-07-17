Этот тур — идеальный способ насладиться природной красотой и спокойствием Зелёного каньона. Не упустите шанс провести незабываемый день на лодке в одном из самых живописных мест Турции. Забронируйте свой тур сегодня и отправьтесь в увлекательное путешествие по Зелёному каньону!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Добро пожаловать в захватывающее приключение в великолепный Зелёный каньон, окружённый природными чудесами и кристально чистыми водами! Этот тур подарит вам возможность окунуться в удивительную природу Турецкой Ривьеры и провести незабываемый день на лодке. Что включено в тур:
- трансфер из Антальи: вас заберут из вашего отеля в Анталье и доставят к месту отправления тура;
- поездка на лодке: после прибытия на место вы сядете на комфортабельную лодку и отправитесь в увлекательное путешествие по Зелёному каньону, вас ждут удивительные виды и великолепные фотографии;
- посещение первого каньона, рыбалка, свободное время;
- посещение пещеры: исследуйте уникальную пещеру внутри каньона, где вода меняет свой цвет на зелёный, создавая захватывающий вид;
- купание: насладитесь возможностью поплавать в кристально чистых водах Зелёного каньона и позагорайте на солнце;
- питание: во время тура вас будут баловать вкусной турецкой кухней, отведайте настоящие местные блюда и закуски; посещение большого каньона — наслаждение природой;
- возвращение в Анталью: по завершении тура вас вернут обратно в ваш отель в Анталье.
Каждый день
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 12+
|$43
|Детский от 5 до 11 лет
|$25
|Детский от 0 до 5 лет
|$0
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы из/в отель
- Вход в национальный парк «Зеленый Каньон»
- Страховка
- Обед
- Безлимитное количество безалкогольных напитков
Что не входит в цену
- Личные затраты
- Фото и видео
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Мы свяжемся с вами после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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