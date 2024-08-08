5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
Прогуляйтесь по древним улочкам Антальи, посетите знаменитые ворота Адриана и насладитесь красотой водопадов Куршунлу и Дюден
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
17 авг в 09:00
€240 за всё до 4 чел.
5.5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Белека в Анталью: путешествие через века и природу
Приглашаем на увлекательное путешествие из Белека в Анталью, где вас ждут исторические открытия и природные чудеса
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Завтра в 09:00
17 авг в 09:00
€289 за всё до 6 чел.
6.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый город в Анталье и водопад Дюден (из Белека)
Погрузитесь в атмосферу древнего города Калеичи и насладитесь красотой водопада Дюден. Увлекательное путешествие с историческими и природными открытиями
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
€260 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил8 августа 2024Ездили на экскурсию с Тураном. Очень всё понравилось. Туран блестящще владеет русским языком, знает историю, много исторических фактов. Экскурсия не
- ААнтон27 июля 2024Гид Тимур провел для нас увлекательную, насыщенную экскурсию. Несмотря на опоздание по нашей вине, программа экскурсии не изменилась, посетили все запланированные объекты, Тимур - отличный специалист, заинтересованный, позитивный, профессиональный. Однозначно рекомендуем экскурсию!
- ММихаил18 июля 2024Ислам провел замечательную пятичасовую экскурсию по историческим местам старой Антальи и показал нам два прекрасных водопада. Его глубокие знания истории,
- ААнастасия13 июля 2024Отличная экскурсия. Подходит для посещения с детьми. Гид рассказал много нового и интересного.
- ВВиктория13 июля 2024Всей семьей выражаем искреннюю благодарность гиду Исламу за прекрасную экскурсию! Что важно, в первую очередь, для нас - это гибкость маршрута,
- ЮЮлия29 апреля 2024Было очень интересно!
- ТТатьяна3 июля 2023Интересная экскурсия позволяет познакомиться с городом, его жизнью и культурой. Мы увидели красивые места как в городе, так и на природе. Водопады прекрасны, старинные улочки зовут вернуться ещё раз. Много всего увидели. Гид вежливый и внимательный к просьбам. Рекомендуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Анталья»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белеке
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Белеке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Белеку в августе 2024
Сейчас в Белеке в категории "Анталья" можно забронировать 3 экскурсии от 240 до 289. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Забронируйте экскурсию в Белеке на 2024 год по теме «Анталья», 20 ⭐ отзывов, цены от €240. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь