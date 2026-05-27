Приглашаем вас в двухдневное путешествие по одному из самых удивительных мест на земле. Вы познакомитесь с геологией, историей, религией и живой культурой региона — от хеттских гончаров до турецкой кухни. Побываете в самой высокой крепости и узнаете, как первые христиане обустроили здесь подземные города. И при желании встретите рассвет на воздушном шаре.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

День первый

3:00 — отправление из отеля

5:00 — встреча с гидом в районе Манавгата

7:00 — завтрак в Торосских горах (по желанию, за доплату)

12:00 — фотопауза с видом на гору Эрджияс

13:00 — посещение подземного города, византийской крепости 13 века, церкви Святого Георгия, мечети Ибрагима Паши, римского города Чам Кулеси, церкви Девы Марии и римских бань

14:00 — обед в Учхисаре (по желанию, за доплату)

15:30 — ортахисар, Лавандовая панорама, крепость Баш Хисар и Ургюп

16:00 — остановка с видом на Долину Дервент (Долину Фантазий)

16:30 — гончарная мастерская хеттов, церковь Святой Нино

17:00 — скальный город Чавушин и церковь Иоанна Крестителя

17:30 — Гёреме и Скрытый сад

19:00 — закат в Красной Долине (по желанию, за доплату €15)

20:00 — заселение в отель и ужин («шведский стол» включён, напитки — за доплату)

День второй

4:00 — полёт на воздушном шаре (за доплату) или панорамные фото с рассветом

7:00 — завтрак в отеле (включён)

8:30 — посещение Центра камней Анатолии в Гёреме

10:00 — Третья крепость, самая высокая точка Каппадокии (1300 м)

10:30 — панорамная остановка в Голубиной долине

11:00–11:30 — отправление в Конью

16:00 — обед (по желанию, за доплату)

17:00 — возвращение

20:00–21:00 — прибытие в отели

На экскурсии:

вы узнаете, как формировались уникальные геологические структуры Каппадокии на протяжении миллионов лет

исследуете тайны подземных городов и пещерных церквей, где скрывались первые христиане

познакомитесь с культурным и религиозным значением районов Гёреме, Чавушин и Учхисар

услышите о повседневной жизни, традиционных ремёслах и следах анатолийской культуры

попробуете региональные блюда турецкой кухни и увидите, как жизнь в Каппадокии менялась на протяжении столетий

Организационные детали

Обязательно возьмите с собой оригинал паспорта

Поездка проходит на микроавтобусе или туристическом автобусе — в зависимости от количества путешественников. В автобусе будет питьевая вода

Обратите внимание, что трансфер не всегда подъезжает к отелю — в отдельных случаях мы назначаем удобную точку сбора

Важно: все дополнительные услуги (полёт на воздушном шаре, проживание в отеле и развлечения вне основной программы) путешественники покупают только у нас

При бронировании укажите свой номер для связи в WhatsApp или Telegram

С вами будет один из гидов нашей команды

В стоимость входит:

проживание в двухместном номере в отеле на одну ночь

завтрак и ужин в отеле

входные билеты в подземный город

Дополнительные расходы: