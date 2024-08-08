Анталья – экскурсии в Белеке

Найдено 3 экскурсии в категории «Анталья» в Белеке, цены от €240. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
На машине
11 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
Прогуляйтесь по древним улочкам Антальи, посетите знаменитые ворота Адриана и насладитесь красотой водопадов Куршунлу и Дюден
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
17 авг в 09:00
240 за всё до 4 чел.
Из Белека - в Анталью
На машине
8 отзывов
5.5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Белека в Анталью: путешествие через века и природу
Приглашаем на увлекательное путешествие из Белека в Анталью, где вас ждут исторические открытия и природные чудеса
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Завтра в 09:00
17 авг в 09:00
289 за всё до 6 чел.
Старый город в Анталье и водопад Дюден (из Белека)
На машине
1 отзыв
6.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый город в Анталье и водопад Дюден (из Белека)
Погрузитесь в атмосферу древнего города Калеичи и насладитесь красотой водопада Дюден. Увлекательное путешествие с историческими и природными открытиями
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
260 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    8 августа 2024
    Старый город в Анталье и водопад Дюден (из Белека)
    Ездили на экскурсию с Тураном. Очень всё понравилось. Туран блестящще владеет русским языком, знает историю, много исторических фактов. Экскурсия не
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    напряжная. Очегь кстати на маршруте был музей. Экспозиция конечно там бедноватая, но зато там полумрак и кондиционеры, которые после прогулки по старому городу оказались очень в тему. Много красивых локаций для фото и на водопаде и на узких улочках старого города. В общем нам понравилось. Всем советую. Также могу предложить для гида дополнительную фишку: по окончанию экскурсии провести викторину для туристов по материалам экскурсии. Кто ответит на все вопросы - скидка 5%. Уверен, всем будет весело. А информация с экскурсии лучше запомнится. А Туран получит еще больше положительных отзывов и благодарностей от гостей. Вот.

    Ездили на экскурсию с Тураном. Очень всё понравилось. Туран блестящще владеет русским языком, знает историю, многоЕздили на экскурсию с Тураном. Очень всё понравилось. Туран блестящще владеет русским языком, знает историю, многоЕздили на экскурсию с Тураном. Очень всё понравилось. Туран блестящще владеет русским языком, знает историю, много
  • А
    Антон
    27 июля 2024
    Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
    Гид Тимур провел для нас увлекательную, насыщенную экскурсию. Несмотря на опоздание по нашей вине, программа экскурсии не изменилась, посетили все запланированные объекты, Тимур - отличный специалист, заинтересованный, позитивный, профессиональный. Однозначно рекомендуем экскурсию!
  • М
    Михаил
    18 июля 2024
    Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
    Ислам провел замечательную пятичасовую экскурсию по историческим местам старой Антальи и показал нам два прекрасных водопада. Его глубокие знания истории,
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    культуры и традиций этой уникальной земли позволили нам полностью погрузиться в атмосферу и старой и современной Турции. Ислам с большим энтузиазмом и профессионализмом рассказывал о каждом уголке, который мы посещали. Его объяснение истории и архитектуры древних зданий было захватывающим и вдохновляющим. Он также рассказал нам множество интересных фактов о повседневной жизни людей в прошлом, что позволило нам лучше понять культуру и традиции этого региона. Экскурсия по старой Анталье позволила нам окунуться в атмосферу древнего города, почувствовать его колорит и насладиться живописными видами. Ислам показал нам все самые интересные и значимые места, такие как Ворота Адриана, Часовая башня, Мечеть Искеле и многие другие достопримечательности. Посещение водопадов стало настоящим открытием для нас. Благодаря Исламу мы узнали не только о красоте и величии этих природных чудес, но и об их истории, а также о важности сохранения их для будущих поколений. В целом, экскурсия с Исламом была незабываемой и оставила у нас массу впечатлений. Мы очень благодарны ему за его профессионализм, энтузиазм и открытость. Отдельное спасибо за пунктуальность и автомобиль с кондиционером)

    Ислам провел замечательную пятичасовую экскурсию по историческим местам старой Антальи и показал нам два прекрасных водопадаИслам провел замечательную пятичасовую экскурсию по историческим местам старой Антальи и показал нам два прекрасных водопадаИслам провел замечательную пятичасовую экскурсию по историческим местам старой Антальи и показал нам два прекрасных водопадаИслам провел замечательную пятичасовую экскурсию по историческим местам старой Антальи и показал нам два прекрасных водопадаИслам провел замечательную пятичасовую экскурсию по историческим местам старой Антальи и показал нам два прекрасных водопадаИслам провел замечательную пятичасовую экскурсию по историческим местам старой Антальи и показал нам два прекрасных водопада
  • А
    Анастасия
    13 июля 2024
    Из Белека - в Анталью
    Отличная экскурсия. Подходит для посещения с детьми. Гид рассказал много нового и интересного.
  • В
    Виктория
    13 июля 2024
    Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
    Всей семьей выражаем искреннюю благодарность гиду Исламу за прекрасную экскурсию! Что важно, в первую очередь, для нас - это гибкость маршрута,
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    так как мы были с годовалой дочкой. Ислам составил поездку так, чтобы сначала, в самую жару, мы оказались у освежающих водопадов, а вечером, когда солнце палит не так сильно, уже в старом городе. По нашей просьбе завез нас в торговый центр, чтобы мы могли купить местных сладостей, за что ему отдельное спасибо, так как из нашего отеля до города добраться весьма проблематично. Много рассказал про историю города, про традиции и обычаи народа. Было очень интересно слушать. Эта поездка была глотком свежего воздуха в условиях «изоляции» в отеле, так как с годовалым ребёнком никуда не выберешься особо. Очень рекомендуем!!!

    Всей семьей выражаем искреннюю благодарность гиду Исламу за прекрасную экскурсию!Всей семьей выражаем искреннюю благодарность гиду Исламу за прекрасную экскурсию!Всей семьей выражаем искреннюю благодарность гиду Исламу за прекрасную экскурсию!Всей семьей выражаем искреннюю благодарность гиду Исламу за прекрасную экскурсию!
  • Ю
    Юлия
    29 апреля 2024
    Из Белека - в Анталью
    Было очень интересно!
    Было очень интересно!Было очень интересно!Было очень интересно!
  • Т
    Татьяна
    3 июля 2023
    Из Белека - в Анталью
    Интересная экскурсия позволяет познакомиться с городом, его жизнью и культурой. Мы увидели красивые места как в городе, так и на природе. Водопады прекрасны, старинные улочки зовут вернуться ещё раз. Много всего увидели. Гид вежливый и внимательный к просьбам. Рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Анталья»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
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  3. Старый город в Анталье и водопад Дюден (из Белека)
Какие места ещё посмотреть в Белеке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Памуккале
  2. Старый город
  3. Калеичи
  4. Каньоны Кепрюлю
  5. The land of legends
Сколько стоит экскурсия по Белеку в августе 2024
Сейчас в Белеке в категории "Анталья" можно забронировать 3 экскурсии от 240 до 289. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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