Зеленый каньон: удивительное путешествие

Этот тур — идеальный способ насладиться природной красотой и спокойствием Зелёного каньона. Не упустите шанс провести незабываемый день на лодке в одном из самых живописных мест Турции. Забронируйте свой тур сегодня и отправьтесь в увлекательное путешествие по Зелёному каньону!
Зеленый каньон: удивительное путешествие
Зеленый каньон: удивительное путешествие
Зеленый каньон: удивительное путешествие
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Добро пожаловать в захватывающее приключение в великолепный Зелёный каньон, окружённый природными чудесами и кристально чистыми водами! Этот тур подарит вам возможность окунуться в удивительную природу Турецкой Ривьеры и провести незабываемый день на лодке. Что включено в тур:
  • трансфер из Антальи: вас заберут из вашего отеля в Анталье и доставят к месту отправления тура;
  • поездка на лодке: после прибытия на место вы сядете на комфортабельную лодку и отправитесь в увлекательное путешествие по Зелёному каньону, вас ждут удивительные виды и великолепные фотографии;
  • посещение первого каньона, рыбалка, свободное время;
  • посещение пещеры: исследуйте уникальную пещеру внутри каньона, где вода меняет свой цвет на зелёный, создавая захватывающий вид;
  • купание: насладитесь возможностью поплавать в кристально чистых водах Зелёного каньона и позагорайте на солнце;
  • питание: во время тура вас будут баловать вкусной турецкой кухней, отведайте настоящие местные блюда и закуски; посещение большого каньона — наслаждение природой;
  • возвращение в Анталью: по завершении тура вас вернут обратно в ваш отель в Анталье.

Каждый день

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый 12+$43
Детский от 5 до 11 лет$25
Детский от 0 до 5 лет$0

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы из/в отель
  • Вход в национальный парк «Зеленый Каньон»
  • Страховка
  • Обед
  • Безлимитное количество безалкогольных напитков
Что не входит в цену
  • Личные затраты
  • Фото и видео
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Мы свяжемся с вами после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Антальи

ГрупповыеНа весь деньКаньоныПрирода и пейзажиОт вашего отеля

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