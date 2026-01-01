Вы искупаетесь в водопаде и заглянете в карстовую пещеру,
Описание тура
Организационные детали
Виза для граждан РФ не требуется, но необходим заграничный паспорт.
С собой возьмите только личные вещи и хорошее настроение. Ничего лишнего брать не стоит. Подушки, зонтики, книги и ноутбуки вам не понадобятся.
Питание. Включено 3-разовое походное питание.
Уровень сложности. Среднее расстояние в день — 12 км по горам с рюкзаками. Для женщин рюкзак будет весить около 10 кг, для мужчин — до 12 кг. Вес рюкзака складывается из личного и общественного снаряжения (вещи, спальник, часть палатки), продукты питания.
Программа тура по дням
Треккинг по каньону Гёйнюк
Встречаемся, знакомимся и едем до национального парка «Олимпос-Бедаглары» на полуострове Текке. После часа пути начнём восхождение. Будем идти по тропе среди скал живописного каньона Гёйнюк с красивыми водопадами и голубыми озёрами, в которых обитают рыбы и черепахи.
Пройдём сегодня всего 7 километров, но горная дорожка крутая, поэтому не будем спешить и насладимся природой. На ночь остановимся у родника с видом на горы. Разобьём лагерь и устроим вечер знакомств.
Подъём на горное плато, общение с кочевниками, стоянка у Гёдельме
Проснёмся пораньше, искупаемся в бодрящих струях водопадов каньона и начнём подъём на горное плато. Сегодня будем идти через древний кедровый лес, апельсиновые и гранатовые сады. Полюбуемся на горные пастбища и посмотрим на пастушьи загоны. Перейдём вброд горную речку в долине огромных каменных валунов и выйдем на плоскогорье к стоянке гостеприимных кочевников, которые собирают урожай с фруктовых деревьев и ходят на охоту в горы.
Если повезёт, попробуем дикого кабанчика, приготовленного на вертеле, и выпьем ароматный турецкий кофе. А если не сложится с дичью, соберём фруктов и дойдем до нашей стоянки рядом с селением Гёдельме.
Достопримечательности Гёдельме, стоянка у перевала
Утром прогуляемся по Гёдельме, небольшому посёлку, где сохранились развалины генуэзской крепости античных времён. Заглянем в живописную карстовую пещеру и посмотрим на огромный платан, история которого началась ещё до нашей эры.
Затем по сельской горной дороге дойдём до перевала, где обустроим стоянку, чтобы завтра стартовать отсюда на величественную гору Тахталы. Вечером полюбуемся видом на горы и ущелье, а после наступления темноты — мириадами сверкающих звёзд.
Подъём на Тахталы, ночь в селе Бейджик
Сегодня отправимся покорять турецкий Олимп — гору Тахталы высотой 2365 метров над уровнем моря. С её вершины нам откроется чарующий вид на живописное побережье Средиземного моря и горную гряду западного Тавра со снежными шапками.
Сочные краски пейзажей и альпийские луга будут сопровождать нас весь день. А на ночь спустимся к садоводческому селу Бейджик.
Спуск к морю, горящая гора Янарташ
Утром послушаем мелодичный призыв муэдзина к молитве, который создаёт особую атмосферу среди горных пейзажей, и начнём спуск к морю. Через виноградники и гранатовые сады, вдоль форелевых хозяйств деревни Улупынар дойдём до чудо-горы Янарташ, из недр вырываются языки пламени — легендарные огни Химеры. Разобьём лагерь неподалёку, чтобы под покровом ночи полюбоваться этим необычным явлением и руинами византийской крепости.
Кемпинг на пляже у древнего города Олимпос
Позавтракав, поспешим к морю через небольшой посёлок Чиралы. Здесь длинный пустынный пляж, обрамлённый горами, который входит в десятку лучших в мире, много зелени и тишина. А в августе, при свете луны, морские черепахи откладывают на берегу яйца.
Разместимся в кемпинге прямо на пляже и пойдём купаться и гулять по развалинам древнего ликийского города Олимпос, расположенного в живописном ущелье. Руины города и сохранившиеся крепостные стены с древнеримской мозаикой, античный театр и генуэзская крепость покрыты густой зеленью. Можно встретить черепах и других животных — территория города объявлена национальным парком. Вечеров проводим закат у костра.
Пляжный отдых перед отъездом
Снова встанем пораньше, чтобы успеть прогуляться вдоль моря до Райской бухты, искупаться и полюбоваться пейзажем.
Во второй половине дня на маршрутке доедем до магистрали, а оттуда отправимся в Анталью. Зайдем за сувенирами и гостинцами на местный рынок и поедем в аэропорт. Второй вариант — провести остаток дня на пляже Конья, а вечером поехать в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|83 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Работа инструктора
- 3-разовое походное питание
- Автотранспортные переезды на маршруте
- Общегрупповое снаряжение: горелка, газ и т. д
- Личное снаряжение (рюкзак, спальник, коврик) при необходимости
- Вход в национальный парк
- Проживание в кемпингах
Что не входит в цену
- Авиаперелёты до Анталии и обратно (от 10 000 руб.)
- Питание в кафешках и ресторанах (по желанию)
- Входные билеты в музеи и достопримечательности (по желанию)