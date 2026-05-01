К травертинам Памуккале и озеру Салда - из Белека

Пройти по белоснежному песку и увидеть древние руины
Сразу два удивительных места — в одном путешествии: вулканическое озеро Салда, прозванное турецкими Мальдивами, и знаменитое Памуккале на территории древнего города Иераполис с богатой историей.

Вы оцените красоту бирюзовой воды и белых травертинов, перенесётесь во времена Римской империи, узнаете о быте прошлого и увидите бассейн, где купалась египетская царица.
Описание экскурсии

Памуккале — белоснежные травертины

Уникальное природное явление, известное террасамb c белым травертином. Это место привлекает необыкновенной красотой и целебными водами.

Иераполис — древний курорт

Известен минеральными источниками и роскошными римскими банями. Прогулка по древним руинам перенесёт вас в эпоху Римской империи. Вы увидите амфитеатр на 40 тысяч зрителей, триумфальные ворота 1-го века, Врата Ада, некрополь, термы и античные туалеты.

Бассейн Клеопатры

Предание гласит, что в нём купалась сама царица Египта. Термальная вода с минералами оказывает омолаживающее и лечебное воздействия.

Озеро Салда — турецкие Мальдивы

Здесь — белоснежный песок, бирюзовая вода и лечебная глина, насыщенная минералами.

Примерный тайминг

  • 2:30–3:00 — выезд из отелей
  • 3:00–6:30 — дорога в город Денизли
  • 6:30–7:00 — завтрак
  • 8:30–9:00 — Памуккале: античный город Иераполис, белоснежные террасы, бассейн Клеопатры
  • 12:30–13:00 — обед в ресторане со шведским столом
  • Посещение винного погреба и дегустация фруктовых вин региона
  • 15:30 — озеро Салда
  • Остановка на ужин со шведским столом в ресторане города Чавдыр
  • 22:00–22:30 — прибытие в ваши отели

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, питание, винная дегустация
  • Дети до 3 лет не занимают отдельное место в автобусе в случае полной посадки
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы:

  • вход в Памуккале — €30 за чел., дети до 9 лет проходят бесплатно
  • вход в бассейн Клеопатры — €15 за чел., дети до 11 лет — €8 за чел., дети до 7 лет проходят бесплатно
  • проезд на шаттле по всей территории Памуккале (по желанию) — €12 за чел.

в понедельник, среду и субботу в 04:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€45
Дети до 7 лет€36
Дети до 4 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 04:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Султан
Султан — Организатор в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 16 туристов
Предлагаем провести время в одном из самых аутентичных регионов мира с тысячелетней историей, природой и культурным разнообразием. Это невероятное чувство — ступить на исторические земли и увидеть своими глазами величественные природные образования истории спустя много лет. Слушайте, прикасайтесь и ощущайте красоту в сопровождении опытных и профессиональных гидов.

