8 дней
Памуккале, Каппадокия и античные города в окрестностях Анталии
Полюбоваться главными жемчужинами страны, увидеть водопад Манавгат и погулять по Конье
Начало: Анталья, аэропорт, время встречи зависит от вашего...
23 дек в 10:00
€999 за человека
8 дней
Треккинг по Ликийской тропе без рюкзаков с проживанием в отелях
Пройти по знаменитой Ликийской тропе, увидеть гору с полыхающим огнём и выйти на лодке в море
Начало: Анталья, аэропорт, 16:00
2 ноя в 16:00
28 дек в 16:00
$1 225 за человека
7 дней
Ликийская тропа с комфортом: поход налегке с проживанием в пансионах
Побывать на лучших видовых точках и пляжах восточной части пути и рассмотреть руины древних городов
Начало: Автовокзал Антальи, 11:00
17 ноя в 11:00
30 дек в 11:00
57 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «В декабре»
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