Ранним утром встретимся у вашего отеля в Анталье и поедем в Конью, дорога займет 6,5 часов. Также можем бесплатно забрать вас в Кемере, Белеке или Сиде.

По прибытии в Каппадокию отправимся исследовать город Каймаклы. Это 8 этажей подземных туннелей и залов, выдолбленных в вулканической породе. Вы осмотрите жилые комнаты, гробницы, винные склады и другие помещения и познакомитесь с историей этого удивительного места.

Продолжим приключение уже под открытым небом — в национальном парке «Гёреме». Здесь расположены самые красивые и древние святыни региона — церкви, часовни, кельи, трапезные. Рассмотрим впечатляющую архитектуру с арками и колоннами и старинные фрески с библейскими сюжетами.