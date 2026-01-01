Мои заказы

Пешком по Ликийской тропе: поход по легендарному маршруту

Насладиться природой и видами, увидеть огни Химеры и древние города, поесть фруктов прямо с деревьев
Ликия — древняя страна, игравшая значимую роль в античном мире. Мы пройдём часть Ликийской тропы, входящей в десятку самых красивых маршрутов Европы.

Вы искупаетесь в водопаде и заглянете в карстовую пещеру,
читать дальшеуменьшить

пообщаетесь с кочевниками и исследуете античную крепость и руины города Олимпос.

Мы покорим гору Тахталы, откуда открываются чарующие панорамы, и отдохнём на длинном пустынном пляже Чиралы. А ещё вас ждёт горящая чудо-гора — языки пламени вырываются прямо из её недр.

Пешком по Ликийской тропе: поход по легендарному маршруту
Пешком по Ликийской тропе: поход по легендарному маршруту
Пешком по Ликийской тропе: поход по легендарному маршруту

Описание тура

Организационные детали

Виза для граждан РФ не требуется, но необходим заграничный паспорт.
С собой возьмите только личные вещи и хорошее настроение. Ничего лишнего брать не стоит. Подушки, зонтики, книги и ноутбуки вам не понадобятся.

Питание. Включено 3-разовое походное питание.

Уровень сложности. Среднее расстояние в день — 12 км по горам с рюкзаками. Для женщин рюкзак будет весить около 10 кг, для мужчин — до 12 кг. Вес рюкзака складывается из личного и общественного снаряжения (вещи, спальник, часть палатки), продукты питания.

Программа тура по дням

1 день

Треккинг по каньону Гёйнюк

Встречаемся, знакомимся и едем до национального парка «Олимпос-Бедаглары» на полуострове Текке. После часа пути начнём восхождение. Будем идти по тропе среди скал живописного каньона Гёйнюк с красивыми водопадами и голубыми озёрами, в которых обитают рыбы и черепахи.

Пройдём сегодня всего 7 километров, но горная дорожка крутая, поэтому не будем спешить и насладимся природой. На ночь остановимся у родника с видом на горы. Разобьём лагерь и устроим вечер знакомств.

Треккинг по каньону ГёйнюкТреккинг по каньону ГёйнюкТреккинг по каньону Гёйнюк
2 день

Подъём на горное плато, общение с кочевниками, стоянка у Гёдельме

Проснёмся пораньше, искупаемся в бодрящих струях водопадов каньона и начнём подъём на горное плато. Сегодня будем идти через древний кедровый лес, апельсиновые и гранатовые сады. Полюбуемся на горные пастбища и посмотрим на пастушьи загоны. Перейдём вброд горную речку в долине огромных каменных валунов и выйдем на плоскогорье к стоянке гостеприимных кочевников, которые собирают урожай с фруктовых деревьев и ходят на охоту в горы.

Если повезёт, попробуем дикого кабанчика, приготовленного на вертеле, и выпьем ароматный турецкий кофе. А если не сложится с дичью, соберём фруктов и дойдем до нашей стоянки рядом с селением Гёдельме.

Подъём на горное плато, общение с кочевниками, стоянка у ГёдельмеПодъём на горное плато, общение с кочевниками, стоянка у ГёдельмеПодъём на горное плато, общение с кочевниками, стоянка у Гёдельме
3 день

Достопримечательности Гёдельме, стоянка у перевала

Утром прогуляемся по Гёдельме, небольшому посёлку, где сохранились развалины генуэзской крепости античных времён. Заглянем в живописную карстовую пещеру и посмотрим на огромный платан, история которого началась ещё до нашей эры.

Затем по сельской горной дороге дойдём до перевала, где обустроим стоянку, чтобы завтра стартовать отсюда на величественную гору Тахталы. Вечером полюбуемся видом на горы и ущелье, а после наступления темноты — мириадами сверкающих звёзд.

Достопримечательности Гёдельме, стоянка у перевалаДостопримечательности Гёдельме, стоянка у перевалаДостопримечательности Гёдельме, стоянка у перевала
4 день

Подъём на Тахталы, ночь в селе Бейджик

Сегодня отправимся покорять турецкий Олимп — гору Тахталы высотой 2365 метров над уровнем моря. С её вершины нам откроется чарующий вид на живописное побережье Средиземного моря и горную гряду западного Тавра со снежными шапками.

Сочные краски пейзажей и альпийские луга будут сопровождать нас весь день. А на ночь спустимся к садоводческому селу Бейджик.

Подъём на Тахталы, ночь в селе БейджикПодъём на Тахталы, ночь в селе БейджикПодъём на Тахталы, ночь в селе Бейджик
5 день

Спуск к морю, горящая гора Янарташ

Утром послушаем мелодичный призыв муэдзина к молитве, который создаёт особую атмосферу среди горных пейзажей, и начнём спуск к морю. Через виноградники и гранатовые сады, вдоль форелевых хозяйств деревни Улупынар дойдём до чудо-горы Янарташ, из недр вырываются языки пламени — легендарные огни Химеры. Разобьём лагерь неподалёку, чтобы под покровом ночи полюбоваться этим необычным явлением и руинами византийской крепости.

