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культуры и традиций этой уникальной земли позволили нам полностью погрузиться в атмосферу и старой и современной Турции. Ислам с большим энтузиазмом и профессионализмом рассказывал о каждом уголке, который мы посещали. Его объяснение истории и архитектуры древних зданий было захватывающим и вдохновляющим. Он также рассказал нам множество интересных фактов о повседневной жизни людей в прошлом, что позволило нам лучше понять культуру и традиции этого региона. Экскурсия по старой Анталье позволила нам окунуться в атмосферу древнего города, почувствовать его колорит и насладиться живописными видами. Ислам показал нам все самые интересные и значимые места, такие как Ворота Адриана, Часовая башня, Мечеть Искеле и многие другие достопримечательности. Посещение водопадов стало настоящим открытием для нас. Благодаря Исламу мы узнали не только о красоте и величии этих природных чудес, но и об их истории, а также о важности сохранения их для будущих поколений. В целом, экскурсия с Исламом была незабываемой и оставила у нас массу впечатлений. Мы очень благодарны ему за его профессионализм, энтузиазм и открытость. Отдельное спасибо за пунктуальность и автомобиль с кондиционером)