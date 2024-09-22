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Индивидуальный тур в Каппадокию с гидом-историком: древности и причуды природы
Увидеть знаменитые пейзажи с открыток, осмотреть многовековые крепости и погрузиться в историю
Начало: Ваш отель в Анталье, 6:00. Также можем бесплатно з...
26 мая в 06:00
27 мая в 06:00
$599
$665 за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур в Каппадокию с выездом из Антальи, Белека, Кемера, Сиде и Аланьи
Полюбоваться причудливыми долинами, заглянуть в гончарную мастерскую и отведать кухню Коньи
Начало: Заберём вас у вашего отеля из любого из этих город...
Завтра в 08:00
12 мая в 08:00
€1000 за всё до 6 чел.
Экспресс-тур в Каппадокию с включённым перелётом из Антальи
Побывать в Зельве, посетить Аванос и увидеть закатное небо над «Тремя красавицами»
Начало: Время трансфера из отеля разное в зависимости от р...
13 мая в 04:00
16 мая в 04:00
$330 за человека
Последние отзывы на туры
- ММария22 сентября 2024Отличное путешествие в другую Турцию! Шевки - внимательный и интеллигентный гид, который готов вносить корректировки в программу, исходя из пожеланий
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «В июле»
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