Спуск к морю, горящая гора ЯнарташСпуск к морю, горящая гора ЯнарташСпуск к морю, горящая гора Янарташ
6 день

Кемпинг на пляже у древнего города Олимпос

Позавтракав, поспешим к морю через небольшой посёлок Чиралы. Здесь длинный пустынный пляж, обрамлённый горами, который входит в десятку лучших в мире, много зелени и тишина. А в августе, при свете луны, морские черепахи откладывают на берегу яйца.

Разместимся в кемпинге прямо на пляже и пойдём купаться и гулять по развалинам древнего ликийского города Олимпос, расположенного в живописном ущелье. Руины города и сохранившиеся крепостные стены с древнеримской мозаикой, античный театр и генуэзская крепость покрыты густой зеленью. Можно встретить черепах и других животных — территория города объявлена национальным парком. Вечеров проводим закат у костра.

Кемпинг на пляже у древнего города ОлимпосКемпинг на пляже у древнего города ОлимпосКемпинг на пляже у древнего города ОлимпосКемпинг на пляже у древнего города Олимпос
7 день

Пляжный отдых перед отъездом

Снова встанем пораньше, чтобы успеть прогуляться вдоль моря до Райской бухты, искупаться и полюбоваться пейзажем.

Во второй половине дня на маршрутке доедем до магистрали, а оттуда отправимся в Анталью. Зайдем за сувенирами и гостинцами на местный рынок и поедем в аэропорт. Второй вариант — провести остаток дня на пляже Конья, а вечером поехать в аэропорт.

Пляжный отдых перед отъездомПляжный отдых перед отъездом

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник83 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа инструктора
  • 3-разовое походное питание
  • Автотранспортные переезды на маршруте
  • Общегрупповое снаряжение: горелка, газ и т. д
  • Личное снаряжение (рюкзак, спальник, коврик) при необходимости
  • Вход в национальный парк
  • Проживание в кемпингах
Что не входит в цену
  • Авиаперелёты до Анталии и обратно (от 10 000 руб.)
  • Питание в кафешках и ресторанах (по желанию)
  • Входные билеты в музеи и достопримечательности (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Анталья, аэропорт/автостанция, время - по договорённости
Завершение: Анталья, аэропорт, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур
Артур — ваша команда гидов в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 222 туристов
В нашей команде работают опытные инструкторы, желающие поделиться своими знаниями и помогать всем участникам. Более 116 авторских путешествий. Мы сами разрабатываем и организовываем маршруты путешествий, исходя из своего опыта и разведочных поездок по всему миру.

Тур входит в следующие категории Антальи

Похожие туры на «Пешком по Ликийской тропе: поход по легендарному маршруту»

От Текирова до Каша: треккинг по восточной части Ликийской тропы налегке и с проживанием в отелях
Пешая
9 дней
5 отзывов
От Текирова до Каша: треккинг по восточной части Ликийской тропы налегке и с проживанием в отелях
Прокатиться на корабле, осмотреть древности, отдохнуть на пляжах и попробовать гранат прямо с дерева
Начало: Т/ц «Марк Анталия», Анталья, 15:00
3 окт в 15:00
10 окт в 15:00
94 800 ₽ за человека
Комфортный хайкинг по восточной части Ликийской тропы с проживанием в отелях
Пешая
5 дней
5 отзывов
Комфортный хайкинг по восточной части Ликийской тропы с проживанием в отелях
Встретить закат у маяка Гелидония, увидеть огни Химеры и исследовать античный Олимпос
Начало: Аэропорт Антальи, 14:00
3 окт в 14:00
10 окт в 14:00
$750 за человека
Налегке по восточной части Ликийской тропы: треккинг-тур с проживанием в отелях (мини-группа)
Пешая
9 дней
3 отзыва
Налегке по восточной части Ликийской тропы: треккинг-тур с проживанием в отелях (мини-группа)
Взойти на гору Тахталы, увидеть огни Химеры, отдохнуть в Чиралы и посетить Олимпос
Начало: Анталья, точное место - по договорённости, 14:00 (...
11 окт в 14:00
99 000 ₽ за человека
Ликийская тропа с комфортом: поход налегке с проживанием в пансионах
Пешая
7 дней
3 отзыва
Ликийская тропа с комфортом: поход налегке с проживанием в пансионах
Побывать на лучших видовых точках и пляжах восточной части пути и рассмотреть руины древних городов
Начало: Автовокзал Антальи, 13:00 (время прилёта не поздне...
6 сен в 08:00
13 сен в 08:00
69 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Анталье
Все туры из Антальи
83 000 ₽ за человека