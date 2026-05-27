Двухдневное путешествие в сказочную Каппадокию - из Белека

К долинам, подземным городам, древним церквям и воздушным шарам над инопланетными ландшафтами
Приглашаем вас в двухдневное путешествие по одному из самых удивительных мест на земле.

Вы познакомитесь с геологией, историей, религией и живой культурой региона — от хеттских гончаров до турецкой кухни.

Побываете в самой высокой крепости и узнаете, как первые христиане обустроили здесь подземные города. И при желании встретите рассвет на воздушном шаре.
Описание экскурсии

День первый

3:00 — отправление из отеля
5:00 — встреча с гидом в районе Манавгата
7:00 — завтрак в Торосских горах (по желанию, за доплату)
12:00 — фотопауза с видом на гору Эрджияс
13:00 — посещение подземного города, византийской крепости 13 века, церкви Святого Георгия, мечети Ибрагима Паши, римского города Чам Кулеси, церкви Девы Марии и римских бань
14:00 — обед в Учхисаре (по желанию, за доплату)
15:30 — ортахисар, Лавандовая панорама, крепость Баш Хисар и Ургюп
16:00 — остановка с видом на Долину Дервент (Долину Фантазий)
16:30 — гончарная мастерская хеттов, церковь Святой Нино
17:00 — скальный город Чавушин и церковь Иоанна Крестителя
17:30 — Гёреме и Скрытый сад
19:00 — закат в Красной Долине (по желанию, за доплату €15)
20:00 — заселение в отель и ужин («шведский стол» включён, напитки — за доплату)

День второй

4:00 — полёт на воздушном шаре (за доплату) или панорамные фото с рассветом
7:00 — завтрак в отеле (включён)
8:30 — посещение Центра камней Анатолии в Гёреме
10:00 — Третья крепость, самая высокая точка Каппадокии (1300 м)
10:30 — панорамная остановка в Голубиной долине
11:00–11:30 — отправление в Конью
16:00 — обед (по желанию, за доплату)
17:00 — возвращение
20:00–21:00 — прибытие в отели

На экскурсии:

  • вы узнаете, как формировались уникальные геологические структуры Каппадокии на протяжении миллионов лет
  • исследуете тайны подземных городов и пещерных церквей, где скрывались первые христиане
  • познакомитесь с культурным и религиозным значением районов Гёреме, Чавушин и Учхисар
  • услышите о повседневной жизни, традиционных ремёслах и следах анатолийской культуры
  • попробуете региональные блюда турецкой кухни и увидите, как жизнь в Каппадокии менялась на протяжении столетий

Организационные детали

  • Обязательно возьмите с собой оригинал паспорта
  • Поездка проходит на микроавтобусе или туристическом автобусе — в зависимости от количества путешественников. В автобусе будет питьевая вода
  • Обратите внимание, что трансфер не всегда подъезжает к отелю — в отдельных случаях мы назначаем удобную точку сбора
  • Важно: все дополнительные услуги (полёт на воздушном шаре, проживание в отеле и развлечения вне основной программы) путешественники покупают только у нас
  • При бронировании укажите свой номер для связи в WhatsApp или Telegram
  • С вами будет один из гидов нашей команды

В стоимость входит:

  • проживание в двухместном номере в отеле на одну ночь
  • завтрак и ужин в отеле
  • входные билеты в подземный город

Дополнительные расходы:

  • доплата за проживание в одноместном номере — €20
  • полёт на воздушном шаре — цена меняется ежедневно, €150–250
  • просмотр полёта на воздушном шаре (панорамный обзор) — €30€
  • обед — €15–30
  • сафари на джипах — €50
  • сафари на лошадях / квадроциклах — €50
  • турецкая ночь — €40

в понедельник, четверг и субботу в 03:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
от 8 лет и старше€40
дети от 4 до 8 лет€35
младенцы от 0 до 4 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля или точки сбора
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 03:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мехмет
Мехмет — Организатор в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 11 туристов
Мы — команда профессионалов, уже много лет организующая туры в самых красивых уголках Турции: Фетхие, Мармарис, Мугла и Анталья. Здесь мы не просто живём, мы чувствуем атмосферу региона каждый день,
открываем для себя его тайные уголки и с радостью делимся этим с путешественниками. Наше преимущество — глубокое знание местной культуры, природы и истории. Мы знаем, где увидеть лучший закат, какие бухты скрывают кристально чистую воду, какие древние города таят удивительные истории. Мы сотрудничаем только с проверенными гидами и партнёрами, чтобы каждая поездка была максимально комфортной, безопасной и запоминающейся. Мы решили встречаться с путешественниками, потому что верим: настоящий отдых — это не только красивые фотографии, но и живые эмоции, новые открытия и ощущение, что вы стали частью этой удивительной страны. Наши туры — это баланс между приключением и отдыхом, культурой и развлечением.

