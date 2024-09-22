Древности и причуды природы: индивидуальный тур в Каппадокию с гидом-историком
Увидеть знаменитые пейзажи с открыток, осмотреть многовековые крепости и погрузиться в историю
Каппадокия — это удивительный по красоте уголок, известный своими уникальными, словно с открыток, ландшафтами, подземными городами, многовековыми крепостями и монастырями, высеченными прямо в скалах.
Если вы отдыхаете на средиземноморском побережье Турции, читать дальше
у вас есть шанс увидеть этот живописный край своими глазами и исследовать его знаковые локации в компании гида-историка, который сделает поездку интересной и запоминающейся.
Вы сможете изучить тоннели Каймаклы, святыни «Гёреме» и оборонительные цитадели, полюбоваться долинами с причудливыми пейзажами и экзотическими бабочками в тропическом саду. А также встретить рассвет, наблюдая за воздушными шарами — необыкновенные впечатления!
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1 отзыв
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 4+
Проживание. Не входит в стоимость. Порекомендуем хорошие отели в зависимости от ваших предпочтений и бюджета.
Питание. Не входит в стоимость. Посоветуем кафе и рестораны с хорошей кухней.
Транспорт. Кроссовер Kia Sportage.
Дети. Возможно участие с детьми старше 4 лет.
Программа тура по дням
1 день
Подземный город Каймаклы, нацпарк «Гёреме»
Ранним утром встретимся у вашего отеля в Анталье и поедем в Конью, дорога займет 6,5 часов. Также можем бесплатно забрать вас в Кемере, Белеке или Сиде.
По прибытии в Каппадокию отправимся исследовать город Каймаклы. Это 8 этажей подземных туннелей и залов, выдолбленных в вулканической породе. Вы осмотрите жилые комнаты, гробницы, винные склады и другие помещения и познакомитесь с историей этого удивительного места.
Продолжим приключение уже под открытым небом — в национальном парке «Гёреме». Здесь расположены самые красивые и древние святыни региона — церкви, часовни, кельи, трапезные. Рассмотрим впечатляющую архитектуру с арками и колоннами и старинные фрески с библейскими сюжетами.
2 день
Долины, крепости, сад бабочек
Если у вас будет желание, на рассвете вы можете понаблюдать, как над Каппадокией взмывают десятки воздушных шаров, или подняться на одном из них — яркие фотографии гарантированы! Затем продолжим изучать природные и рукотворные жемчужины этих краёв.
Мы поднимемся на обзорные площадки, чтобы полюбоваться впечатляющими ландшафтами долин Любви, Голубей и Воображения. Увидим древние оборонительные крепости Учхисар и Ортахисар. Осмотрим причудливые каменные конусы с шапками в Пашабаге и скальную деревню в Зельве.
Завершим поездку в тропическом саду, где обитают более 12 тысяч экзотических бабочек. Эти прекрасные создания порхают среди ярких цветов и декоративных водоёмов. Тут же есть музей, в котором можно больше узнать о жизни насекомых. По окончании экскурсии вернёмся в Анталью.
Организация тура возможна в любые удобные вам даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Анталье, 6:00. Также можем бесплатно забрать вас в Кемере, Белеке или Сиде
Завершение: Ваш отель в Анталье, 20:00. Также можем бесплатно доставить вас в Кемер, Белек или Сиде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шевки — ваш гид в Анталье
Здравствуйте, уважаемые любители путешествий! Меня зовут Шевки, я являюсь лицензированным гидом-историком с 18-летним опытом. Организую и провожу индивидуальные экскурсии и рад приветствовать вас в своих турах. Анталия привлекательна не только читать дальше
теплыми морями, великолепными пляжами и красивыми горами, но и большим количеством архитектурных памятников древних цивилизаций. С радостью готов поделиться своими знаниями и любовью к городу и региону со всеми желающими и сделать ваш отдых впечатляющим и незабываемым!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
22 сен 2024
Отличное путешествие в другую Турцию! Шевки - внимательный и интеллигентный гид, который готов вносить корректировки в программу, исходя из пожеланий и интересов группы. Однозначно будем рекомендовать данную экскурсию всем, кто хочет разнообразить пляжный отдых, увидеть природу страны и узнать ее историю!