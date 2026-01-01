Встречаемся, знакомимся и едем до национального парка «Олимпос-Бедаглары» на полуострове Текке. После часа пути начнём восхождение. Будем идти по тропе среди скал живописного каньона Гёйнюк с красивыми водопадами и голубыми озёрами, в которых обитают рыбы и черепахи.

Пройдём сегодня всего 7 километров, но горная дорожка крутая, поэтому не будем спешить и насладимся природой. На ночь остановимся у родника с видом на горы. Разобьём лагерь и устроим вечер знакомств.