Демре Мира Кекова из Белекa

Экскурсия Демре Мира Кекова из Белекa– является одним из лучших исторических и культурных туров для духовного развития.

С программой Экскурсии Демре Мира Кекова из Белекa мы отправимся в древние места, известные во всем мире. Кроме того, по пути мы будем наслаждаться уникальными видами! Если вы уже заинтересованы, будьте готовы узнать о замечательных местах, которые мы посетим.

Расстояние между Анталией и Демре

Расстояние между Белек и Демре примерно 183 км, 3 часа езды на комфортабельном транспорте.

Кроме того, во время нашей поездки Экскурсии Демре Мира Кекова из Белекa вы увидите важные регионы, такие как Кумлуджа, известный своим фестивалем помидоров, и Финике, который известен производством апельсинов и их распространением по всему миру.

Что посмотреть в Демре Мира Кекова из Белекa

Демре Мира Кекова является незаменимым местом для любителей истории и культуры. Вас особенно удивит то, что вы узнаете о Святом Николае и Церкви.

Сейчас мы расскажем о местах, которые мы посетим.

Церковь Святого Николая

Этот священный и уникальный архитектурный памятник был возведен в 4 веке и посвящен Святому Николаю, которого миллионы называют «Санта-Клаусом»!

В этой церкви вы увидите привлекательные картины, изображающие жизнь Санта-Клауса на стенах, вы узнаете много нового и насладитесь исторической атмосферой.

Древний ликийский город Мира

Недалеко от церкви Святого Николая находится древний город Мира, а это историческое место было названо ликийцами и означает «Страна Солнца».

В Стране Солнца, Мира, вы можете увидеть древние ликийские гробницы, которые являются некрополем, и насладиться древней атмосферой. Потому что эти гробницы датируются 4 веком до нашей эры.

Древний амфитеатр в Демре

Сегодня в нашей стране ровно 206 античных театров (известных), построенных во времена Римской империи. Здесь Амфитеатр Демре считается четвертым по величине из всех этих театров. Он был построен во 2 веке и вмещал ровно 10000 человек!

Затонувший город Кекова

Согласно исследованиям, остров Кекова в древности был частью материка и являлся крупным городом. Однако со временем из-за сильных землетрясений большая часть этого города обрушилась, а вторая часть города превратилась в остров.

Сегодня это древнее место, изолированное от цивилизации и не открытое для заселения из-за своего исторического значения. А этот остров, «Атлантида Турции», гордо носящий название нашей страны, стал одной из самых красивых и известных достопримечательностей. Район, который называют Затонувшим городом, был затоплен сильным землетрясением. Вы сможете увидеть это место, путешествуя на яхте, наблюдая за подводным миром, проплывая над затонувшим городом из застекленных секций яхты. Когда вы будете смотреть вокруг, вы будете очарованы повествованием нашего гида.

Замок Симена (Калекёй)

Замок Калекой расположен напротив острова Кекова. Он был построен в 13 веке и с тех пор довольно хорошо сохранился.

Этот исторический памятник популярен не только своими архитектурными сооружениями, но и уникальным римским театром в замке.

Программа Экскурсии Демре Мира Кекова из Белекa, которую мы организуем, считается одним из лучших туров по Анталии благодаря предлагаемой информации и приятными видами.

Вы можете забронировать место в Экскурсии Демре Мира Кекова из Белекa онлайн онлайн, либо связаться с нами для получения дополнительной информации перед бронированием!

Подготовьтесь заранее

Место и время встречи

Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени.

Важная информация

В зависимости от погодных условий программу можно менять!

Планы могут быть немного изменены руководством по сезонным или другим причинам. Некоторые музеи могут быть недоступны для посещения из-за ремонтных работ!

Возьмите с собой солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, шляпу и купальники.