Каньон Тазы, Сельге и Адам Каялар - из Белека

Полюбоваться природой Таврских гор и увидеть руины античного города
В этом маршруте переплелись природа и история. За один день вы увидите каньон Тазы, необычные скальные фигуры и древний амфитеатр.

Мы проедем по живописным горным дорогам, сделаем остановки на видовых точках и побываем в национальном парке Кёпрюлю.
Каньон Тазы, Сельге и Адам Каялар - из Белека

Описание экскурсии

Трансфер (8:30)
Мы заберём вас из отеля и отправимся в сторону Таврских гор. По пути вы увидите горные пейзажи, леса и реки.

Каньон Тазы (около 1,5 ч)
Первая остановка — узкое извилистое ущелье длиной 4 км. Вы прогуляетесь по смотровым площадкам и полюбуетесь панорамными видами.

Адам Каялар

Затем мы увидим необычные скальные образования, напоминающие человеческие фигуры.

Античный город Сельге

Посетим руины древнего города, расположенного высоко в горах. Здесь сохранились остатки античных построек и древнего театра.

Каньон Кёпрюлю (около 1 ч)
Следующая остановка — национальный парк, где у вас будет время погулять и сделать фотографии у горной реки.

Обед (около 1 ч)
В середине программы предусмотрен обед в видовом ресторане.

Возвращение в отели (~17:30)
После завершения программы мы отправимся обратно в Белек.

Организационные детали

  • Поедем на туристическом автобусе
  • В стоимость включено: трансфер от и до отеля, обед
  • Не включено: напитки и личные расходы
  • С вами будет англоговорящий сопровождающий из нашей команды

в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый 12+€51
Детский от 6 до 11 лет€45
Детский от 0 до 5 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.


Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай
Абылай — Организатор в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 104 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
читать дальше

туры в 12 популярных регионах Турции: от Анталии и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Каждую программу мы тестируем лично и работаем только с проверенными гидами и партнёрами — так мы гарантируем качественный сервис и комфорт нашим гостям. Наша миссия — помочь путешественникам открыть Турцию с лучшей стороны и сделать поездки безопасными, насыщенными и доступными. Скоро мы выйдем за пределы Турции, чтобы дарить путешествия по всему миру.

